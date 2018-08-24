Казкові віадуки і зебри: невідома Україна у фото

Маяки і зебри, вузькоколійки, майже зникле ремесло збирачів дикого меду та забута на горі радіолокаційна станція. Це Україна, якою її побачили волонтери проекту Ukraїner.
Вони проїхали близько 80 тис. кілометрів, сотні українських міст і сіл, щоб показати невідому Україну, її найвіддаленіші куточки.
Сіверщина і Поділля, Приазов'я і Бессарабія, Полісся, Буковина і Закарпаття - всього було 16 експедицій регіонами України.
"Наша ціль - відкрити невідомі місця й людей, розповісти якомога більше інсайдерських історій. І, нарешті, найважливіше — популяризувати Україну в світі", - каже засновник Ukraїner Богдан Логвиненко.
Волонтери хочуть створити сучасні путівники Україною кількома мовами.
Дивіться неймовірні фото з маловідомих куточків України від волонетрів Ukraїner - у галереї на ВВС News Україна.
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