Джевеліни, Буки, Ятагани: яка ще техніка буде на параді Дня незалежності
Новинки української оборонної промисловості, американські "Джевеліни" і перевіренастара бронетехніка, артилерія та авіація. BBC News Україна представляє повний перелік техніки, яку побачать на параді до Дня незалежності.
Цьогорічний парад, що пройде 24 серпня, присвячений не лише 27-й річниці незалежності, але й також 100-річчю відродження української державності.
У ньому візьме участь 250 одиниць техніки і 4,5 тис. силовиків. Крім того, буде 18 іноземних делегацій. Загалом 300 військовослужбовців збройних сил інших країн, в тому числі НАТО.
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Крім зразків техніки, розроблених ще в радянські часи, Україна представить свої новітні напрацювання:
- "Ятаган" - перший український танк, що відповідає стандартам НАТО
- "Богдана" - самохідна гаубиця "натівського" калібру
- "Оболонь-А", "Положення-2" та "Зоопарк-3" - комплекси для виявлення ворожої техніки та артилерії, здатні коректувати вогонь власної артилерії
- "Верба" та "Вільха" - українські системи залпового вогню нового покоління. "Верба" - аналог радянських "Градів", а "Вільха" - система залпового вогню, що має замінити радянський "Смерч".
- "Грім-2" або "Сапсан" - оперативно-тактичний ракетний комплекс надзвичайної точності і потужності
Покажуть на параді також українські безпілотники та протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П". Його називають аналогом американських "Джевелінів".
"Джевеліни" також будуть на параді - "верхи" на українських бронеавтомобілях "Варта". А комплексами "Стугна-П" оснастять бронеавтомобілі "Козак-2".
Міноборони та "Укроборонпром" надали BBC News Україна повний перелік техніки, що буде брати участь в параді.
"Броня"
Танки Т64 та Т-64БВ
Танки Т-64 та їхні модифікації понад півстоліття складають основу броньованої бойової техніки на пострадянському просторі.
Після початку конфлікту на Донбасі Україна активно використовує ці машини на передовій.
Нові виклики посилили потребу в модернізації старих моделей. Зокрема, танки Т-64БВ обладнані новими прицілами нічного бачення, радіостанціями з радіусом дії до 70 км та GPS-навігацією.
Танк оснащений комплексом озброєння, що дозволяє вести вогонь керованими ракетами дальністю до 4000 м.
Танки Т-84 та Т-84-120 "Ятаган"
Танк Т-84 та його модифікації, в тому числі славнозвісний Т-84У "Оплот", народжені у незалежній Україні.
Т-84 оснащений 125-мм гарматою з автоматичним заряджанням, яка здатна вести вогонь керованими високоточними протитанковими ракетами із дальністю знищення цілей близько 5 км.
Завдяки потужному двигуну майже 50-тонний танк може розвивати швидкість до 70 км/год.
Гордість українських інженерів - модифікація Т-84-120 "Ятаган". Адже оснащення моделі відповідає стандартам НАТО.
У "Ятагана" 120-мм гармата, а механізм заряджання працює за конвеєрним принципом. Сам механізм розміщений в спеціальному відсіку, відокремленому від екіпажу. Тож машина безпечніша для танкістів.
Цей танк значно потужніший ніж Т-64, Т-72 чи російський Т-90, твердять в "Укроборонпромі".
Бойова машина піхоти БМП-2
Ця модель дісталась в спадок від СРСР і використовується в зоні бойових дій на Донбасі.
Моделі, що беруть участь у параді, пройшли ремонт та модернізацію на українських підприємствах.
Озброєння БМП-2 дозволяє вести вогонь по різноманітних цілях, включаючи танки та бойові вертольоти.
Бронетранспортер БТР-3ДА
Модифікація українського бронетранспортера БТР-3. Конструктори врахували досвід бойових дій на Донбасі і зробили цю модель більш швидкою та маневреною.
Бронетранспортер оснащений бойовим модулем "Штурм-М" з 30-мм автоматичною гарматою ЗТМ-1, що має скорострільність у 330 пострілів за хвилину.
Наведення здійснюється за допомогою цифрового комплексу з лазерним далекоміром. Гармата має стабілізатор, що дозволяє досягти точності вогню.
Крім того, "Штурм-М" включає кулемет, автоматичний гранатомет та комплекс керованого озброєння "Бар'єр". Це дозволяє БТР-3ДА знищувати бронетехніку на відстані до 5 км.
Бронетранспортер БТР-70Ді
Продукт підприємства "Миколаївський бронетанковий завод". Це легкий, маневрений бронетранспортер, оснащений 14,5-мм та 7,62-мм кулеметами.
