Як вижити у морі, коли ви випали із судна

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46-річна британська жінка вижила після перебування у відкритому морі впродовж 10 годин, де опинилася внаслідок падіння з круїзного лайнера.

Коли її знайшли рятувальники, британка була за 97 км від узбережжя Хорватії. Ще не всі деталі її порятунку відомі, але ми ділимося порадами, як можна вижити в аналогічній ситуації.

Температура води

Інструктор з морського виживання Саймон Джінкс зазначає, що жінка могла після падіння зануритися на глибину 3-4 метри. Їй пощастило, що її не затягнуло під судно.

Крім того жінку могли накрити великі хвилі, які викликають великі судна, але це залежить від швидкості круїзного лайнера, але й тут пан Лонгстафф пощастило.

Другим важливим фактором була температура води.

Професор Майк Тіптон, експерт з виживання в екстремальних умовах, пояснює, що британці пощастило через ряд збігів.

"Ключовим в її виживанні була температура і те, що море було спокійним. Температура води була приблизно 28-29 градусів, що трохи тепліше, ніж у басейні для плавання", - зазначає він.

Пан Тіптон зазначає, що людина може вижити протягом близько однієї години у воді з температурою 5 градусів за Цельсієм, дві години - при температурі 10 градусів, протягом шести годин - за температури 15 градусів. Але якщо температура сягає майже 30 градусів, то людина може протриматися і 25 годин.

У холодній воді за низької температури людина може пережити шок, втратити здатність контролювати своє дихання і потонути.

А коли температура тіла падає, дехто може швидко втомитися та стати дезорієнтованим.

Якби пані Лонгстафф впала в море десь поблизу Британії, температура води була б десь 12-15 градусів. Це достатньо холодно, аби викликати шок від холодної води.

Спробуйте просто триматися на воді

Згідно з посібником з техніки виживання, який використовують ірландські риболовецькі судна, найкраще уповільнити темп охолодження вашого тіла - це не пливти, а знаходитися у воді, піднявши коліна до грудей.

Професор Тіптон зазначає, що спокійне море допомогло жінці - у випадку високих хвиль вона могла б потонути.

Одяг та взуття покращують плавучість людини протягом перших моментів у воді, оскільки вони ловлять повітря, повідомляє британська рятувальна організація RNLI. Спокійно перебувати у воді - краще, ніж багато рухатися - це допоможе зберегти більше повітря.

Бути знайденим

Важливо бути врятованим якнайшвидше.

У випадку пані Лонгстафф люди на борту, схоже, зауважили, що жінка зникла, і використовували камери відеоспостереження, аби визначити час її падіння і, отже, її можливе місцеперебування.

Але, як каже професор Тіптон, все ще дуже важко знайти когось, хто плаває на самоті у морі - особливо вночі.

"Це просто дуже важка справа - побачити голову у воді", - пояснює він.

Бути жінкою

Те, що в жінок більш висока частка жиру в організмі - зазвичай на 10% - може спрацювати на їхню користь.

"У них більше підшкірного жиру, що означає, що вони більш плавучі, тому що плавучість організму походить, перш за все, з повітря та жиру в організмі", - сказав професор Тіптон BBC 5 Live.

Додатковий жир також допомагає зберегти тепло, що важливо за умов, коли організм втомлюється у воді.

Копирайт изображения Norwegian Cruise Line Image caption Жінку, яка впала з круїзного судна, знайшли в одній милі від місця падіння

Зберігати спокій

Щоб пережити таке випробування вам треба бути психологічно стійким, наголошує спеціаліст з психології виживання Джон Ліч.

Під час катастрофічних ситуацій більшість людей будуть паралізовані і не робитимуть нічого, щоб допомогти собі. Інші панікують, але дехто докладає всіх зусиль, щоб вижити.

"Я думаю, тут присутній великий психологічний аспект", - говорить професор Тіптон.

Пані Лонгстафф розповіла рятувальникам, що вночі співала пісень, щоб зігрітися.

Пан Джінкс, чиє підприємство Sea Regs готує командирів кораблів та екіпажі, говорить, що "бажання вижити" має вирішальне значення. "Якщо ви потрапите в таку ситуацію і подумаєте - "я помру", - ваша психологія зміниться", - сказав він.

І навпаки, якщо ви скажете собі: "Я сьогодні не помру", це може збільшити ваші шанси на виживання.

Роль вживання алкоголю

Як повідомляє британська рятувальна організація Royal National Lifeboat Institution, одна з восьми смертей на узбережжі Британії пов'язана з вживанням алкоголю. В організації закликають не вживати алкоголь перед плаванням.

Проте в одному із недавніх досліджень професора Тіптона добровольці споживали шість алкогольних напоїв, і це не вплинуло на їхні можливості занурення.

Але алкоголь, на думку пана Тіптона, може ускладнювати ухвалення рішень. "Люди приймають погані рішення, коли вони вживають алкоголь на борту", - говорить науковець.

Однак немає жодних ознак того, що алкоголь мав якийсь стосунок до випадку з пані Лонгстафф.

Хто найдовше вижив у морі?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Хесус Відана та його екіпаж знаходилися в океані 270 днів

У 2006 році мексиканський мисливець за акулами Хесус Відана та його команда провели 270 днів у Тихому океані, поки їх не врятувало риболовецьке судно з Тайваню.

Хосе Сальвадор Оренга з Сальвадору дрейфував Тихим океаном 440 днів, аж поки його не знайшли на Маршаллових островах у 2013 році.

Пон Лім, китайський моряк під час Другої світової війни, встановив рекорд з найдовшого виживання на рятувальному плоті. Він прожив 133 дні наодинці в Атлантичному океані.

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