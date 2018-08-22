Прірва між бідними і багатими у фото

Світлини аерофотографа Джонні Міллера показують драматичну соціальну прірву між багатими та бідними в містах Південної Африки, Мексики та Індії.

Копирайт изображения Johnny Miller / mediadrumimages.com Image caption Санта-Фе, Мехіко

Фото є частиною проекту пана Міллера "Сцени нерівності". Він розпочав його у квітні 2016 року, щоб привернути увагу до прийняття людської нерівності.

Південноафриканський фотограф каже: "Тієї миті, як ви приземлились у Кейптауні, все, що впадає в око - це халупи.

У прямому сенсі - бляшані халупи, які оточують аеропорт. Вам доведеться їхати повз них приблизно 10 хвилин, щоб дістатися більш заможних передмість, де мешкають люди інших матеріальних статків (зокрема я).

Копирайт изображения Johnny Miller / mediadrumimages.com Image caption Вукузенцеле, Кейптаун, ПАР

Пан Міллер продовжує: "Це є в Кейптауні, Південній Африці і в багатьох інших частинах світу".

Перефразовуючи Барака Обаму, я вважаю, що нерівність є визначальною проблемою нинішнього покоління".

Копирайт изображения Johnny Miller / mediadrumimages.com Image caption Санта-Фе, Мехіко

Копирайт изображения Johnny Miller / mediadrumimages.com Image caption Кейсі Парк, Йоганнесбург, ПАР

Зйомка демонструє межі між багатими і бідними, які створили паркани, дороги або болота. З одного боку - злидні, з іншого - добробут.

Копирайт изображения Johnny Miller / mediadrumimages.com Image caption Мумбаї, Індія

Копирайт изображения Johnny Miller / mediadrumimages.com Image caption Мумбаї, Індія

Копирайт изображения Johnny Miller / mediadrumimages.com Image caption Поле для гольфу і нетрі в Дурбані, ПАР

Копирайт изображения Johnny Miller / mediadrumimages.com Image caption Іхтапалука, Мехіко

Копирайт изображения Johnny Miller / mediadrumimages.com Image caption Тембіса, Йоганнесбург, ПАР

Пошук вдалих місць для безпілотних фото потребує значної попередньої роботи від Джонні Міллера. "Тут працює низка інструментів: дані перепису, карти, новини, бесіди з людьми.

Після визначення зони для аерофотозйомки, я візуалізую її на Google Earth і окреслюю план польоту. Необхідно врахувати багато чинників: повітряне право, авіаційну безпеку, особисту безпеку, заряд батареї, погоду, кут огляду для зйомки, час доби, тощо".

Копирайт изображения Johnny Miller / mediadrumimages.com Image caption Озеро Мішель, Масіфемлеле, Кейптаун, ПАР

Копирайт изображения Johnny Miller / mediadrumimages.com Image caption Пітермаріцбург, ПАР

Копирайт изображения Johnny Miller / mediadrumimages.com Image caption Йоханнесбург, ПАР

Всі фото Джонні Міллера.

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