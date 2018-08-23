Джевеліни, Буки, Ятагани: яка ще техніка буде на параді Дня незалежності

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Новинки української оборонної промисловості, американські "Джевеліни" і перевіренастара бронетехніка, артилерія та авіація. BBC News Україна представляє повний перелік техніки, яку побачать на параді до Дня незалежності.

Цьогорічний парад, що пройде 24 серпня, присвячений не лише 27-й річниці незалежності, але й також 100-річчю відродження української державності.

У ньому візьме участь 250 одиниць техніки і 4,5 тис. силовиків. Крім того, буде 18 іноземних делегацій. Загалом 300 військовослужбовців збройних сил інших країн, в тому числі НАТО.

Крім зразків техніки, розроблених ще в радянські часи, Україна представить свої новітні напрацювання:

"Ятаган" - перший український танк, що відповідає стандартам НАТО

"Богдана" - самохідна гаубиця "натівського" калібру

"Оболонь-А", "Положення-2" та "Зоопарк-3" - комплекси для виявлення ворожої техніки та артилерії, здатні коректувати вогонь власної артилерії

"Верба" та "Вільха" - українські системи залпового вогню нового покоління. "Верба" - аналог радянських "Градів", а "Вільха" - система залпового вогню, що має замінити радянський "Смерч".

"Грім-2" або "Сапсан" - оперативно-тактичний ракетний комплекс надзвичайної точності і потужності

Покажуть на параді також українські безпілотники та протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П". Його називають аналогом американських "Джевелінів".

"Джевеліни" також будуть на параді - "верхи" на українських бронеавтомобілях "Варта". А комплексами "Стугна-П" оснастять бронеавтомобілі "Козак-2".

Міноборони та "Укроборонпром" надали BBC News Україна повний перелік техніки, що буде брати участь в параді.

"Броня"

Танки Т64 та Т-64БВ

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Танки Т-64 та їхні модифікації понад півстоліття складають основу броньованої бойової техніки на пострадянському просторі.

Після початку конфлікту на Донбасі Україна активно використовує ці машини на передовій.

Нові виклики посилили потребу в модернізації старих моделей. Зокрема, танки Т-64БВ обладнані новими прицілами нічного бачення, радіостанціями з радіусом дії до 70 км та GPS-навігацією.

Танк оснащений комплексом озброєння, що дозволяє вести вогонь керованими ракетами дальністю до 4000 м.

Танки Т-84 та Т-84-120 "Ятаган"

Копирайт изображения ukroboronprom.com.ua Image caption Танк "Ятаган" - перехід на калібр НАТО українського війська

Танк Т-84 та його модифікації, в тому числі славнозвісний Т-84У "Оплот", народжені у незалежній Україні.

Т-84 оснащений 125-мм гарматою з автоматичним заряджанням, яка здатна вести вогонь керованими високоточними протитанковими ракетами із дальністю знищення цілей близько 5 км.

Завдяки потужному двигуну майже 50-тонний танк може розвивати швидкість до 70 км/год.

Гордість українських інженерів - модифікація Т-84-120 "Ятаган". Адже оснащення моделі відповідає стандартам НАТО.

У "Ятагана" 120-мм гармата, а механізм заряджання працює за конвеєрним принципом. Сам механізм розміщений в спеціальному відсіку, відокремленому від екіпажу. Тож машина безпечніша для танкістів.

Цей танк значно потужніший ніж Т-64, Т-72 чи російський Т-90, твердять в "Укроборонпромі".

Бойова машина піхоти БМП-2

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Ця модель дісталась в спадок від СРСР і використовується в зоні бойових дій на Донбасі.

Моделі, що беруть участь у параді, пройшли ремонт та модернізацію на українських підприємствах.

Озброєння БМП-2 дозволяє вести вогонь по різноманітних цілях, включаючи танки та бойові вертольоти.

Бронетранспортер БТР-3ДА

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Модифікація українського бронетранспортера БТР-3. Конструктори врахували досвід бойових дій на Донбасі і зробили цю модель більш швидкою та маневреною.

