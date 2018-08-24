Казкові віадуки і зебри: невідома Україна у фото

Маяки і зебри, вузькоколійки, майже зникле ремесло збирачів дикого меду та забута на горі радіолокаційна станція. Це Україна, якою її побачили волонтери проекту Ukraїner.

Вони проїхали близько 80 тис. кілометрів, сотні українських міст і сіл, щоб показати невідому Україну, її найвіддаленіші куточки.

Копирайт изображения ukrainer.net Image caption Пором у Мезинському природньому парку. У цьому парку в заплавах Десни живе 2200 видів тварин, а поруч розташовані городища часів Київської Русі. Фото: Павло Пашко

Копирайт изображения ukrainer.net Image caption Вид з неба на покинуту радянську радіолокаційну станцію "Памір". Станція розташована на вершині гори Томнатик в Карпатах. Фото: Павло Пашко

Сіверщина і Поділля, Приазов'я і Бессарабія, Полісся, Буковина і Закарпаття - всього було 16 експедицій регіонами України.

"Наша ціль - відкрити невідомі місця й людей, розповісти якомога більше інсайдерських історій. І, нарешті, найважливіше — популяризувати Україну в світі", - каже засновник Ukraїner Богдан Логвиненко.

Волонтери хочуть створити сучасні путівники Україною кількома мовами.

Дивіться неймовірні фото з маловідомих куточків України від волонетрів Ukraїner - у галереї на ВВС News Україна.

Копирайт изображения ukrainer.net Image caption Коні Пржевальського, зебри та антилопи живуть у одному з найстаріших степових біосферних заповідників планети. Це Асканія-Нова — справжнє диво не лише Приазов'я, а й усієї України. Фото проекту Ukraїner

Копирайт изображения ukrainer.net Image caption Чайна "Сурія", що на горі Гемба. Тут, на висоті 1 км 164 м 50 см 5 мм над рівнем моря, готують каву і чай з місцевих трав. Пилипець, Закрапаття. Фото проекту Ukraїner

Копирайт изображения ukrainer.net Image caption На краю Бердянської затоки, далеко від людей, там, де суходіл поєднується з Азовським морем, стоїть маяк. Він вказує шлях до порту кораблям, що увійшли до затоки. Фото проекту Ukraїner

Копирайт изображения ukrainer.net Image caption У селі Селезівка, що на Житомирщині, збереглося старовинне ремесло збирання дикого меду - бортнирство. Люди, які його збирають у лісі, називаються бортники. Фото проекту Ukraїner

Копирайт изображения ukrainer.net Image caption Віадук над річкою Прут у селищі Ворохта на Івано-Франківщині. Його довжина близько 200 метрів, збудований він наприкінці ХІХ століття. Фото: Аліна Кондратенко

Копирайт изображения ukrainer.net Image caption Волинь. Хатинка рибалки в селі Старий Солотвин. Фото проекту Ukraїner

Копирайт изображения ukrainer.net Image caption Поля селекційно-дослідної станції біля села Дубіївка, Наддніпрянщина. Тут проводять селекцію трав'яних культур, ріпаку, кукурудзи та злаків. Фото проекту Ukraїner

Копирайт изображения ukrainer.net Image caption Потяг перетинає дерев'яний міст через ріку Стир на Поліссі. Це одна з трьох діючих в Україні вузькоколійних залізниць. Фото: Сергій Коровайний

Копирайт изображения ukrainer.net Image caption Кінбурнська коса, що розділяє море і лиман. Це улюблене місце для гніздування птахів та зупинки під час перельоту

Копирайт изображения ukrainer.net Image caption Леськовський палац або садиба Даховських, збудований в 50-х роках ХІХ століття, вражає своїми масштабами і розмахом. Палац за часів СРСР був піонер-табором, військовим шпиталем та складом медикаментів. Село Леськове, Наддніпрянщина. Фото проекту Ukraїner

...