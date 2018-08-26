Фото: довгий шлях Маккейна до політики - крізь В’єтнам і полон

Американський сенатор Джон Маккейн пройшов крізь службу у військово-морських силах, війну у В’єтнамі і п’ятирічний полон – аби, зрештою, повернутися на батьківщину і поринути у велику політику.