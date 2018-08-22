Фото: в Аргентині палять знайдений в російському посольстві кокаїн

Копирайт изображения Claudio Santisteban/Zuma/Tass

В Аргентині спалили 389 кілограмів кокаїну, знайденого в одній з будівель посольства Росії в Буенос-Айресі.

Наркотики були знищені в крематорії в присутності міністра безпеки Аргентини Патрісії Буллріч і посла Росії Дмитра Феоктістова.

За словами пані Буллріч, знищення кокаїну - фінальний етап операції "12 королев" за участі російських і аргентинських спецслужб.

"Це була дуже складна операція з високим рівнем взаємодії. Російські поліцейські приїздили сім разів", - сказала вона.

Міністр додала, що загальна вартість спалених наркотиків - близько 80 млн євро.

Інформація про виявлення партії кокаїну вагою майже 400 кг з'явилася в аргентинських ЗМІ 22 лютого. Повідомлялося, що наркотики були знайдені у валізах у будівлі школи посольства Росії в Буенос-Айресі.

Майже рік знадобився оперативникам, щоб виявити мережу наркоторговців. Патрісія Буллріч тоді заявляла, що під час спільної операції російських і аргентинських спецслужб вдалося припинити поставки наркотиків до Москви.

Загалом у "кокаїновій справі" заарештували шість осіб. У липні з Німеччини до Росії був екстрадований головний підозрюваний - Андрій Ковальчук, якого слідство вважає організатором злочинної схеми.

Копирайт изображения Claudio Santisteban/Zuma/Tass Image caption Кокаїн спалили в крематорії на кладовищі Чакаріта в присутності високопосадовців

Копирайт изображения Gendarmeria Argentina Image caption Перед спаленням наркотиків працівники аргентинської жандармерії розклали всі пакунки на землі

Копирайт изображения Ministerio de Seguridad Argentina Image caption Патрісія Буллріч (в центрі) заявила, що під час операції вдалося викрити весь злочинний ланцюг

Копирайт изображения Ministerio de Seguridad Argentina Image caption Спалення кокаїну стало фінальним етапом операції "12 королев", яка тривала 14 тижнів

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