Бронетранспортер оснащений бойовим модулем "Штурм-М" з 30-мм автоматичною гарматою ЗТМ-1, що має скорострільність у 330 пострілів за хвилину.

Наведення здійснюється за допомогою цифрового комплексу з лазерним далекоміром. Гармата має стабілізатор, що дозволяє досягти точності вогню.

Крім того, "Штурм-М" включає кулемет, автоматичний гранатомет та комплекс керованого озброєння "Бар'єр". Це дозволяє БТР-3ДА знищувати бронетехніку на відстані до 5 км.

Бронетранспортер БТР-70Ді

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Продукт підприємства "Миколаївський бронетанковий завод". Це легкий, маневрений бронетранспортер, оснащений 14,5-мм та 7,62-мм кулеметами.

Він здатний швидко долати траншеї та водні перешкоди. Розвиває швидкість до 90 км/год та призначений для ведення розвідки, супроводження конвоїв, а також для розміщення спеціального озброєння.

Тактичні броньовані колісні машини "Дозор-Б"

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Це легкий український бронеавтомобіль для захисту екіпажу та десанту від вогню стрілецької зброї, шрапнелі і мін.

Він вміщує до 11 людей. Обладнаний системою кондиціонування та очищення повітря, системою вентиляції з примусовою циркуляцією повітря, що видаляє порохові гази при веденні стрільби десантом зі стрілецької зброї.

Крім того, у машини централізована система підкачки коліс, супутникова навігаційна система та система захисту від диму.

Спеціалізовані броньовані автомобілі "Козак-2"

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Легкий бронеавтомобіль розробили і поставили на озброєння вже під час операції на Донбасі.

"Козак-2" вміщає до 15 людей, призначений для перевезення особового складу, озброєння і військових вантажів всіма типами доріг і місцевості.

Бронеавтомобіль придатний для патрулювання, супроводу транспортних засобів під час виконання спеціальних завдань, вогневої підтримки в бою, а також для захисту екіпажу і вантажу від вогню стрілецької зброї, осколків боєприпасів і мін.

Спеціалізовані броньовані автомобілі "Варта"

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Легкий бронеавтомобіль, що вміщає до 11 людей. Його використовують для дозорних, розвідувальних цілей, вогневої підтримки та евакуації поранених.

Є можливість встановлення бойового модуля з кулеметом.

"Варту" активно використовують на Сході як військові, так і Нацгвардія.

Проти танків

Протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П"

Копирайт изображения UNIAN Image caption Бронеавтомобіль "Козак", оснащений ПТРК "Стугна-П", на репетиції параду

Розроблений в Україні переносний комплекс відповідає стандартам НАТО. Дальність стрільби до 5000 метрів - це вдвічі більше ніж у американських "Джевелінів. Є лазерна система наведення.

Призначений для ураження нерухомих і рухомих сучасних броньованих цілей, а також малорозмірних цілей типу ДОТ, танк в окопі, легкоброньованих об'єктів та вертольотів.

Особливістю комплексу є можливість наведення ракети на ціль з закритих позицій та сховищ, що знижує ризик ураження вогнем у відповідь.

На параді "Стугна-П" поїде верхи на українських бронеавтомобілях "Козак-2".

Протитанковий ракетний комплекс "Джевелін"

Копирайт изображения Міністерство оборони України Image caption Бронеавтомобілі "Варта", оснащені американськими "Джевелінами", на репетиції параду

Після чотирьох років перемовин, в січні цього року Сполучені Штати погодились надати американські "Джевеліни" (Javelin) Україні. Причому за власний кошт.

Українські дипломати назвали це рішення історичним, оскільки воно демонструє особливу підтримку Вашингтона.

"Джевеліни" - серійний ПТРК третього покоління, якому властивий принцип "вистрілив-забув". Тобто оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ ракети, поки вона наближається до цілі.

