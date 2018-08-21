Як на Хрещатику репетирували парад: фото

Увечері в понеділок чимало киян у центрі міста чули потужні залпи і бачили в небі літаки.

Це на Хрещатику репетирували парад до Дня незалежності. А ми зібрали для вас найкращі фото звідти!

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"Підготовка до параду - це тяжка праця, яка не має прямого стосунку до вміння військових стріляти, наступати і перемагати", - писав у 2014 році про паради колишній військовий і наш кореспондент Альбій Шудря.

"Після кожної репетиції під палючим сонцем почуваєшся втомленим", - розповідає він.

У понеділок в Києві було близько +30. Отож, військових охолоджували отак.

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24 серпня на параді має бути близько 200 одиниць техніки.

Під час попередньої репетиції стався інцидент: "Бук" в'їхав у будівлю.

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Також на параді буде представлена авіація.

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Цього року уперше на параді пройдуть жінки-військові - у складі "спільної коробки" з чоловіками.

Раніше в таких заходах брали участь лише окремі жінки.

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Наступна репетиція запланована на середу, 22 серпня.

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Через репетицію в центрі перекрили низку вулиць та змінили низку маршрутів громадського транспорту.

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Ознайомитися з обмеженнями на середу, аби спланувати свої поїздки, можна тут:

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А детальніше почитати про майбутній парад - можна в оцьому матеріалі.

Наприклад, тут можна дізнатися, що відкриватимуть парад ветерани та учасники конфлікту на Донбасі.

Військові використовуватимуть привітання "Слава Україні!" - "Героям слава!" замість привітань радянського зразка "Здрастуйте, товариші!" та "Бажаємо (бажаю) здоров'я!"