Він здатний швидко долати траншеї та водні перешкоди. Розвиває швидкість до 90 км/год та призначений для ведення розвідки, супроводження конвоїв, а також для розміщення спеціального озброєння.
Тактичні броньовані колісні машини "Дозор-Б"
Це легкий український бронеавтомобіль для захисту екіпажу та десанту від вогню стрілецької зброї, шрапнелі і мін.
Він вміщує до 11 людей. Обладнаний системою кондиціонування та очищення повітря, системою вентиляції з примусовою циркуляцією повітря, що видаляє порохові гази при веденні стрільби десантом зі стрілецької зброї.
Крім того, у машини централізована система підкачки коліс, супутникова навігаційна система та система захисту від диму.
Спеціалізовані броньовані автомобілі "Козак-2"
Легкий бронеавтомобіль розробили і поставили на озброєння вже під час операції на Донбасі.
"Козак-2" вміщає до 15 людей, призначений для перевезення особового складу, озброєння і військових вантажів всіма типами доріг і місцевості.
Бронеавтомобіль придатний для патрулювання, супроводу транспортних засобів під час виконання спеціальних завдань, вогневої підтримки в бою, а також для захисту екіпажу і вантажу від вогню стрілецької зброї, осколків боєприпасів і мін.
Спеціалізовані броньовані автомобілі "Варта"
Легкий бронеавтомобіль, що вміщає до 11 людей. Його використовують для дозорних, розвідувальних цілей, вогневої підтримки та евакуації поранених.
Є можливість встановлення бойового модуля з кулеметом.
"Варту" активно використовують на Сході як військові, так і Нацгвардія.
Проти танків
Протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П"
Розроблений в Україні переносний комплекс відповідає стандартам НАТО. Дальність стрільби до 5000 метрів - це вдвічі більше ніж у американських "Джевелінів. Є лазерна система наведення.
Призначений для ураження нерухомих і рухомих сучасних броньованих цілей, а також малорозмірних цілей типу ДОТ, танк в окопі, легкоброньованих об'єктів та вертольотів.
Особливістю комплексу є можливість наведення ракети на ціль з закритих позицій та сховищ, що знижує ризик ураження вогнем у відповідь.
На параді "Стугна-П" поїде верхи на українських бронеавтомобілях "Козак-2".
Протитанковий ракетний комплекс "Джевелін"
Після чотирьох років перемовин, в січні цього року Сполучені Штати погодились надати американські "Джевеліни" (Javelin) Україні. Причому за власний кошт.
Українські дипломати назвали це рішення історичним, оскільки воно демонструє особливу підтримку Вашингтона.
"Джевеліни" - серійний ПТРК третього покоління, якому властивий принцип "вистрілив-забув". Тобто оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ ракети, поки вона наближається до цілі.
На цьогорічному параді американські комплекси будуть красуватись на українських бронеавтомобілях "Варта".
Вогонь та оборона
Протитанкова ракетна гармата "Рапіра"
100-міліметрова радянська протитанкова гармата, призначена для ураження танків та іншого броньованого транспорту, руйнування вогневих точок та інших споруд.
Максимальна дальність ураження - понад 8 км.
Артилерійська система "Гіацинт-Б"
152-міліметрова радянська буксирована гармата для придушення і знищення вогневих засобів та бойової техніки противника.
Гармата придатна до використання в різноманітних погодно-кліматичних умовах.
Максимальна дальність ураження - 40 км.
Артилерійська система "МСТА-Б"
Ще одна гаубиця радянського походження, що перебуває на озброєнні українського війська.
Максимальна дальність ураження - майже 30 км.
Комплекс автоматизованого управління вогнем артилерії "Оболонь-А"
Покажуть на параді українську новинку - броньовану машину управління вогнем артилерії розробки та виробництва Львівського заводу "ЛОРТА".
"Оболонь-А" дозволяє обробляти інформацію відразу по десятках цілей, отримуючи дані від наземних і повітряних засобів розвідки, а також вести планування вогню і передавати цілі для знищення. При цьому оператори бачать дані по кожному артилерійському стволу в дивізіоні.
Розвідувальний автоматизований звукометричний акустичний комплекс "Положення-2"
Ще одна новинка з параду - комплекс артилерійської розвідки "Положення-2".
Це автоматизований комплекс оснащений високочутливими акустичними сенсорами, які дозволяють визначити позицію ворожої артилерії та місця розривів снарядів на відстані у декілька десятків кілометрів.
Зважаючи, що "Положення-2" працює у пасивному режимі, противник не може зафіксувати роботу комплексу. Окрім того, "Положення-2" надає дані для корегування стрільби власної артилерії.
Контрбатарейний радар 1Л220УК "Зоопарк-3"
Радар дозволяє отримувати координати для удару та коректувати вогонь артилерії.
