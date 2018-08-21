Сто днів Сенцова: "Я не хворію, а голодую і не збираюсь зупинятися"

Image caption Фото Олега Сенцова на 88-й день голодування, оприлюднене Людмилою Денісовою

20 серпня - рівно сто днів відтоді, як Олег Сенцов, якого засудили в Росії до 20 років ув'язнення за тероризм, оголосив голодування.

Упродовж цього часу ті, хто вболівають за його долю, мусять спиратися на поодинокі свідчення адвоката, сестри й правозахисників, яким вдається побачитися з режисером.

Українських посадовців до нього не допускають. Справу Сенцова у Києві та світі вважають політично вмотивованою.

Режисер голодує з вимогою звільнити всіх українських бранців Кремля, ув'язнених із політичних мотивів. Упродовж ста днів його стан погіршувався.

Російська влада відмовила його рідним у помилуванні. Українська влада не змогла домовитися про обмін засудженого режисера на росіян, що відбувають покарання в Україні.

BBC News Україна згадує хронологію подій.

14 травня: 1-й день

Олег Сенцов оголосив у колонії безстрокове голодування. В Україні про це дізнаються на два дні пізніше з допису його двоюрідної сестри Наталі Каплан у соцмережі Facebook.

Сенцов назвав єдиною умовою припинення голодування "звільнення всіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ". За сто днів голодування він жодного разу не змінював цієї своєї вимоги.

Близько 40 громадян України незаконно ув'язнені за політичними мотивами в анексованому Криму.

Щонайменше 24 українці, що перебувають у російських тюрмах, вважаються на батьківщині політичними в'язнями.

4 червня: 22-й день

Перебуваючи в колонії, Олег Сенцов написав книжку оповідань і роман. Він також працює над сценаріями, багато читає і виписує "Нову газету", номери якої отримує із затримкою у кілька тижнів.

Про це все розповів російський кінорежисер, автор документального фільму про Сенцова Аскольд Куров. Він відвідав свого колегу у колонії "Білий ведмідь".

28 червня: 46-й день

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів "То застосуйте фізичну силу!" - як Денісову не пустили до Сенцова

Уповноважену Верховної Ради України Людмилу Денісову не пустили до Олега Сенцова. Її заблокували біля входу в колонію. Якраз у цей час в'язня відвідала російська омбудсмен Тетяна Москалькова. Денісова намагалася зупинити її кортеж на виїзді.

Речник російської уповноваженої Олексій Зловедов заявив, що українська уповноважена не узгоджувала з російською стороною відвідання українського в'язня Олега Сенцова.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Плакат на підтримку Олега Сенцова, виставлений під час акції на його підтримку, Київ, 1 липня

13 липня: 60-й день

Мати режисера Людмила Сенцова написала президенту Росії Володимиру Путіну клопотання про помилування її сина. Воно датувалося 22 червня. 26 червня, за інформацією рідних, це звернення передали Путіну.

За два тижні реакції на нього не було. Після того текст клопотання передали ЗМІ для оприлюднення.

"Мені важко судити про ступінь вини власного сина, хоча знаю його як мирного громадянина та людину, захоплену своєю професією — кінорежисурою.

Не буду вас переконувати в невинуватості Олега, хоча сама вірю в це. Просто скажу, що він нікого не вбивав. Він вже відсидів чотири роки у в'язниці. Його чекають діти, молодший син страждає від аутизму. Їм погано без нього", - йшлося в клопотанні Людмили Сенцової.

19 липня: 66-й день

Олег Сенцов почав приймати по дві ложки поживної суміші на день. Про це повідомив адвокат Дмитро Дінзе.

За його словами, за тиждень до того в Сенцова була друга криза, і лікарі вмовили його приймати суміш.

7 серпня: 86-й день

У Олега Сенцова сильно знизився гемоглобін у крові, що призвело до анемії. Його пульс знизився до близько 40 ударів за хвилину. У нього також виникли проблеми з серцем, через що його двічі намагалися вмовити їхати до цивільної лікарні.

Втім, як розповів його адвокат Дмитро Дінзе, український бранець відмовився від цього, оскільки в Лабитнангі "завідувач реанімаційним відділенням агресивно до нього ставиться і, найімовірніше, може лише нашкодити". Засуджений у Росії український режисер також висловився проти переведення його в лікарню деінде, "оскільки просто не витримає етапування і може померти".

