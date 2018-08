Про що йдеться у пісні Hotel California?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Два альбоми Eagles потрапили в трійку найбільш комерційно успішних альбомів в США

Найбільші хіти гурту Eagles, потіснивши альбом Майкла Джексона Thriller, відібрали в нього титул найбільш комерційно успішного в США. Альбом того самого гурту Hotel California посідає третє місце в списку музичних бестселерів. Про що ж розповідає той моторошний титульний трек, дізнавався Алан Коннор.

Рок-зірки 70-х не були взірцевими мешканцями готелів.

У пісні Life's Been Good колишній гітарист Eagles Джо Волш висловлюється відверто. "Я живу в готелях, шматую стіни на клапті, - зізнається він. - А мої бухгалтери за все це платять".

"За все" часто виливалося в кругленьку суму. В офіційній біографії гурту Волш пригадує одну ніч у чиказькому готелі Astor Towers, коли він разом із зіркою Blues Brothers Джоном Белуші влаштував погром, вартість якого потягнула на 28 000 доларів (22 000 фунтів).

Заподіянням шкоди готельному бізнесу славляться також інші гурти. Згадаймо хоча б барабанщика Led Zeppelin Джона Бонема, який промчав коридорами лос-анджелеського Continental Hyatt на мотоциклі Harley Davidson, отриманому як подарунок на день народження. Чи барабанщика The Who Кіта Муна, коли він у свій день народження загнав автомобіль Lincoln Continental у басейн готелю Holiday Inn, що у місті Флінт, штат Мічиган.

А що Eagles? Цей урівноважений охайний гурт, який радив Америці "до всього ставитись спокійно"?

Гленн Фрай і Дон Генлі, головні в гурті, мовчки терпіли ескапади Волша. Та коли настала їхня черга описати життя в дорозі, то результат був значно художнішим - і приніс гурту величезні статки, а не збитки.

Дон Генлі вже певний час обмірковував ідею, що містилась у фразі "Готель Каліфорнія". Але, щоб стати піснею, вона мала пройти регламентовану процедуру, яку гурт запровадив у середині 70-х. На той час учасники Eagles ще не розсварились аж настільки, щоб усе спілкування здійснювалося через адвокатів. Але вже називали один одного на прізвище.

Інший гітарист гурту, Дон Фелдер, одержав завдання записувати інструментальні пасажі на касети й передавати їх Фраю та Генлі, очікуючи їхнього схвалення. Це він робив удома, в Каньйоні Топанга поблизу Лос-Анджелеса. Та коли був у турне, йому подзвонила дружина Сюзен, яка нещодавно народила.

Сказала коротко: "Ми переїжджаємо". Річ у тім, що відпочиваючи в садку, жінка помітила зміїне гніздо поряд із ковдрою, на якій вони лежали з малюком. Сюзен із сином врятувалися втечею до Малібу, в орендований пляжний будинок; Дон приєднався до них і того ж вечора почав належним порядком записувати задум пісні.

Змія в ідилічному садку - якраз той дражливий образ, що мав добре вписатися в ритм-трек, який потроху набував обрисів. Акорди, які награвав Дон, були ближчими до фламенко, ніж до року, а синкопований ритм приніс пісні робочу назву "Мексиканське регі", коли Фрай та Генлі схвалили її кивком голови.

Що стосується слів, які додали ці двоє, то вони описують втомленого мандрівника, якого заманюють у якесь "привабливе місце" (lovely place) з гротескними персонажами: воно гламурне і моторошне, і здається, що вибратися звідти він вже ніколи не зможе.

За останні чотири десятиліття хто тільки не намагався розшифрувати образи, закодовані в пісні, або ж ув'язати їх у щось цілісне. Але все ж таки варто пам'ятати слова Фрая: "Ми вирішили придумати щось дивне - просто так, щоб перевірити, чи зможемо".

Інакше кажучи, якщо в пісні "Hotel California" і є якийсь прихований зміст, то це радше побічний ефект, ніж усвідомлене бажання творців. Сама атмосфера в ній - чоловік, що потрапляє в загадкову сільську місцину і не розуміє, що саме навколо нього відбувається, - за словами Фрая, відтворює роман "Маг" 1965 року.

Цей ранній твір англійського письменника Джона Фаулза прихильники контркультури шанували за те, що в ньому змальовано таємничий світ (у цьому випадку - на грецькому острові), з ненадійною реальністю. Сам Фаулз визнав, що це не найкраща його книжка. "За всіма канонами її аж ніяк не можна було назвати гарно написаною, - пригадував він. - Я втрапив практично в усі пастки, що підстерігають письменника-початківця".

Колаж із химерних образів - безпрограшний спосіб придумати слова до пісні. Але рок-фани прискіпливо шукають у них зміст, бо інакше не можуть.

У поширених інтерпретаціях переважно циркулюють уявлення звичайних людей про життя рок-зірок: тож "теплі пахощі травички (warm smell of colitas)" - це про марихуану, обличчя, яке не можеш роздивитися на рукаві, - це сумнозвісний сатаніст, а слова "you can check out any time you like, but you can never leave" (ви можете виписатись коли завгодно, але вийти не зможете) свідчать, що "Готель" - це психіатрична лікарня чи клініка для алко- та наркозалежних… чи будь-що інше, придатне для інтерпретації.

"Розмитість - головне знаряддя авторів пісень, - сказав Фрай журналісту 2003 року на професійно-аматорському турнірі з гольфу в Пебл-Біч, Каліфорнія, де його партнером був Г'юї Льюїс. - І це спрацьовує, бо кожен слухач вкладає в ці слова свій зміст".

У випадку "Hotel California" цього змісту достатньо, щоб пісню крутили по американському радіо кожні 11 хвилин. Його вистачило навіть для того, щоб торік учасники Eagles ненадовго перестали судитися один з одним і подали спільний позов проти мексиканського готелю, який привласнив собі назву пісні.

Перевершити самих себе не вдалося, і після провальних спроб це зробити гурт розпався. А невибагливі слухачі тепер не шукають змісту в словах, а задовольняються відчуттям, яке дарує ця пісня, - відчуттям тієї самої втрати невинності, якою завершується й роман "Маг".

А в рядках про ув'язнення у світі "рожевого шампанського на льоду" (pink champagne on ice) втіха та каяття переплітаються таким чином, що справді нагадують пророцтво.

Зрештою, коли ви востаннє чули про те, що якісь музиканти розбишакували в готелі?

Мабуть, останній такий випадок стався 2004 року, коли Метт Вілліс із гурту Busted викинув з вікна телевізор, та потім одразу ж попросив вибачення. І правильно зробив.