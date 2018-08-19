Як я ходила із Instagram-обличчям і що з цього вийшло

Копирайт изображения Alex Jones/BBC THREE

Журналіст BBC Александра Джонс з'ясовувала, як жити з ідеальним макіяжем.

Це виглядає як 3D-ефект. Так можна описати мій макіяж. Я відчуваю товстий шар косметики на моєму обличчі.

Якби я не нанесла повний макіяж (основу, консилер, бронзер, пудру, два типи контуру, хайлайтер і шість відтінків тіней), я б переймалася, що колега, якого я випадково зустріла, міг розгледіти, що я зашарілася. Але з "Instagram-макіяжем" це неможливо.

Я думала, що експеримент пройде по-іншому.

На фотографіях я була бездоганною, бо витрачала понад годину, щоб сфотографувати себе під кожним кутом і ракурсом. Фотографія за фотографією.

Кількість світла не впливала на моє обличчя, бо воно все одно було ідеальним і схожим лялькове. Я виглядала зухвало і сексуально.

"Ти створив монстра, я не можу припинити фотографувати себе", - сказала я моєму візажисту, який витратив 90 хвилин, аби розфарбувати моє обличчя.

Колега, стримуючи сміх, розглядає мене: "Це просто... це дуже... це по-іншому".

Мій звичайний макіяж - це п'ять косметичних засобів і 4 хвилини 37 секунд, які я витрачаю на нього в автобусі по дорозі на роботу (так, я засікала). Але я б не сказала, що я не стараюся. Навпаки, я люблю експериментувати, купую косметику і роблю різний макіяж. Тому мені здавалося, що експеримент з "інстаграмною собою" буде для мене дрібницею.

Світ Instagram

Отже, я вирішила тиждень ходити з "інстаграмним обличчям" - макіяж, який домінує у соціальних мережах останні три роки. Перше враження показало, що експеримент добряче вплине на моє самолюбство, ніж я припускала.

Пошукайте хештеги "селфі-макіяжу" у будь-яких соціальних мережах, і ви побачите, що це. Унікальні недоліки, які роблять нас тими, хто ми є, які підкреслюють нашу природну привабливість, замінили "інстаграмним обличчям".

Ідеальна шкіра, підкреслені вилиці, яскраві "котячі очі" і великі повні губи - це і є інстаграм-обличчям. Це явище популярніше за вії Твіггі в 60-х або блискучу шкіру Кейт Мосс у 90-х. Популяризує цей тренд Кім Кардаш'ян, а такий макіяж став візитною карткою багатьох сучасних блогерів.

"Тобі буде складно ходити із цим макіяжем удень", - пояснює візажист Зої Мур. Щоб зробити мені "інстаграмне обличчя", вона використовує 25 різних косметичних засобів.

"Такий макіяж усуває усі недоліки і максимально маскує текстуру шкіри", - пояснює Зої. Вона працює візажистом майже 10 років і слідкує за розвитком тренду та на роботу майстрів по макіяжу, на запити своїх клієнтів і світом загалом.

"Я бачила багато дівчат-підлітків і двадцятирічних із цим макіяжем. Намалювати таке обличчя завжди складно. Як візажист ти не підкреслюєш риси і не намагаєшся створити щось унікальне. Навпаки, ти завжди вирівнюєш тон обличчя, замальовуючи всі індивідуальні риси", - ділиться досвідом Зої.

Наприклад, ніс повинен бути мініатюрним. Цього ефекту досягають за допомогою контуру, який наносять на крила. Це і створює певну оптичну ілюзію. Очі та губи треба малювати дуже великими.

"На дівчат, які слідкують за цими тенденціями "інстаграмного світу", це дуже тисне", - впевнена Зої.

У реальному житті

Із ідеальним "селфі-макіяжем" посеред дня на жвавій вулиці Лондона я почуваюся дорослою жінкою (мені 29), яка хоче здаватися молодшою.

Кілька шарів основи під макіяж, контур, рум'яна, хайлайтер - усе що створює 3D-ефект.

Тіні роблять очі великими і спокусливими. Вони не пасують до мого одягу, який здається занадто звичайним.

Йду на зустріч з приятелем. Я опустила голову донизу.

Не хочу дивитися людям в очі і з кожним кроком почуваюся комічнішою. Аби покращити настрій, я роблю кілька селфі і відчуваю внутрішнє задоволення.

Ефект від фотографій, на яких я мало на себе схожа, як гарячий шоколад для душі.

Копирайт изображения Anna Michel Image caption "До" і "після"

Я швидко завантажую одну фотографію в Instagram і пишу, що пробую новий лук. Повідомлення надходять кожної секунди.

Мої підписники - це лише друзі та сім'я. Мої пости зазвичай збирають 40 лайків.

Я оновлюю сторінку, 35 лайків за 10 хвилин. Я стаю залежною від цього.