На цьогорічному параді американські комплекси будуть красуватись на українських бронеавтомобілях "Варта".

Вогонь та оборона

Протитанкова ракетна гармата "Рапіра"

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100-міліметрова радянська протитанкова гармата, призначена для ураження танків та іншого броньованого транспорту, руйнування вогневих точок та інших споруд.

Максимальна дальність ураження - понад 8 км.

Артилерійська система "Гіацинт-Б"

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152-міліметрова радянська буксирована гармата для придушення і знищення вогневих засобів та бойової техніки противника.

Гармата придатна до використання в різноманітних погодно-кліматичних умовах.

Максимальна дальність ураження - 40 км.

Артилерійська система "МСТА-Б"

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Ще одна гаубиця радянського походження, що перебуває на озброєнні українського війська.

Максимальна дальність ураження - майже 30 км.

Комплекс автоматизованого управління вогнем артилерії "Оболонь-А"

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Покажуть на параді українську новинку - броньовану машину управління вогнем артилерії розробки та виробництва Львівського заводу "ЛОРТА".

"Оболонь-А" дозволяє обробляти інформацію відразу по десятках цілей, отримуючи дані від наземних і повітряних засобів розвідки, а також вести планування вогню і передавати цілі для знищення. При цьому оператори бачать дані по кожному артилерійському стволу в дивізіоні.

Розвідувальний автоматизований звукометричний акустичний комплекс "Положення-2"

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Ще одна новинка з параду - комплекс артилерійської розвідки "Положення-2".

Це автоматизований комплекс оснащений високочутливими акустичними сенсорами, які дозволяють визначити позицію ворожої артилерії та місця розривів снарядів на відстані у декілька десятків кілометрів.

Зважаючи, що "Положення-2" працює у пасивному режимі, противник не може зафіксувати роботу комплексу. Окрім того, "Положення-2" надає дані для корегування стрільби власної артилерії.

Контрбатарейний радар 1Л220УК "Зоопарк-3"

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Радар дозволяє отримувати координати для удару та коректувати вогонь артилерії.

Головна особливість радару - його потужна радіолокаційна станція з цифровою антенною решіткою, яка дозволяє за десятки кілометрів "бачити" не тільки снаряди та ракети, а і мінометні міни.

Батарея самохідних гаубиць "Гвоздика"

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122-міліметров радянська самохідна гаубиця призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів по мінних полях та польових загородженнях.

Максимальна дальність ураження - понад 15 км.

Самохідна гаубиця "Піон"

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Радянська самохідна гармата є однією з найпотужніших артилерійських установок у світі.

Режимна скорострільність сягає 50 пострілів на годину.

Завдяки величезній потужності 203-міліметрової гармати її боєприпаси можуть застосовуватися для ураження майже всіх типів об'єктів, за винятком сильно захищених позицій та укріплень.

Максимальна дальність ураження - 50 км.

Самохідна гаубиця "Акація"

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152-міліметрова радянська самохідна гаубиця призначена для знищення бронетанкової техніки, артилерії і мінометів, а також живої сили противника, руйнування його польових споруд і загороджень, боротьби з танками та іншою "бронею".

Максимальна дальність ураження - 20 км.

Самохідна гаубиця "Богдана"

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На параді презентують новеньку українську гаубицю "Богдану". Її особливість в тому, що це перша артилерійська установка, що матиме "натівський калібр" 155-мм, замість радянського 152 мм, який зараз використовують в українському війську.

"Богдана" має автоматизовану систему наведення та систему заряджання боєприпасів. Гаубиця колісна, а не гусенична, що збільшує її швидкість та маневреність.

Максимальна дальність ураження - 50 км.

Реактивна система залпового вогню "Верба"

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Ще одна українська знахідка - нове покоління успадкованих з радянських часів "Градів".

Модернізована система залпового вогню розміщена на шасі КРАЗ та оснащена кабіною на 5 місць.

Керування вогнем, прицілювання та навіть перезаряджання здійснюється в автоматичному режимі з кабіни, без безпосереднього втручання солдатів в її роботу.

