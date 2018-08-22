Чорний вівторок Трампа: чи потягнуть Манафорт та Коен його на дно?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Колишній адвокат Дональда Трампа Майкл Коен фактично назвав президента США співучасником злочину

У вівторок в залах судів, де розглядалися справи Пола Манафорта та Майкла Коена, відбулися події, які могли б завдавати потужного удару, якщо не потопити будь-кого з президентів. Обидві головні новини за день пророкують дуже похмурі новини для Дональда Трампа.

Чи вплине результат судових засідань на майбутнє США?

Президент - принаймні серед його прибічників - здається куленепробивним.

Проте ця куленепробивна здатність не означає куленепробивну здатність назавжди. У якийсь момент снаряди можуть досягти цілі - можливо, після проміжних виборів у листопаді, після яких республіканський контроль над Конгресом та можливості впливати на політичний порядок денний взагалі можуть ослабнути.

Лише погляньте наскільки це був поганий день для президента США.

Коен звинуватив Трампа у злочинній поведінці

Колишній особистий адвокат Дональда Трампа не просто публічно, у залі суду, звинуватив президента США в брехні.

Стверджуючи, що Дональд Трамп - "особа №1" в угоді пана Коена зі слідством - доручив йому провести та проконтролювати здійснення платежів за мовчання жінкам, готовим звинуватити президента в подружній зраді, він фактично звинуватив його в співучасті у скоєнні злочину.

Копирайт изображения Reuters Image caption Майкл Коен визнав, що порушив закон щодо фінансування передвиборчої кампанії. І зробив це за вказівкою кандидата

Коен визнав, що ці платежі надійшли з внесків до передвиборчої кампанії, які надходили з нелегального корпоративного джерела або перевищували дозволені суми для внесків з боку однієї особи. Ці обидва порушення караються максимум п'ятьма роками у в'язниці.

Дональд Трамп раніше заперечував, що знав про виплату цих грошей.

Потім юристи президента відмовилися від такої позиції і зазначили, що пан Трамп мав лише загальне уявлення про цей випадок, після того як виплата відбулася.

Тепер Майл Коен заявив, що Дональд Трамп знав про виплату грошей порнозірці з самого початку.

І це не просто слово Коена проти слова президента. У випадку із виплатою грошей зірці Playboy Карен Макдугал - в угоді Коена зі слідством її називають "жінкою №1" - вже поширено аудіозапис, в якому Майкл Коен та на той момент ще кандидат в президенти Дональд Трамп обговорюють це питання.

Додайте до цього той факт, що "жінка №2" у справі - порнозірка Стормі Деніелс - тепер готова відновити свій позов проти пана Трампа та вийти з домовленості про нерозголошення інформації щодо стосунків з ним, посередником в укладенні якої був Майкл Коен.

Суддя відклав розгляд цього позову, очікуючи результатів кримінального провадження щодо Майкла Коена.

Тепер, коли той визнав себе винним, цей позов може стати ще одним доказом співучасті Дональда Трампа у здійсненні незаконного платежу у 130 тисяч доларів порнозірці, який Коен здійснив напередодні президентських виборів 2016 року.

В будь-якому разі, президент США потрапив у потужний шторм.

Успіх команди Мюллера

Команда спеціального прокурора Роберта Мюллера працювала в умовах тиску, від неї вимагали висунення звинувачень щодо колишнього керівника передвиборчого штабу Трампа Пола Манафорта.

Попри те, що висунуті звинувачення не стосуються головної ділянки його роботи - можливого втручання Росії у президентські вибори 2016 року - вперше співробітники Мюллера зустрілися з журі присяжних.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Визнання присяжними провини Пола Манафорта стало не всеосяжною, але значною перемогою спецпрокурора Роберта Мюллера

Якщо б вони пішли з зали суду без визнання провини Манафорта або внаслідок його виправдання, нарікання з боку прибічників Трампа, що розслідування Мюллера є даремною витратою ресурсів та часу, могли досягти апогею.

Перемога Роберта Мюллера не була всеосяжною, оскільки журі присяжних ще не дійшло згоди по 10 з 18 пунктів звинувачень проти Манафорта. Водночас відомого політтехнолога звинуватили в ухилянні від податків, приховуванні рахунків в закордонних банках та банківському шахрайстві.

Додайте до цього численні звинувачення на адресу російських громадян та компаній і угоди зі слідством, на які з командою Роберта Мюллера вже пішли колишні співробітники передвиборчої кампанії Трампа Джордж Пападопулос, Рік Гейтс, екс-радник з національної безпеки Майкл Флінн, лондонський юрист Алекс ван дер Цван, програміст Річард Пінедо.

Можна сказати, що досягнення пана Мюллера вражають.

Тиск на Манафорта зростає

Після того, як журі оголосило рішення щодо Манафорта, його адвокат повідомив пресі, що клієнт "розчарований". Насправді це може бути применшенням. Навіть після визнання провини по 8 з 18 пунктів звинувачення, Манафорту загрожує до 80 років за ґратами.

