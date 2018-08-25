Ленін, Франко, Ататюрк: в кого ще є мавзолей?
Уряд Іспанії після кількох десятиліть суперечок, які розкололи суспільство та політиків, ухвалив рішення про перепоховання останків колишнього керівника країни Франсіско Франко. Тепер своє слово має сказати парламент.
Прем'єр-міністр Педро Санчес раніше заявляв, що перепоховання Франко допоможе примирити іспанців в їхньому ставленні до минулого.
Франко лежить в мавзолеї в Долині Полеглих, в комплексі, який побудували за наказом самого диктатора після закінчення Громадянської війни 1936-1939 років. Тут поховані понад 34 тисяч осіб з обох сторін громадянської війни.
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Якщо Франко винесуть з мавзолею, то на території Європа залишиться лише мавзолей Леніна на Червоній площі в Москві.
Як заявила в п'ятницю віце-прем'єр уряду Іспанії Кармен Кальво, нинішнє місце поховання Франка "демонструє відсутність поваги до світу і жертв, які там поховані".
А де ще існують мавзолеї політиків?
У Китаї є два мавзолеї - комуністичного лідера Мао Цзедуна та лідера китайської демократичної революції Сунь Ятсена.
Сунь Ятсен помер в 1925 році. Він заповідав забальзамувати себе і зберегти в спеціальній будівлі так само, як це зробили з Леніним в Москві після його смерті в 1924 році.
У соціалістичному В'єтнамі ідея мавзолеїв так само прижилася. Мавзолей Хо Ши Міна - усипальниця першого президента Північного В'єтнаму Хо Ши Міна знаходиться на площі Бадінь в Ханої, де 2 вересня 1945 року він проголосив незалежність В'єтнаму від Франції.
В'єтнамський мавзолей зовсім не схожий на традиційні пагоди мавзолеїв в Пекіні і Нанкіні.