Реактивна система залпового вогню "Смерч"

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300-міліметровий радянський винахід - одна з найбільш далекобійних вогневих систем в світі. Її снаряди вражають ворожі цілі на максимальній відстані 70-90 км.

Час повного залпу - 38 секунд, а площа ураження сягає до 70 га.

Реактивна система залпового вогню "Вільха"

Копирайт изображения UNIAN Image caption Випробування "Вільхи" на Херсонщині, квітень 2018 року

Розробка проекту "Вільха" стартувала вже під час збройного конфлікту на Донбасі. 300-міліметровий комплекс розроблений на основі радянської системи "Смерч".

Але українська система "в 10 разів точніша та в 10 разів ефективніша" за старі радянські аналоги, переконував у квітні президент Петро Порошенко.

Реактивна система залпового вогню "Ураган"

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220-міліметровий комплекс розроблено в СРСР в 70-х роках минулого століття.

Дальність стрільби "Ураганів" - понад 35 км.

Україна "Урагани" модернізувала. Зокрема, комплекси укомплектовані сучасним обладнанням зв'язку фірми "Motorola".

Оперативно-тактичний ракетний комплекс "Грім-2" ("Сапсан")

Копирайт изображения КБ ПІВДЕННЕ / "УКРАЇНСЬКИЙ МІЛІТАРНИЙ ПОРТАЛ"

"Грім-2" - це мобільний комплекс з високоточними ракетами, що здатні влучати у наземні цілі на відстані до 280 км.

"Грім-2" - продовження призупиненого раніше проекту "Сапсан", який розробляють для іноземного замовника - Саудівської Аравії.

Після всіх випробувань для експорту його, вочевидь, візьмуть на озброєння і в Україні, однак з певними доопрацюваннями та, ймовірно, під назвою "Сапсан". В такому разі дальність ураження можуть збільшити до 500 км.

Оборона "земля-повітря"

Зенітний ракетно-гарматний комплекс "Тунгуска"

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Ця радянська розробка - високомобільна техніка з ефективним ракетним і артилерійським озброєнням.

Має можливість ведення стрільби без зниження швидкості.

Зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1"

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Комплекс призначений для боротьби з маневреними аеродинамічними цілями (крилаті ракети, керовані бомби, літаки, гелікоптери), що летять зі швидкістю до 830 м/с, на середніх і малих висотах, на відстані до 30 км.

Зенітно-ракетний комплекс С-300В

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Україна використовує модель з радянських часів. Комплекс призначений для оборони важливих військових об'єктів, угруповань військ і адміністративно-промислових центрів від ударів всіх типів літаків і вертольотів, крилатих ракет, аеробалістичних і балістичних ракет оперативно-тактичного призначення.

Зенітно-ракетний комплекс "Тор"

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Ще одна радянська система призначена для прикриття важливих об'єктів від ударів протирадіолокаційних і крилатих ракет, дистанційно пілотованих літальних апаратів, керованих авіабомб, літаків і вертольотів, в тому числі і зроблених по технології "стелс".

Може працювати як за участі операторів, так і в повністю автоматичному режимі. При цьому система "Тор" сама контролює окреслений повітряний простір і самостійно збиває всі повітряні цілі, що не упізнані системою "свій-чужий".

Безпілотна авіація

Безпілотно-авіаційні комплекси "Фурія", "Лелека" та PD-1

Копирайт изображения UNIAN Image caption Нові безпілотники "Фурія" від компанії НВП "Атлон Авіа" для українського війська

Безпілотна авіація - новітні розробки останніх чотирьох років. Українські "безпілотники" виконують аерозйомку та аерофотографування місцевості, здійснюють патрулювання і розвідку, агітаційні роботи та корекцію артилерійського вогню.

Причому в деяких моделей стеження та зйомка можлива і вдень, і вночі.

