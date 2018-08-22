Імпічмент президента у США. Як це?

Копирайт изображения EPA Image caption Дональд Трамп опинився у центрі кількох скандалів

Припущення, що Дональд Трамп може втратити владу через процедуру імпічменту, лише посилилися після того, як його колишній адвокат звинуватив президента США у співучасті в злочині.

Майкл Коен повідомив, що платив за мовчання жінкам, які заявили про сексуальні стосунки з Трампом. І робив він це за особистою вказівкою клієнта.

Юристи пояснюють, що Трампа не можна притягнути до кримінальної відповідальності під час перебування на посту президента США. Єдиний шлях звільнити з посади - це імпічмент.

Але як це може відбутися і хто був під процедурою імпічменту в минулому?

Відповідь може вас здивувати...

Що таке імпічмент

Імпічмент передбачає висування звинувачень у Конгресі, що може стати основою для судового розгляду.

В Конституції США зазначено, що президент "має бути знятий з посади шляхом імпічменту за державну зраду, хабарництво або інші серйозні злочини та правопорушення".

Копирайт изображения AFP Image caption Востаннє Палата представників Конгресу США голосувала за імпічмент президента Білла Клінтона у грудні 1998 року. Але в Сенаті не вистачило голосів

Процес імпічменту має розпочати Палата представників, для цього потрібна проста більшість голосів.

Судовий процес проходить у Сенаті. Для імпічменту президента необхідно 2/3 голосів сенаторів і саме цей етап ніколи не було пройдено в історії США.

Хто був під процедурою імпічменту?

Попри те, що загроза імпічменту виникало досить часто, почали цю процедуру лише щодо двох президентів.

Останній раз під обвинуваченнями опинився 42-й президент США Білл Клінтон. Мова йде про справу Моніки Левінскі.

Палата представників тоді проголосувала більшістю на користь імпічменту президента Клінтона по першому обвинуваченню, яке стосувалося неправдивих показів на суді присяжних, та по другому - перешкоджання правосуддю.

Слід зазначити, що на той час у грудні 1998 року рейтинг Білла Клінтона як президента становив 72%.

Коли справа перейшла до Сенату у 1999 році, то пропозиція про імпічмент не набрала двох третин голосів.

Хто ж другий? Ні, це не Річард Ніксон.

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Іншим президентом, щодо якого оголосили процедуру імпічменту був Ендрю Джонсон, який обіймав посаду з 1865 року і був 17-м президентом США.

Палата представників розпочала відповідну процедуру проти нього у 1868 році, але для доведення справи до фінішу не дійшло.

Хоча, на відміну від пана Клінтона, імпічмент для Ендрю Джонсона був дуже реальною перспективою, адже не вистачило лише одного голосу сенатора.

То чи реальний імпічмент для Трампа?

Теоретично, так. Його можуть звинуватити у порушенні своєї клятви з приводу "берегти, захищати та обороняти" Конституцію США, вважають автори Lawfare Blog

Однак на практиці це малоймовірно.

Як зазначає репортер BBC у Північній Америці Ентоні Зуркер, "якби Палату представників контролювали демократи, статті про імпічмент, ймовірно, вже б розробляли".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Справа про імпічмент президента Ендрю Джонсона

Однак цього немає. Республіканці контролюють і Палату, і Сенат.

Переважна більшість з них залишаються лояльними до президента Трампа, а його рейтинги надзвичайно стабільні.

Звичайно, є і винятки - наприклад, сенатор Джон Маккейн, котрий порівнює скандали навколо Трампа з Вотергейтським.

І нарешті: як же Річард Ніксон уникнув імпічменту?

Він зробив те, що робить кожен розумний чоловік, який розуміє, що ситуація обернулася проти нього. Він подав у відставку.

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