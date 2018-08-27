П'ять гучних зіткнень Трампа і Маккейна

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Хоча Джон Маккейн та Дональд Трамп були однопартійцями, між ними кілька років відбувалося запекле суперництво.

Маккейн був одним із найзатятіших критиків Трампа з самого початку його президентського терміну.

Сам президент не залишався в боргу: якось він публічно засумнівався у героїчному військовому минулому Маккейна, який був у полоні під час В'єтнамської війни.

Відразу після смерті Маккейна Трамп написав у Twitter співчуття сім'ї, проте не знайшов слів, аби добре відгукнутися про померлого сенатора.

"Мої найглибші співчуття родині сенатора Джона Маккейна. Ви в наших серцях, ми молимося за вас", - написав Трамп.

Заяви Барака Обами і Джорджа Буша-молодшого контрастували з коротким твітом чинного американського президента.

Ми обрали п'ять найяскравіших моментів запеклого політичного протистояння президента і сенатора.

1. "Трамп провокує психопатів"

Влітку 2015 року Дональд Трамп почав боротьбу за висунення на пост президента від Республіканської партії з теми мігрантів з Мексики.

"Вони приносять наркоманію, злочинність, вони ґвалтують, хоча, звичайно, серед них є і хороші люди", - сказав він, в черговий раз спровокувавши хвилю критики на свою адресу.

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На тій же зустрічі з виборцями Трамп вперше озвучив свій план побудувати стіну на кордоні з Мексикою.

Маккейн одним із перших засудив Трампа, звинувативши його в тому, що своїми поглядами він "провокує психів".

2. Маккейн - "не герой війни"

Маккейн зробив перший випад, але Трамп не забарився з відповіддю.

Менше ніж через місяць після промови про мексиканських мігрантів, на зустрічі з прихильниками в Айові, він заявив, що не вважає Маккейна героєм війни.

"Він не герой, адже його взяли в полон", - сказав Трамп. "Мені більше подобаються люди, які не потрапляли в полон".

Маккейн потрапив в полон під час війни у ​​В'єтнамі, після того як його літак збили над Ханоєм.

Він провів там понад п'ять років, з 1967 по 1973 рік, регулярно піддаючись тортурам.

Помічник Маккейна розповів журналістам після його смерті, що Джону Маккейну перед виходом на публіку, наприклад, на передвиборчому мітингу, потрібно було, щоб хтось зачесав йому волосся. В'єтконгівці багато разів ламали йому руки під час перебування в полоні, тому до самої смерті він був не в змозі підняти руку з гребінцем до голови.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джон Маккейн кілька років перебував у полоні

Конкуренти Трампа в боротьбі за номінацію від республіканців засудили його нападки на Маккейна, і Трамп пом'якшив тон, хоча не вибачився.

Маккейну вибачення Трампа були не потрібні. Він хотів, щоб президент вибачився перед "сім'ями тих, хто пожертвував життям на війні".

На випад Трампа він відповів через кілька років, і тільки натяком. Тоді він розкритикував тих, у кого було достатньо грошей, щоб ухилитися від військової служби та оплатити лікарів, "готових знайти у них кісткові шпори".

Президент Трамп у 1960-ті роки отримав п'ять довідок про те, що непридатний до військової служби - чотири рази через навчання, а п'ятий якраз через кальцієві утворення на щиколотці, які називають "кістковими шпорами".

3. "Я просто хапаю їх за..."

Після того, як Трамп розправився з конкурентами в боротьбі за номінацію, Маккейн прийняв вибір своєї партії і на певний час перестав його критикувати.

Однак безпосередньо перед президентськими виборами 2016 року в інтернеті з'явилося відео, на якому майбутній президент вульгарно та грубо відгукувався про жінок.

У ролику Трамп говорив, що "коли ти зірка", з жінками "можна робити все, що завгодно", і хвалився своїми минулими спробами домагань.

Підтримка Маккейна випарувалася: він заявив, що Трамп повинен "випробувати на собі наслідки" своєї поведінки.

"Через поведінку Дональда Трампа підтримувати його, навіть в нинішніх умовах, неможливо", - заявив Маккейн тоді, додавши, що поведінки кандидата в президенти немає виправдань і що вся вина за цей конфлікт лежить на ньому.

"Жодна жінка не повинна ставати жертвою такої недостойної поведінки", - сказав Маккейн.

4. Провал запропонованої Трампом реформи охорони здоров'я

Після того, як Трамп зайняв президентське крісло і почав працювати над реформами, його суперництво з Маккейном тільки загострилося.

Одним із ключових передвиборчих обіцянок нью-йоркського магната в 2016 році було скасування введеного Бараком Обамою закону "Про захист пацієнтів і доступне медобслуговування".

Республіканці кілька разів намагалися скасувати закон, і в них майже вийшло - в Сенаті, де вони контролювали 52 крісла зі 100, їм потрібно було отримати 50 голосів.

Однак Маккейн, який боровся в цей час з раком, з'явився на Капітолійському пагорбі буквально з лікарняного ліжка і демонстративно проголосував проти республіканського законопроекту, тим самим позбавивши партію шансів скасувати спадщину Обами.

Трамп розкритикував республіканців, які проголосували проти, заявивши, що їм "не вистачило сміливості, щоб проголосувати за".

5. "Президент США не повинен вітати диктатора"

Маккейн багато років займався в Сенаті міжнародними справами, а в останні роки очолив впливовий комітет з питань збройних сил.

Він виступав за збереження присутності американських контингентів за кордоном, тому не дивно, що йому не подобалися постійні похвали Трампа на адресу російського лідера Володимира Путіна.

Коли Путіна у березні 2018 року обрали на черговий президентський термін, Маккейн різко розкритикував президента США за те, що той привітав "диктатора".

"Президент США лідер вільного миру не вітає диктаторів з перемогою на нечесних виборах", - сказав він.

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Маккейн критикував Трампа і після того як той, зустрівшись з Путіним у Гельсінкі, заявив, що всупереч поширеній думці своїх спецслужб вірить, що Росія не втручалася у вибори в США.

Маккейн назвав зустріч "одним з найганебніших виступів американського президента".

"Збиток, заподіяний наївністю, егоїзмом, помилковими порівняннями і симпатією Трампа до автократів, важко оцінити", - написав він у заяві. "Але очевидно, що саміт у Гельсінкі був трагічною помилкою".

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