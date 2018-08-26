Фото: довгий шлях Маккейна до політики - крізь В’єтнам і полон

  • 26 серпня 2018

Американський сенатор Джон Маккейн пройшов крізь службу у військово-морських силах, війну у В’єтнамі і п’ятирічний полон – аби, зрештою, повернутися на батьківщину і поринути у велику політику.

  • Портрет родини Джона Маккейна, орієнтовно 1944 рік. (Зліва направо: Роберта (матір Джона), Джо, Джон С. Маккейн ІІІ, адмірал Джон С. Маккейн, Сенді, Джон С. Маккейн-Молодший) Alamy

    Портрет родини Джона Маккейна, орієнтовно 1944 рік. (Зліва направо: Роберта (матір Джона), Джо, Джон С. Маккейн ІІІ, адмірал Джон С. Маккейн, Сенді, Джон С. Маккейн-Молодший).

  • Родина Джона Маккейна у 1951 році (зліва направо): Джон, Роберта, Джо, Джон С. Маккейн-Молодший Alamy

    Родина Джона Маккейна у 1951 році (зліва направо): Джон, Роберта, Джо, Джон С. Маккейн-Молодший.

  • Джон Маккейн із членами ескадрильї на North American T-2 Buckeye Alamy

    Джон Маккейн із членами ескадрильї на борту North American T-2 Buckeye.

  • Місцеві жителі рятують Джона Маккейна (у центрі) із озера Трюк Баха, куди упав його бойовий літак, збитий армію Північного В’єтнаму Getty Images

    Місцеві жителі рятують Джона Маккейна (у центрі) із озера Трюк Баха, куди упав його бойовий літак, збитий армію Північного В’єтнаму. 1967 рік.

  • Маккейн у лікарні в Ханої одужує від поранень Getty Images

    Маккейн у лікарні в Ханої одужує від поранень.

  • Джон Маккейн чекає в аеропорту на інших із групи звільнених військовополонених Alamy

    Джон Маккейн чекає в аеропорту на інших із групи звільнених військовополонених.

  • Президент США Річард Ніксон вітає Джона Маккейна на батьківщині, федеральний округ Колумбія, 1973 рік Getty Images

    Президент США Річард Ніксон вітає Джона Маккейна на батьківщині, федеральний округ Колумбія, 1973 рік

  • Джон Маккейн дає інтерв’ю після повернення із В’єтнаму, 24 квітня 1973 рік Alamy

    Джон Маккейн дає інтерв’ю після повернення із В’єтнаму, 24 квітня 1973 рік.

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