Три мільйони за кіло моркви: що можна купити за гроші у Венесуелі?

Після серйозного економічного спаду у Венесуелі зовсім знецінилась валюта. За прогнозами МВФ інфляція венесуельського болівару сягне 1 млн відсотків цього року.

Щоб показати, як гіперінфляція вплинула на життя у країні, фотограф Reuters Карлос Гарсія Роулінс сфотографував звичайні продукти та товари для дому. Поруч він поклав суму грошей, необхідну для їхнього придбання.

2,4 кг курятини у столиці Каракасі коштувала 14,6 млн боліварів (2,22 дол. США).

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У минулий четвер рулон туалетного паперу коштував 2,6 млн боліварів.

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Три мільйони за ось цю морку.

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1 кг рису коштував 2,5 млн боліварів.

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Політична та економічна кризи в Венесуелі і, як наслідок, висока інфляція, призвели до постійного дефіциту продовольства і медикаментів. У липні цього року рівень інфляції склав 82 700 %.

Бізнес-адміністратор Алісія Рамірез поспілкувалась з журналістом Reuters у західному місті Маракайбо: "Я прийшла купити овочів, але я йду, тому що не буду стояти у цій довжелезній черзі. Люди сходять з розуму".

За упаковку прокладок треба віддати 3 500 000 боліварів.

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З понеділка у Венесуелі запроваджують нову валюту, яка має замінити знеціненний в результаті гіперінфляції болівар. З банкнот зникнуть відразу п'ять нулів.

Скільки за кілограм помідорів? 5 млн боліварів.

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Понеділок у Венесуелі оголосили державним святом. Операції з інтернет-банкінгу призупинили на кілька годин. В цей день мають з'явитися нові банкноти з нижчими номіналом.

Кілограм сиру і 7,5 млн боліварів.

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Упаковку підгузків можна купити за 8 млн боліварів.

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Кілограм м'яса коштує 9,5 млн боліварів.