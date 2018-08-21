Радянське вторгнення до Чехословаччини у фото

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50 років тому, 21 серпня 1968 року, війська Радянського союзу та кількох його союзників - Польщі, НДР, Болгарії та Угорщини - почали вторгнення до Чехословаччини, аби зупинити перетворення у країні, відомі як Празька весна.

Країна була окупована за кілька годин. В Празі та інших містах почалися протести, які переросли в заворушення.

Подекуди радянські солдати застосували зброю проти демонстрантів, але більшість з 108 жертв вторгнення загинули під колесами радянських танків та вантажівок, які вони намагалися зупинити.

Радянський Союз змусив керівництво Чехословаччини піти на поступки, і за договором, підписаним у жовтні 1968 року, окупаційний контингент залишився в країні. Лише 1991 року, вже після перемоги Оксамитової революції, радянські війська залишили країну.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На початку 1968 року Компартію Чехословаччини очолив Олександр Дубчек, який за підтримки президента Людвіка Свободи запропонував лібералізацію режиму під гаслом побудови "соціалізму з людським обличчям"

Копирайт изображения Huw Evans picture agency Image caption Першотравнева демонстрація у Празі за кілька місяців до радянського вторгнення. На акції з'явилися такі незвичні гасла як "Хочемо опозиційну партію" та "Вищих зарплат інтелектуалам"

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Радянському Союзі вкрай негативно сприйняли реформи Дубчека

Копирайт изображения Getty Images Image caption В ніч з 20 на 21 серпня почалася інтервенція до Чехословаччини військ СРСР, Східної Німеччини, Польщі, Угорщини та Болгарії

Копирайт изображения Getty Images Image caption 21 серпня вулиці Праги також були переповнені радянською військовою технікою

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вулицями Праги йшли військові країн-інтервентів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мешканці Праги зустріли інтервентів вороже

Копирайт изображения Getty Images Image caption Розпочалися протести. Чеські студенти пройшлися вулицями Праги з банером "Ніколи знову з СРСР", перефразовуючи гасло комуністів "Завжди з СРСР"

Копирайт изображения Getty Images Image caption На один з радянських танків молоді чехи залізли з табличкою "Стороннім особам вхід заборонено"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Намагання переконати радянських вояків їхати додому було марним

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Копирайт изображения Getty Images Image caption Мешканці Праги назвали радянських військових фашистами

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Копирайт изображения Getty Images Image caption Чеські студенти захоплювали вантажівки чехословацької армії, яку радянські військові фактично взяли в облогу в казармах

Копирайт изображения Getty Images Image caption В містечку Подебради демонстранти вивесили банери з написами "Ми не хочемо вас. Повертайтеся додому. Ми з Дубчеком"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Після розмов деякі чехи перейшли до радикальних дій і застосували коктейлі Молотова

Копирайт изображения Getty Images Image caption Попри заворушення оккупаційний контингент не пішов з країни. Пізніше Чехословаччині змусили погодитися з його збереженням

Копирайт изображения Getty Images Image caption Після поразки Празької весни тисячі чехів вирушили в еміграцію - які перейшли кордон з ФРН 25 серпня 1968 року

Копирайт изображения Getty Images Image caption Втеча з країни продовжувалася до 1969 року, коли кордон з Західною Німеччиною закрили

Копирайт изображения Getty Images Image caption У січні 1969 року 20-річний студент Ян Палах здійснив самоспалення на знак протесту проти окупації країни

Копирайт изображения Getty Images Image caption Похорони Яна Палаха перетворилися на акцію протесту

Копирайт изображения Getty Images Image caption У серпні 1969 року в Празі провели акцію протесту проти окупації, яку силовики розігнали сльозоточивим газом та водометами. На багато років в країні запанував репресивний режим