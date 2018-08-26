Фото: довгий шлях Маккейна до політики - крізь В’єтнам і полон
Американський сенатор Джон Маккейн пройшов крізь службу у військово-морських силах, війну у В’єтнамі і п’ятирічний полон – аби, зрештою, повернутися на батьківщину і поринути у велику політику.
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Портрет родини Джона Маккейна, орієнтовно 1944 рік. (Зліва направо: Роберта (матір Джона), Джо, Джон С. Маккейн ІІІ, адмірал Джон С. Маккейн, Сенді, Джон С. Маккейн-Молодший).
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Родина Джона Маккейна у 1951 році (зліва направо): Джон, Роберта, Джо, Джон С. Маккейн-Молодший.
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Джон Маккейн із членами ескадрильї на борту North American T-2 Buckeye.
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Місцеві жителі рятують Джона Маккейна (у центрі) із озера Трюк Баха, куди упав його бойовий літак, збитий армію Північного В’єтнаму. 1967 рік.
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Маккейн у лікарні в Ханої одужує від поранень.
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Джон Маккейн чекає в аеропорту на інших із групи звільнених військовополонених.
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Getty Images
Президент США Річард Ніксон вітає Джона Маккейна на батьківщині, федеральний округ Колумбія, 1973 рік
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Джон Маккейн дає інтерв’ю після повернення із В’єтнаму, 24 квітня 1973 рік.