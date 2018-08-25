Ленін, Франко, Ататюрк: в кого ще є мавзолей?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Останки Франсіско Франко можуть винести з Долини полеглих

Уряд Іспанії після кількох десятиліть суперечок, які розкололи суспільство та політиків, ухвалив рішення про перепоховання останків колишнього керівника країни Франсіско Франко. Тепер своє слово має сказати парламент.

Прем'єр-міністр Педро Санчес раніше заявляв, що перепоховання Франко допоможе примирити іспанців в їхньому ставленні до минулого.

Франко лежить в мавзолеї в Долині Полеглих, в комплексі, який побудували за наказом самого диктатора після закінчення Громадянської війни 1936-1939 років. Тут поховані понад 34 тисяч осіб з обох сторін громадянської війни.

Якщо Франко винесуть з мавзолею, то на території Європа залишиться лише мавзолей Леніна на Червоній площі в Москві.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Поховання Франсіско Франко в Долині полеглих вже давно є причиною гострих суперечок в іспанському суспільстві

Як заявила в п'ятницю віце-прем'єр уряду Іспанії Кармен Кальво, нинішнє місце поховання Франка "демонструє відсутність поваги до світу і жертв, які там поховані".

А де ще існують мавзолеї політиків?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Якщо останки Франсіско Франко винесуть з мавзолею в Долині полеглих, в Європі залишиться лише один мавзолей - у Москві

Копирайт изображения Reuters Image caption Кимсусанський палац Сонця - усипальниця Кім Ір Сена та Кім Чен Іра в Пхеньяні. Навпроти мавзолею знаходиться Меморіальне кладовище революціонерів, де похована Кім Чен Сук, дружина Кім Ір Сена.

Копирайт изображения Reuters Image caption Аниткабір - усипальниця засновника та першого президента Турецької республіки Мустафи Кемаля Ататюрка. До комплексу входять не тільки мавзолей, але й парк з музеєм. Мавзолей Ататюрка регулярно відвідують кервники країни. На фотографії: президент країни Реджеп Тайіп Ердоган з членами Вищої військової ради Туреччини.

У Китаї є два мавзолеї - комуністичного лідера Мао Цзедуна та лідера китайської демократичної революції Сунь Ятсена.

Сунь Ятсен помер в 1925 році. Він заповідав забальзамувати себе і зберегти в спеціальній будівлі так само, як це зробили з Леніним в Москві після його смерті в 1924 році.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мавзолей Сунь Ятсена у Нанкіні, будівництво якого завершилося в 1933 році, є популярним навіть у туристів, тому що з нього можна побачити чудові краєвиди

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мавзолей Мао Цзедуна на площі Тяньаньмень в Пекіні. Меморіальний комплекс займає площу в 57 тисяч квадратних метрів

У соціалістичному В'єтнамі ідея мавзолеїв так само прижилася. Мавзолей Хо Ши Міна - усипальниця першого президента Північного В'єтнаму Хо Ши Міна знаходиться на площі Бадінь в Ханої, де 2 вересня 1945 року він проголосив незалежність В'єтнаму від Франції.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мавзолей Хо Ши Міна побудований на площі, на якій він проголосив незалежність В'єтнаму від Франції

В'єтнамський мавзолей зовсім не схожий на традиційні пагоди мавзолеїв в Пекіні і Нанкіні.