У короткому листі, оприлюдненому адвокатом, Сенцов написав: "Я не хворію, а голодую і не збираюся зупинятися. Всім дякую. Усім великий привіт. Слава Україні!".

8 серпня: 87-й день

У листі до двоюрідної сестри Наталі Каплан Олег Сенцов написав, що "кінець близький" і уже тиждень, як не отримував жодних листів.

"Все не просто погано, все катастрофічно погано… Запитує, чи цікавиться хтось ще його голодуванням, йому не передають листів, жодних! Каже, що він зараз в інформаційному вакуумі і взагалі не знає, що відбувається", - написала його сестра.

9 серпня: 88-й день

Вперше за майже три місяці голодування були опубліковані достовірні фото Олега Сенцова. Їх оприлюднила українська омбудсмен Людмила Денісова.

Адвокат Дмитро Дінзе визнав, що насправді засуджений виглядає гірше. Тюремна роба приховує його схудлу запалу статуру.

"Ця роба або повнить людину, або висить на ньому, як на вішалці. На фото видно, що він досить сильно схуд. Він не показує свою грудну клітку і запалий живіт - це, звичайно, справило б більше враження. А так - його попросили встати, він встав. і його сфотографували", - пояснив адвокат, як це відбувалося.

10 серпня: 89-й день

Під час телефонної розмови з Володимиром Путіним французький президент Еммануель Макрон закликав "знайти гуманне вирішення ситуації з Олегом Сенцовим", оскільки його стан "небезпечно погіршується".

Прес-служба Путіна не згадала про українського режисера у своєму повідомленні за результатами цього спілкування.

Сам Олег Сенцов дізнався про те, що за нього заступився французький лідер із новин на телеканалі Росія24, які дозволяють переглядати в'язням "Білого ведмедя".

12 серпня: 91-й день

Вночі російська журналістка Вікторія Івлєва повідомила, що Олега Сенцова, ймовірно, відправили літаком до Києва. Більшість українських ЗМІ мобілізувалися й намагалися до ранку перевірити цю інформацію. Вона не підтвердилася.

"Інформація про те, що засуджений Сенцов О. Г. нібито покинув виправну колонію, не відповідає дійсності", - заявили у прес-службі Федеральної служби виконання покарань у Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

13 серпня: 92-й день

Понад сто європейських діячів культури підписали звернення на підтримку українського режисера під назвою "Потрібно швидко діяти, аби не дозволити Олегу Сенцову померти". Його опублікувала французька газета Le Monde.

Серед підписантів - міністр культури Франції Франсуа Ніссен, режисер Жан-Люк Годар та Кен Лоуч.

За словами авторів звернення, вирок Сенцову є "порушенням міжнародного права і основних правил правосуддя", а його загибель від голодування в колонії "заперечила б цінності й принципи", які захищають свободу мистецтва й свободу слова.

14 серпня: 93-й день

Кремль відповів на прохання матері Сенцова помилувати сина. Український політв'язень Олег Сенцов має самостійно попросити президента Росії Володимира Путіна про помилування для початку відповідної процедури, йшлося у листі.

Сестра Наталя Каплан заявила, що таким чином її брату фактично відмовили у помилуванні.

У цей же день російська правозахисниця Зоя Свєтова відвідала українського режисера. Вона підтвердила, що "його не мучають".

У лікарняній кімнаті Свєтова бачила їжу на тумбочці: суп, тушену капусту, компот - її засудженому приносять регулярно з надією, що він може в будь-який момент відмовитися від голодування.

Правозахисниці вдалося з'ясувати, що в'язня підтримують крапельницями. До них входять глюкоза, хлорид калію, рибоксин, реамбірин, розчин Зінгера, вітаміни групи В та вітамін С. Олег отримує також ліки від серця.

15 серпня: 94-й день

Комісія з питань помилування в Ямало-Ненецькому автономному окрузі не взяла до розгляду два клопотання щодо помилування Олега Сенцова.

Клопотання від матері Сенцова та архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента спочатку були написані на ім'я президента Росії. З адміністрації президента вони були спрямовані в комісію з питань помилування в окрузі у відповідному окрузі.

З формальної точки зору після цього питання помилування українця можна вважати закритим.

Втім, помилування без звернення самого засудженого траплялося раніше. Так, зокрема, звільнили заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза завдяки заступництву Туреччини.

Рідним Олега Сенцова відмовили остаточно.

21 серпня: 100-й день

Олег Сенцов продовжує голодування...