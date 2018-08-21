Радянське вторгнення до Чехословаччини у фото

  • 21 серпня 2018
Демонстранти Копирайт изображения Getty Images

50 років тому, 21 серпня 1968 року, війська Радянського союзу та кількох його союзників - Польщі, НДР, Болгарії та Угорщини - почали вторгнення до Чехословаччини, аби зупинити перетворення у країні, відомі як Празька весна.

Країна була окупована за кілька годин. В Празі та інших містах почалися протести, які переросли в заворушення.

Подекуди радянські солдати застосували зброю проти демонстрантів, але більшість з 108 жертв вторгнення загинули під колесами радянських танків та вантажівок, які вони намагалися зупинити.

Радянський Союз змусив керівництво Чехословаччини піти на поступки, і за договором, підписаним у жовтні 1968 року, окупаційний контингент залишився в країні. Лише 1991 року, вже після перемоги Оксамитової революції, радянські війська залишили країну.

Дубчек Копирайт изображения Getty Images
Image caption На початку 1968 року Компартію Чехословаччини очолив Олександр Дубчек, який за підтримки президента Людвіка Свободи запропонував лібералізацію режиму під гаслом побудови "соціалізму з людським обличчям"
Прага Копирайт изображения Huw Evans picture agency
Image caption Першотравнева демонстрація у Празі за кілька місяців до радянського вторгнення. На акції з'явилися такі незвичні гасла як "Хочемо опозиційну партію" та "Вищих зарплат інтелектуалам"
Брєжнєв Копирайт изображения Getty Images
Image caption В Радянському Союзі вкрай негативно сприйняли реформи Дубчека
Танки Копирайт изображения Getty Images
Image caption В ніч з 20 на 21 серпня почалася інтервенція до Чехословаччини військ СРСР, Східної Німеччини, Польщі, Угорщини та Болгарії
Окупована Прага Копирайт изображения Getty Images
Image caption 21 серпня вулиці Праги також були переповнені радянською військовою технікою
Військові ОВД Копирайт изображения Getty Images
Image caption Вулицями Праги йшли військові країн-інтервентів
Вторгнення Копирайт изображения Getty Images
Image caption Мешканці Праги зустріли інтервентів вороже
Студенти Копирайт изображения Getty Images
Image caption Розпочалися протести. Чеські студенти пройшлися вулицями Праги з банером "Ніколи знову з СРСР", перефразовуючи гасло комуністів "Завжди з СРСР"
Танк Копирайт изображения Getty Images
Image caption На один з радянських танків молоді чехи залізли з табличкою "Стороннім особам вхід заборонено"
Радянські вояки Копирайт изображения Getty Images
Image caption Намагання переконати радянських вояків їхати додому було марним
Демонстранти Копирайт изображения Getty Images
Радянських вояків називали фашистами Копирайт изображения Getty Images
Image caption Мешканці Праги назвали радянських військових фашистами
Один з танків Копирайт изображения Getty Images
Студенти Копирайт изображения Getty Images
Image caption Чеські студенти захоплювали вантажівки чехословацької армії, яку радянські військові фактично взяли в облогу в казармах
Подебради Копирайт изображения Getty Images
Image caption В містечку Подебради демонстранти вивесили банери з написами "Ми не хочемо вас. Повертайтеся додому. Ми з Дубчеком"
Чехи Копирайт изображения Getty Images
Image caption Після розмов деякі чехи перейшли до радикальних дій і застосували коктейлі Молотова
танки Копирайт изображения Getty Images
Image caption Попри заворушення оккупаційний контингент не пішов з країни. Пізніше Чехословаччині змусили погодитися з його збереженням
Емігранти Копирайт изображения Getty Images
Image caption Після поразки Празької весни тисячі чехів вирушили в еміграцію - які перейшли кордон з ФРН 25 серпня 1968 року
Втеча Копирайт изображения Getty Images
Image caption Втеча з країни продовжувалася до 1969 року, коли кордон з Західною Німеччиною закрили
Палах Копирайт изображения Getty Images
Image caption У січні 1969 року 20-річний студент Ян Палах здійснив самоспалення на знак протесту проти окупації країни
Похорони Копирайт изображения Getty Images
Image caption Похорони Яна Палаха перетворилися на акцію протесту
Прага Копирайт изображения Getty Images
Image caption У серпні 1969 року в Празі провели акцію протесту проти окупації, яку силовики розігнали сльозоточивим газом та водометами. На багато років в країні запанував репресивний режим
Оксамитова революція Копирайт изображения Getty Images
Image caption Радянський режим впав лише у листопаді 1989 року внаслідок Оксамитової революції

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