А екс-керівника передвиборчого штабу Трампа ще чекає у вересні друге засідання суду щодо звинувачень про відмивання грошей, роботу незареєстрованим іноземним агентом, змову проти США, надання брехливих свідчень та здійснення тиску на свідків. І це основна частина звинувачень проти всесвітньо відомого лобіста.

Копирайт изображения Reuters Image caption Манафорта вже визнали винним в ухилянні від податків, банківському шахрайстві та приховуванні закордонних банківських рахунків. Але в майбутньому його чекають нові судові засідання.

Адвокати Манафорта власне наполягали на двох окремих судових процесах, можливо, тому що вважали, що більше шансів добитися виправдання з боку журі в місті Александрія, або більш дружніх федеральних суддів у північній Вірджинії. Якщо це так, то цей план зіграв з ними злий жарт.

Так, Манафорт може сподіватися на помилування з боку президента, враховуючи, що Дональд Трамп назвав процес проти нього "політично заангажованим", а самого політтехнолога "хорошою людиною".

Проте президент може помилувати людину лише за злочини на федеральному рівні, а визнання вини Манафорта в ухилянні від податків робить можливим його кримінальне переслідування в окремих штатах. За злочини на рівні штатів Дональд Трамп помилувати не може.

Зараз 69-річний Пол Манафорт опинився перед загрозою тривалого тюремного ув'язнення та купи судових процесів. І хоча він досі не виявив бажання співпрацювати з командою Роберта Мюллера, ситуація може змінитися.

У червні 2016 року Манафорт брав участь у зустрічі Дональда Трампа-молодшого з росіянами, метою якої був збір шкідливої для Гілларі Клінтон інформації. Політтехнолог зробив серію таємничих записів на цю тему, які він, можливо, захоче пояснити Роберту Мюллеру в обмін на полегшення вироку.

Взагалі перебування колишнього керівника передвиборчого штабу за ґратами - це погана новина. Якщо Манафорт почне говорити з Мюллером, згодом чорний день для Трампа може стати катастрофічним.

Флінн продовжує розповідати цікаві речі Мюллеру

Копирайт изображения Getty Images Image caption Інформацію від екс-радника Трампа Майкла Флінна в команді Мюллера, схоже, приберегли для найбільш вдалого моменту

За новинами з судових процесів проти Манафорта та Коена не помітили повідомлення про ще одну козирну карту команди Мюллера. Вона знову попросила відкласти винесення вироку колишньому раднику Трампа з національної безпеки Майклу Флінну.

"Через стан розслідування Офіс спеціального прокурора не вважає, що це питання готове для постановки на слухання щодо винесення вироку в даний час", - повідомили співробітники пана Мюллера суду, який здійснює нагляд за угодою Майкла Флінна зі слідством.

Це означає, що пан Флінн, який визнав провину у брехні ФБР щодо контактів з російськими чиновниками у листопаді 2016-січні 2017 років, продовжує співпрацювати з командою Мюллера і досі корисний слідству.

Це також може означати, що офіційні судові слухання щодо Флінна можуть оприлюднити інформацію, яку пан Мюллер воліє тримати поки що в таємниці.

В будь-якому разі це означає, що команда Мюллера продовжує шліфувати аргументи для свого розслідування.

Звинувачення ще одного прихильника Трампа

Два тижні тому Крісу Коллінзу, першому члену Палати представників Конгресу, який підтримав кандидатуру Трампа на посаду президента, висунули звинувачення у справі про інсайдерську торгівлю.

А у вівторок Дункану Хантеру, другому конгресмену, який підтримав Трампа під час кампанії, та його дружині висунули звинувачення у використанні коштів передвиборчої кампанії для особистих витрат, зокрема, для подорожей родини на Гаваї та в Італію.

В той же день сенатор-демократ Елізабет Воррен представила велику програму заходів щодо політичної реформи, які, за її словами, були необхідними для подолання масштабної політичної корупції у Вашингтоні.

Вони включають заборону на надання лобістських послуг колишніми вищими держслужбовцями, заборону всім конгресменам та працівникам Білого дому мати індивідуальні корпоративні акції та вимогу щодо оприлюднення кандидатами на посади президента та віце-президента податкових декларацій за вісім попередніх років.

Подібні заклики модернізувати політичну систему допомогли демократам встановити контроль над Конгресом після проміжних виборів у 2006 році. Те ж саме вдалося республіканцям у 1994 році. Риторика пана Трампа про "осушення болота" була постійним лозунгом його прихильників у 2016 році.

Після звинувачень на адресу кількох прихильників Трампа та їхніх угод зі слідством, пропозиція пані Воррен може виявитись потужною середньостроковою зброєю демократів на виборах у листопаді.

Якщо вони знають, як її використовувати.

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