За вечерею моя подруга придивляється до мене. "Я не можу не дивитися на твоє обличчя, - бурмоче вона. - Кожна риса неначе дивиться на мене".

Увечері кількість макіяжу на моєму обличчі не так помітно. Подруга зазначає: "Тепер мені подобається твоє обличчя. Це наче ти, але сексуальніша".

Може в цьому і трюк? І світла треба менше?

Варто згадати думку візажиста Зої Мур про те, що із таким "інстаграмним" макіяжем складно ходити кожного дня.

Про це ж говорить Аніта Бхагвандас, директор краси в журналі Stylist. Вона впевнена, що ідеальний селфі-макіяж - лише для фотографій.

Це та ж техніка, яку використовували в Голлівуді, коли обличчя акторам буквально малювали для драматичних екранних сцен.

А контуринг обличчя, який актори часто використовують для зйомок, тепер може освоїти кожен за допомогою YouTube та Instagram.

Його придумали ще за часів чорно-білого кінематографа, щоби надати акторам характеру. Водночас контуринг рідко використовували у звичайному житті. Але як із цим зараз?

Як заробляють на ідеальних селфі

Наступного дня я почуваюся сповненою енергії від мого обличчя в Instagram: понад сотня лайків, коментарі, емодзі, підписи "Ти виглядаєш приголомшливо" й майже 20 нових послідовників. Усе це через одне фото.

Мій мозок сп'янів від дофаміну.

Кожного разу, коли ми отримуємо соціальне схвалення, у нашому організмі відбувається нейрохімічна реакція. Ми почуваємося добре й хочемо зробити це знову (це та ж реакція, яка викликає звикання). З погляду еволюції ці звички зберігають наше життя (ми отримуємо дофамін від сексу, хочемо зробити знову, а тому рятуємо людство від вимирання).

Але сьогодні у світі лайків вчені переживають, що дофамінова система сучасної людини починає розхитуватися. Можливість отримати багато любові й багато лайків занадто реальна. Реальна настільки, що вона може змусити нас носити "інстаграмне обличчя" кожного дня.

Цього ранку я вперше спробувала зробити цей макіяж сама.

Я зібрала повну торбу косметики. Переважно це подарунки друзів на день народження й одна палетка тіней від керівника.

На жаль, я прокинулася лише на 20 хвилин раніше, аніж зазвичай, а цього було недостатньо для такого макіяжу.

А ще я зрозуміла, що мені бракує косметики. У сумці не було рідкої підводки, палетки для контуру обличчя й підводки для губ. Потрібно піти до магазину косметики під час ланчу.

До речі, бренди навіть випускають спеціальні уроки про те, як малювати собі "інстаграмне обличчя".

Чому вони популяризують ідеальний "селфі-макіяж"? Бо він вимагає багато косметики. "Для брендів це просто хороший бізнес", - вважає Зої Мур.

Під час ланчу я спробувала знайти найдешевшу косметику, але все одно витратила 44 долари.

На початку цього року журнал Forbes розмістив Кайлі Дженнер на обкладинку номера про жінок-мільярдерів.

Їй вдалося заробити 900 млн доларів за три роки, продаючи блиск для губ й іншу косметику. Її Instagram - це справжній магазин з косметичними товарами.

Схожа історія у блогера Худі Каттан (її акаунт в Instagram налічує 26,6 млн підписників). За п'ять років Хаттан перетворилася зі звичайного б'юті-блогера в підприємця, яка заробляє 550 млн доларів на рік. Через свій сайт вона продає 140 косметичних продуктів для "інстаграмного макіяжу".

Цього вечора я передивилася десятки відео про те, як робити цей макіяж.

Статистика YouTube показує, що кожного дня ми витрачаємо мільярди годин на перегляд відео про макіяж. Одне відео про блиск для губ, інше - про тіні для повік або про ластовиння, яке зникає разом із косметичною основою.

Всі вони виглядають по-різному, але насправді абсолютно однакові.

Втім їм варто віддати належне: не кожен готовий постійно прокидатися о шостій ранку.

Кожного дня я скорочую час на макіяж. Сьогодні мені вдалося зробити його за 45 хвилин. Але підмальовувати обличчя довелося протягом усього дня (переважно рум'янами й консилером).

Моя колега Вікі зізналася: "Я забуваю, що це експеримент. Коли бачу тебе в цьому макіяжі, я починаю дратуватися. Мені здається, що потрібно більше фарбуватися самій".

Інший колега Бен, навпаки, зазначив, що вважає мій макіяж дуже кумедним.

Відчуваю, як моє обличчя "повзе"

Мій експеримент триває під час сильної спеки.

Я намагаюся уникати сонця будь-якою ціною. Але я погоджуся постраждати від нестачі вітаміну D, ніж дозволю моєму намальованому обличчю потекти під час ланчу.