Головна особливість радару - його потужна радіолокаційна станція з цифровою антенною решіткою, яка дозволяє за десятки кілометрів "бачити" не тільки снаряди та ракети, а і мінометні міни.
Батарея самохідних гаубиць "Гвоздика"
122-міліметров радянська самохідна гаубиця призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів по мінних полях та польових загородженнях.
Максимальна дальність ураження - понад 15 км.
Самохідна гаубиця "Піон"
Радянська самохідна гармата є однією з найпотужніших артилерійських установок у світі.
Режимна скорострільність сягає 50 пострілів на годину.
Завдяки величезній потужності 203-міліметрової гармати її боєприпаси можуть застосовуватися для ураження майже всіх типів об'єктів, за винятком сильно захищених позицій та укріплень.
Максимальна дальність ураження - 50 км.
Самохідна гаубиця "Акація"
152-міліметрова радянська самохідна гаубиця призначена для знищення бронетанкової техніки, артилерії і мінометів, а також живої сили противника, руйнування його польових споруд і загороджень, боротьби з танками та іншою "бронею".
Максимальна дальність ураження - 20 км.
Самохідна гаубиця "Богдана"
На параді презентують новеньку українську гаубицю "Богдану". Її особливість в тому, що це перша артилерійська установка, що матиме "натівський калібр" 155-мм, замість радянського 152 мм, який зараз використовують в українському війську.
"Богдана" має автоматизовану систему наведення та систему заряджання боєприпасів. Гаубиця колісна, а не гусенична, що збільшує її швидкість та маневреність.
Максимальна дальність ураження - 50 км.
Реактивна система залпового вогню "Верба"
Ще одна українська знахідка - нове покоління успадкованих з радянських часів "Градів".
Модернізована система залпового вогню розміщена на шасі КРАЗ та оснащена кабіною на 5 місць.
Керування вогнем, прицілювання та навіть перезаряджання здійснюється в автоматичному режимі з кабіни, без безпосереднього втручання солдатів в її роботу.
Реактивна система залпового вогню "Смерч"
300-міліметровий радянський винахід - одна з найбільш далекобійних вогневих систем в світі. Її снаряди вражають ворожі цілі на максимальній відстані 70-90 км.
Час повного залпу - 38 секунд, а площа ураження сягає до 70 га.
Реактивна система залпового вогню "Вільха"
Розробка проекту "Вільха" стартувала вже під час збройного конфлікту на Донбасі. 300-міліметровий комплекс розроблений на основі радянської системи "Смерч".
Але українська система "в 10 разів точніша та в 10 разів ефективніша" за старі радянські аналоги, переконував у квітні президент Петро Порошенко.
Реактивна система залпового вогню "Ураган"
220-міліметровий комплекс розроблено в СРСР в 70-х роках минулого століття.
Дальність стрільби "Ураганів" - понад 35 км.
Україна "Урагани" модернізувала. Зокрема, комплекси укомплектовані сучасним обладнанням зв'язку фірми "Motorola".
Оперативно-тактичний ракетний комплекс "Грім-2" ("Сапсан")
"Грім-2" - це мобільний комплекс з високоточними ракетами, що здатні влучати у наземні цілі на відстані до 280 км.
"Грім-2" - продовження призупиненого раніше проекту "Сапсан", який розробляють для іноземного замовника - Саудівської Аравії.
Після всіх випробувань для експорту його, вочевидь, візьмуть на озброєння і в Україні, однак з певними доопрацюваннями та, ймовірно, під назвою "Сапсан". В такому разі дальність ураження можуть збільшити до 500 км.
Оборона "земля-повітря"
Зенітний ракетно-гарматний комплекс "Тунгуска"
Ця радянська розробка - високомобільна техніка з ефективним ракетним і артилерійським озброєнням.
Має можливість ведення стрільби без зниження швидкості.
Зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1"
Комплекс призначений для боротьби з маневреними аеродинамічними цілями (крилаті ракети, керовані бомби, літаки, гелікоптери), що летять зі швидкістю до 830 м/с, на середніх і малих висотах, на відстані до 30 км.
Зенітно-ракетний комплекс С-300В
Україна використовує модель з радянських часів. Комплекс призначений для оборони важливих військових об'єктів, угруповань військ і адміністративно-промислових центрів від ударів всіх типів літаків і вертольотів, крилатих ракет, аеробалістичних і балістичних ракет оперативно-тактичного призначення.
Зенітно-ракетний комплекс "Тор"
Ще одна радянська система призначена для прикриття важливих об'єктів від ударів протирадіолокаційних і крилатих ракет, дистанційно пілотованих літальних апаратів, керованих авіабомб, літаків і вертольотів, в тому числі і зроблених по технології "стелс".