Санітарні автомобілі

"Хаммер"

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Американський броньований санітарний автомобіль, який вже не раз поставляли українським військовим Сполучені Штати. Їх використовують, в тому числі в операціях на Сході.

Ці автомобілі зарекомендували себе як швидкі, маневрені та безпечні для пасажирів.

"Богдан"

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Український санітарний автомобіль, розроблений корпорацією "Богдан" у 2016 році.

Він призначений для вивозу поранених до лікувальних закладів та для надання у разі необхідності медичної допомоги пораненим в процесі евакуації.

Політ нормальний

Вертоліт Мі-8

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Радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений на початку 1960-х років. Це один з наймасовіших вертольотів в історії авіації. Широко використовується для виконання багатьох цивільних і військових завдань.

В Україні МІ-8 не тільки експлуатують, але і модернізують до МІ-8МСБ.

Так, для двигунів модернізованої версії збільшили допустимі показники температури зовнішнього повітря з +35 до +60.

Максимальна статична висота польоту збільшилась з 1800 м до 2400 м, а динамічна - з 4500 м до 7300 м. Відповідно, зросла і практична дальність польоту з одним додатковим баком - з 780 км до 920 км.

Вертоліт Мі-14

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Морський багатоцільовий вертоліт берегового базування. Це повноцінні вертольоти-амфібії, які можуть сідати, кермувати і злітати з водної поверхні.

Залежно від модифікації вертоліт може виконувати рятувальні роботи, транспортувати вантажі та особовий склад, а також виконувати операції з видалення морських мін.

Вертоліт Мі-24

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Радянський ударний гелікоптер. Його призначення - здійснювати вогневу підтримку сухопутних військ та транспортувати вантажі і особовий склад.

Українська модернізація Мі-24ПУ1 має більш потужний захист завдяки комплексу АДРОС, який збиває с курсу ракети з тепловим наведенням.

Крім того, ця модель оснащена надпотужною 30-мм автоматичною гарматою та різноманітним ракетним озброєнням, включаючи високоточні протитанкові керовані ракети. А також має сучасні прицільні та навігаційні комплекси, які дозволяють ефективно виконувати завдання навіть у повній темряві.

Літак Су-24

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Су-24М - основний літак бомбардувальної авіації повітряних сил України.

Також в Україні розробляється його модифікація - надзвуковий літак-розвідник Су-24МР, який може проводити глибоку розвідку на відстані до 400 км від лінії фронту.

Для цього він оснащений радарами бокового огляду, які дозволяють фіксувати наземні об'єкти, в тому числі фортифікаційні споруди та техніку противника, та чутливими камерами з високою роздільною здатністю.

Літак Су-25

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Су-25 - одномісний броньований штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі, а також для знищення об'єктів із заданими координатами.

Об'єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повільні цілі у повітрі - гелікоптери і транспортні літаки.

Літак Су-27

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Радянський важкий багатоцільовий винищувач четвертого покоління.

СУ-27 може вести боротьбу з авіацією противника в повітрі, наносити удари по наземних об'єктах противника та вести повітряну розвідку.

В Україні Су-27 та його модифікації модернізують, в тому числі приводять у відповідність до стандартів НАТО.

Літак МіГ-29

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Багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління, призначений для боротьби з авіацією противника в повітрі, а також для нанесення ударів по наземних цілях та для ведення повітряної розвідки.

Літак Іл-76

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Радянський важкий військово-транспортний літак, призначений для транспортування і десантування особового складу, техніки і вантажів різного призначення.

Він здатний перевозити більше 120 десантників та вантажі вагою 28-60 тонн на відстань 3600-4200 км.

Літак Ан-178

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Український близькомагістральний транспортний турбореактивний літак, розроблений державним підприємством "Антонов" на базі пасажирського Ан-158.

Висота польоту Ан-178 - 12 км, дальність - 5 500 км, максимальна швидкість - 825 км/год. Літак може перевозити до 18 тонн вантажу, сідати і злітати з будь-яких аеродромів, зокрема й ґрунтових.

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