І коли я використовую слово "потекти", я буквально маю це на увазі. Коли я була з друзями в парку, то відчувала, що моє обличчя "повзе".

Я пітнію, а ретельно намальовані контури розмиваються по краях. Коли контур, консилер, пудра, основа під макіяж і рум'яна змішуються, моє обличчя набуває дивного рожево-сірого відтінку.

Кілька разів по дорозі на роботу піт виступав над моєю верхньою губою.

Я починала панікувати і пудрила макіяж, аби піт не зіпсував лінію губ. А вони, як ми пам'ятаємо, дуже важливі для "інстаграмного обличчя".

Люди в громадському транспорті, а це переважно чоловіки - говорили, що мені не потрібно використовувати так багато косметики. Одна жінка, яка сиділа навпроти, сказала, що я псую свою шкіру.

Я дивувалася, коли чула, як люди на вулиці коментували мій лук. Двічі чоловіки робили непристойні коментарі на мою адресу на вулиці.

"Коли бачу, як ти носиш накладні вії у 30-градусну спеку, мимоволі замислююсь, навіщо жінки роблять все це", - сказала мені одна подруга.

Можливо, "інстаграмний макіяж" - це чоловіча фантазія того, як повинна виглядати жінка.

Великі губи, виразні очі. Жінка, більше схожа на сексуальну ляльку.

При цьому мій бойфренд не поділяв цієї думки. "Тобі це подобається?" - запитала я його. "Ні, це не твоє обличчя", - дипломатично відповів він.

Наприкінці тижня я зустріла друзів. Після робочого дня і двох годин у дорозі при сильній спеці макіяж наче "вріс" до моєї шкіри.

"Ти збираєшся кудись? Бо виглядаєш так, ніби йдеш на фотосесію" - сказала мені подруга.

Я зробила із нею селфі, щоб довести, як добре я виглядаю на фото. Вона розсміялася і сказала: "З таким макіяжем ти могла б зіграти роль бібліотекаря в порнофільмі".

Копирайт изображения ALEXANDRA JONES Image caption "З таким макіяжем ти могла б зіграти роль бібліотекаря в порнофільмі".

До кінця тижня, попри новий розпорядок дня, я радісно попрощалася із цим мейкапом. До речі, змивати його на ніч займає майже стільки ж часу, скільки і малювати з ран

В останній день експерименту я спілкувалася з колегою, чия 17-річна донька - фанат косметичних засобів.

"У неї так багато косметики. Вона годинами вивчає онлайн-уроки і знає про макіяж більше, ніж я", - сміється колега.

Фахівці-косметологи неодноразово попереджали, що селфі спотворює те, як ми виглядаємо (наприклад, гострі кути квадратного формату фотографій роблять наші носи більшими).

Але селфі залишається феноменом. Це поглинає всіх - вашу доньку, сестру, брата, батьків. І ми всі, зізнаємося собі в цьому чи ні, хочемо виглядати добре на наших селфі.

"Інстаграмне обличчя" - це продукт нашої селфі-манії. Макіяж для селфі, де наші носи змогли "вміститися".

1 серпня б'юті-блогер Кайлі Дженнер випустила свої фільтри для фото в Instagram. Тепер не потрібно купувати помаду, щоб мати гарний вигляд на фото. Але хіба тобі не захочеться купити помаду, як тільки ти побачиш ці фото?

Мені майже 30. Коли я була підлітком, Instagram ще не існувало.

Але як бути із сьогоднішніми підлітками? Для деяких із них зміна зовнішності перетворилося в головне заняття життя. У моєму випадку найскладніше було - знайти на це час.

Раніше на BBC вже розповідали про зростання кількості пластичних операцій, які роблять нас схожими на наші ідеальні відфільтровані селфі.

Згідно з дослідженням, 56% пластичних хірургів у США помітили зростання звернень від людей до 30 років.

Можливо, через 10 років покоління, яке виросло на селфі, матиме доступ до швидких і дешевих хірургічних втручань.

А один із косметичних магазинів оголосив, що незабаром можна буде спробувати процедуру ботоксу. Менеджери Superdrug заявили, що спеціально навчені медсестри робитимуть процедуру. Британська асоціація пластичної хірургії вже попередила компанію про незаконність таких процедур поза лікарнями.

Без мого багатошарового макіяжу моє ви навряд чи звернете на мене увагу на вулиці. Я вирішила спробувати повернутися до легкого макіяжу і на вихідних поїхала на весілля.

Ніхто не коментував мій зовнішній вигляд, і я відчувала себе трохи розчарованою. За тиждень я встигла звикнути до підвищеної уваги.

Але коли я зайшла до ванної кімнати, то побачила у дзеркалі живу людину.

І подивившись на себе реальну, я пішла пити і танцювати.

Адже можна робити це на всі 100%, а не думати про свій макіяж.ку.