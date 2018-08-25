Скажи мені "так" над прірвою: які екстремальні весілля придумують закохані

Копирайт изображения Instagram/Kimberly Weglin

Хто ж не любить погуляти на розкішному весіллі? А чому б не відзначити шлюб у такій локації, де від страху можна накласти в штанці?

Наприклад, одна пара в США одружилася на сітці, підвішеній над глибоким каньйоном у місті Моаб, штат Юта.

Якщо чесно, то від самого погляду на їхні фотографії паморочиться в голові. Та це ж… з біса страшне… провалля.

Сама церемонія відбулася в листопаді минулого року. Та оскільки зараз у розпалі сезон весіль, їхнє відео знову стало вірусним, бо його поширили кілька сайтів. Але й не дивно. Воно таке крутезне, що неможливо не захопитися.

Молодий і молода - професійні слеклайнери. Тож, певно, вони знали, що роблять. Припускаємо, що саме з цієї причини вони не забруднили весільне вбрання (якби на їхньому місці були ми, навряд чи воно б лишилося чистим).

Слеклайн схожий на ходіння по канату, тільки мотузка (або в цьому випадку - сітка) натягнута не дуже туго.

Ось це місце...

Копирайт изображения Facebook/Kimberly Weglin Image caption Саме на цій сітці, натягнутій над каньйоном, відбувалося весілля Кімберлі Веглін та Раяна Дженкса

Копирайт изображения Facebook/Kimberly Weglin Image caption Пара подбала, аби їхні родичі та друзі, які не займаються слеклайном, почували себе максимально комфортно

Як згодом пояснила у своєму пості в Facebook наречена Кімберлі Веглін, на весіллі були "повітряні гімнасти, що виконували акробатичні трюки на шовку й лайкрі під нами, дівчата з букетами стрибали з парашутами зі скель і розкидали пелюстки троянд, наші друзі ходили по линвах довкола нас, а шикарний бенкет влаштували просто в пустелі".

На щастя, додає Кімберлі, вони з нареченим Раяном Дженксом заздалегідь подбали про те, щоб друзі та рідні, що не займаються слеклайном, не впали й не порозбивалися на смерть.

"Як правило люди на сітку потрапляють, ідучи однодюймовою мотузкою до середини [сітки], але ми спеціально спроектували цей прохід так, щоб наші найдорожчі (не-слеклайнери) могли приєднатися до нас у цей особливий день", - написала вона.

Копирайт изображения Facebook/Kimberly Weglin Image caption Для Кімберлі Веглін та Раяна Дженкса ходити над прірвою - улюблене заняття

Кімберлі та Раян - не єдині, хто влаштовує собі екстремальні весілля.

Ще одна церемонія в стилі "давай одружимося в такому місці де можна вмерти" - це підводне весілля в оточенні китових акул, яке відбулося в місті Джорджія, штат Атланта.

Так, ми в курсі, насправді акули не нападають на юрби людей, і кепську славу їм приніс фільм "Щелепи". Китові акули мають грізний вигляд, але насправді харчуються лише планктоном. Хух, яке полегшення! Та все одно ми не впевнені, що нам було би приємно почуватися кормом для риб, плаваючи, коли треба промовляти шлюбні обітниці.

А ще було весілля в умовах невагомості 2009 року, перше в своєму роді.

Ерін Фіннеган і Ноа Фулмор з міста Нью-Йорк обмінялися обітницями в салоні спеціально обладнаного повітряного судна Boeing 727-200, G-Force One.

Втім, у космос вони не виходили, а натомість пролетіли над Мексиканською затокою. Пілот виконував маневри параболічною траєкторією, не злітаючи аж надто високо.

Ідея насправді крута. Хоча Ноа ледь-ледь не розквасив нареченій носа під час першого поцілунку, просто тому, що важко правильно рухатися в таких умовах.

Попри весь травматизм, ми захоплюємося цими парами, які вирішили пожвавити святкові дні смертельною небезпекою. Ні, справді, частіше треба приправляти весілля дрібкою справжнього переляку. В кожному разі це добре допомагає заспокоїти нерви перед промовою.