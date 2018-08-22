Прірва між бідними і багатими у фото

  • 22 серпня 2018

Світлини аерофотографа Джонні Міллера показують драматичну соціальну прірву між багатими та бідними в містах Південної Африки, Мексики та Індії.

Санта-Фе, Мехіко Копирайт изображения Johnny Miller / mediadrumimages.com
Image caption Санта-Фе, Мехіко

Фото є частиною проекту пана Міллера "Сцени нерівності". Він розпочав його у квітні 2016 року, щоб привернути увагу до прийняття людської нерівності.

Південноафриканський фотограф каже: "Тієї миті, як ви приземлились у Кейптауні, все, що впадає в око - це халупи.

У прямому сенсі - бляшані халупи, які оточують аеропорт. Вам доведеться їхати повз них приблизно 10 хвилин, щоб дістатися більш заможних передмість, де мешкають люди інших матеріальних статків (зокрема я).

Вукузенцеле, Кейптаун Копирайт изображения Johnny Miller / mediadrumimages.com
Image caption Вукузенцеле, Кейптаун, ПАР

Пан Міллер продовжує: "Це є в Кейптауні, Південній Африці і в багатьох інших частинах світу".

Перефразовуючи Барака Обаму, я вважаю, що нерівність є визначальною проблемою нинішнього покоління".

Санта-Фе, Мехіко Копирайт изображения Johnny Miller / mediadrumimages.com
Image caption Санта-Фе, Мехіко
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Кейсі Парк, Йоганнесбург Копирайт изображения Johnny Miller / mediadrumimages.com
Image caption Кейсі Парк, Йоганнесбург, ПАР

Зйомка демонструє межі між багатими і бідними, які створили паркани, дороги або болота. З одного боку - злидні, з іншого - добробут.

Мумбаї Копирайт изображения Johnny Miller / mediadrumimages.com
Image caption Мумбаї, Індія
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Мумбаї Копирайт изображения Johnny Miller / mediadrumimages.com
Image caption Мумбаї, Індія
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Поле для гольфу і нетрі в Дурбані, ПАР Копирайт изображения Johnny Miller / mediadrumimages.com
Image caption Поле для гольфу і нетрі в Дурбані, ПАР
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Іхтапалука, Мехіко Копирайт изображения Johnny Miller / mediadrumimages.com
Image caption Іхтапалука, Мехіко
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Тембіса, Йоганнесбург Копирайт изображения Johnny Miller / mediadrumimages.com
Image caption Тембіса, Йоганнесбург, ПАР

Пошук вдалих місць для безпілотних фото потребує значної попередньої роботи від Джонні Міллера. "Тут працює низка інструментів: дані перепису, карти, новини, бесіди з людьми.

Після визначення зони для аерофотозйомки, я візуалізую її на Google Earth і окреслюю план польоту. Необхідно врахувати багато чинників: повітряне право, авіаційну безпеку, особисту безпеку, заряд батареї, погоду, кут огляду для зйомки, час доби, тощо".

Озеро Мішель, Масіфемлеле, Кейптаун Копирайт изображения Johnny Miller / mediadrumimages.com
Image caption Озеро Мішель, Масіфемлеле, Кейптаун, ПАР
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Пітермаріцбург, ПАР Копирайт изображения Johnny Miller / mediadrumimages.com
Image caption Пітермаріцбург, ПАР
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Йоханнесбург, ПАР Копирайт изображения Johnny Miller / mediadrumimages.com
Image caption Йоханнесбург, ПАР

Всі фото Джонні Міллера.

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