Може працювати як за участі операторів, так і в повністю автоматичному режимі. При цьому система "Тор" сама контролює окреслений повітряний простір і самостійно збиває всі повітряні цілі, що не упізнані системою "свій-чужий".
Безпілотна авіація
Безпілотно-авіаційні комплекси "Фурія", "Лелека" та PD-1
Безпілотна авіація - новітні розробки останніх чотирьох років. Українські "безпілотники" виконують аерозйомку та аерофотографування місцевості, здійснюють патрулювання і розвідку, агітаційні роботи та корекцію артилерійського вогню.
Причому в деяких моделей стеження та зйомка можлива і вдень, і вночі.
Санітарні автомобілі
"Хаммер"
Американський броньований санітарний автомобіль, який вже не раз поставляли українським військовим Сполучені Штати. Їх використовують, в тому числі в операціях на Сході.
Ці автомобілі зарекомендували себе як швидкі, маневрені та безпечні для пасажирів.
"Богдан"
Український санітарний автомобіль, розроблений корпорацією "Богдан" у 2016 році.
Він призначений для вивозу поранених до лікувальних закладів та для надання у разі необхідності медичної допомоги пораненим в процесі евакуації.
Політ нормальний
Вертоліт Мі-8
Радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений на початку 1960-х років. Це один з наймасовіших вертольотів в історії авіації. Широко використовується для виконання багатьох цивільних і військових завдань.
В Україні МІ-8 не тільки експлуатують, але і модернізують до МІ-8МСБ.
Так, для двигунів модернізованої версії збільшили допустимі показники температури зовнішнього повітря з +35 до +60.
Максимальна статична висота польоту збільшилась з 1800 м до 2400 м, а динамічна - з 4500 м до 7300 м. Відповідно, зросла і практична дальність польоту з одним додатковим баком - з 780 км до 920 км.
Вертоліт Мі-14
Морський багатоцільовий вертоліт берегового базування. Це повноцінні вертольоти-амфібії, які можуть сідати, кермувати і злітати з водної поверхні.
Залежно від модифікації вертоліт може виконувати рятувальні роботи, транспортувати вантажі та особовий склад, а також виконувати операції з видалення морських мін.
Вертоліт Мі-24
Радянський ударний гелікоптер. Його призначення - здійснювати вогневу підтримку сухопутних військ та транспортувати вантажі і особовий склад.
Українська модернізація Мі-24ПУ1 має більш потужний захист завдяки комплексу АДРОС, який збиває с курсу ракети з тепловим наведенням.
Крім того, ця модель оснащена надпотужною 30-мм автоматичною гарматою та різноманітним ракетним озброєнням, включаючи високоточні протитанкові керовані ракети. А також має сучасні прицільні та навігаційні комплекси, які дозволяють ефективно виконувати завдання навіть у повній темряві.
Літак Су-24
Су-24М - основний літак бомбардувальної авіації повітряних сил України.
Також в Україні розробляється його модифікація - надзвуковий літак-розвідник Су-24МР, який може проводити глибоку розвідку на відстані до 400 км від лінії фронту.
Для цього він оснащений радарами бокового огляду, які дозволяють фіксувати наземні об'єкти, в тому числі фортифікаційні споруди та техніку противника, та чутливими камерами з високою роздільною здатністю.
Літак Су-25
Су-25 - одномісний броньований штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі, а також для знищення об'єктів із заданими координатами.
Об'єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повільні цілі у повітрі - гелікоптери і транспортні літаки.
Літак Су-27
Радянський важкий багатоцільовий винищувач четвертого покоління.
СУ-27 може вести боротьбу з авіацією противника в повітрі, наносити удари по наземних об'єктах противника та вести повітряну розвідку.
В Україні Су-27 та його модифікації модернізують, в тому числі приводять у відповідність до стандартів НАТО.
Літак МіГ-29
Багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління, призначений для боротьби з авіацією противника в повітрі, а також для нанесення ударів по наземних цілях та для ведення повітряної розвідки.
Літак Іл-76
Радянський важкий військово-транспортний літак, призначений для транспортування і десантування особового складу, техніки і вантажів різного призначення.
Він здатний перевозити більше 120 десантників та вантажі вагою 28-60 тонн на відстань 3600-4200 км.
Літак Ан-178
Український близькомагістральний транспортний турбореактивний літак, розроблений державним підприємством "Антонов" на базі пасажирського Ан-158.
Висота польоту Ан-178 - 12 км, дальність - 5 500 км, максимальна швидкість - 825 км/год. Літак може перевозити до 18 тонн вантажу, сідати і злітати з будь-яких аеродромів, зокрема й ґрунтових.
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