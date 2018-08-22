Фото: в Аргентині палять знайдений в російському посольстві кокаїн
В Аргентині спалили 389 кілограмів кокаїну, знайденого в одній з будівель посольства Росії в Буенос-Айресі.
Наркотики були знищені в крематорії в присутності міністра безпеки Аргентини Патрісії Буллріч і посла Росії Дмитра Феоктістова.
За словами пані Буллріч, знищення кокаїну - фінальний етап операції "12 королев" за участі російських і аргентинських спецслужб.
"Це була дуже складна операція з високим рівнем взаємодії. Російські поліцейські приїздили сім разів", - сказала вона.
Міністр додала, що загальна вартість спалених наркотиків - близько 80 млн євро.
Інформація про виявлення партії кокаїну вагою майже 400 кг з'явилася в аргентинських ЗМІ 22 лютого. Повідомлялося, що наркотики були знайдені у валізах у будівлі школи посольства Росії в Буенос-Айресі.
Майже рік знадобився оперативникам, щоб виявити мережу наркоторговців. Патрісія Буллріч тоді заявляла, що під час спільної операції російських і аргентинських спецслужб вдалося припинити поставки наркотиків до Москви.
Загалом у "кокаїновій справі" заарештували шість осіб. У липні з Німеччини до Росії був екстрадований головний підозрюваний - Андрій Ковальчук, якого слідство вважає організатором злочинної схеми.
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