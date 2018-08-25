НеПроґавте: тінь імпічменту над Трампом і техніка на параді

Пропустили новини цього тижня? Надолужте втрачене із нашим коротким, але вичерпним дайджестом.

Головні теми тижня:

Трамп і загроза імпічменту

Цього тижня по президенту США завдали одразу два удари в американських судах.

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Його колишній адвокат Майкл Коен визнав себе винним в низці злочинів.

В тому числі він заявив під присягою, що платив за мовчання порнозірці Стормі Деніелс, яка каже про сексуальний зв'язок з Дональдом Трампом понад 10 років тому. Причому робив це Коен начебто за вказівкою самого Трампа.

Крім того, цього тижня присяжні визнали Пола Манафорта, екс-главу передвиборчого штабу Дональда Трампа, винним у п'яти обвинуваченнях щодо податкового шахрайства.

Обом підсудним тепер загрожують тюремні ув'язнення на кілька десятиліть. Тож шанси на те, що вони принесуть Трампа в жертву, щоб вторгувати собі послаблення, значно зростають.

Ось чому для американського президента це дуже погана новина.

Україна відсвяткувала 27-й День незалежності

Цьогорічний День незалежності Україна відсвяткувала з розмахом. У параді, що пройшов в центрі Києва, взяли участь 250 одиниць військової техніки та понад 4 тис. силовиків.

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Показали українцям не тільки перевірене десятиліттями озброєння, але і новітні зразки. Деякі винаходи українського оборонпрому широкий загал побачив взагалі вперше.

Ми зібрали повне досьє на техніку, що брала участь у параді.

Дізнавайтесь також, як ставляться українці до Дня незалежності.

Автокефалії української православної церкви бути?

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Україна наближається до важливої дати - 9-11 жовтня цього року має відбутись засідання синоду Вселенського патріархату.

На цю подію українські православні покладають великі надії, сподіваючись, що під час синоду підпишуть Томос щодо надання українській православній церкві автокефалії.

Які шанси, що ці надії справдяться, розповів архімандрит Російської православної церкви Кирило Говорун.

100 днів голодування Сенцова

Минуло сто днів відтоді, як Олег Сенцов, якого засудили в Росії до 20 років ув'язнення за тероризм, оголосив голодування. Через що пройшов українець за цей період - у нашому матеріалі.

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Пронизливе інтерв'ю з Ядвігою Лозинською, яка вже чотири роки намагається повернути сина, якого оголосили загиблим на Донбасі.

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Блог історика про вражаючу долю австрійського ерцгерцога, що міг стати гетьманом України.

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Із міжнародних новин:

Венесуела і гроші замість туалетного паперу

У Венесуелі справжня фінансова катастрофа - наростає криза, тисячі громадян намагаються втекти в більш успішні країни Латинської Америки, а вартість національної валюти тане на очах.

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Дні спогадів у Празі

Цього тижня - 50-річчя з радянського вторгнення до Чехословаччини. Спогади очевидців та найяскравіші фото архіву у матеріалі.

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