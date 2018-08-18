НеПроґавте: до чого готуються в Генштабі та як не злякатися Момо

До чого готуються у Генштабі, якою буде нова українська гаубиця, хто така Момо та де пропонують найкраща робота у світі - у підбірці найцікавіших історій ВВС News Україна цього тижня.

Віктор Муженко перебуває на посаді начальника Генштабу з липня 2014 року. Кореспонденти ВВС News Україна поговорили з ним про те, що змінилося на Донбасі, як поводять тепер себе українські військові та наскільки армія забезпечена зброєю.

До речі, нещодавно також стало відомо, як виглядатиме нова українська гаубиця. Втім, в інтерв'ю ВВС News Україна Віктор Муженко назвав "Богдану" "експериментальним зразком, який ще не проходив випробовування".

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Страхітливе створіння у вигляді жіночого погруддя на курячих ніжках з мертвотно-блідим обличчям та виряченими очима - новий онлайн-монстр, який залякує підлітків та може викрадати дані користувачів, налякав також і батьків.

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BBC News Україна розбиралася, що це за страховисько і як захистити дітей від нього.

Серпень, на жаль, відомий своїми техногенними катастрофами. Цьогорічний кінець літа - не виняток. Через руйнування кількох опор мосту в Генуї загинули 39 людей. Ще десятки були поранені. Серед них - і двоє молодих українців. У момент обвалення на мосту було понад 30 автомобілів, у тому числі вантажівки.

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Чергова літня злива стала "епічною" для Києва - із затопленими підземними переходами і поваленими деревами.

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А ось, що робилося у Львові:

Тим часом, британський Economist опублікував рейтинг міст, які важає найкращими для життя. Цього року цей рейтинг вперше очолило європейське місто.

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І, якщо із найкращим містом для життя поки не складається, можете спробувати отримати найкращу роботу. Звісно, якщо любите котів.

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