Поліція розігнала опозицію у Кишиневі: що відбувається в Молдові?

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Поліція Молдови вранці у понеділок розігнала акцію протесту опозиції, активісти якої провели ніч біля пам'ятника Штефану чел Маре в центрі Кишинева. Напередодні, 26 серпня, тисячі людей вимагали відставки уряду.

Зараз площа Великого національного зібрання - головна площа Кишинева перед будівлею уряду - оточена парканом і охороняється кількома кордонами поліції.

Протести - чому і проти чого

26 серпня тисячі людей взяли участь в антиурядовому протесті, організованому проєвропейською опозицією в центрі Кишинева. Самі опозиціонери кажуть про участь близько 30 тисяч людей.

За даними поліції Молдови, ідеться про 5-6 тисяч учасників протесту.

Мітинг був організований партіями "Дія та солідарність", "Платформа Гідність і Правда" та Ліберально-демократичною партією.

Учасники протесту схвалили резолюцію з вимогою відставки уряду на чолі з прем'єр-міністром Павлом Філіпом.

"Уряд Філіпа відповідальний за погіршення ситуації в Молдові, за антидемократичні дії режиму, за банкрутство європейської інтеграційної політики та за міжнародну ізоляцію Молдови", - йдеться в резолюції.

Протестувальники також закликали владу провести парламентські вибори, призначені на 24 лютого 2019 року, за пропорційною виборчою системою, а не за змішаною, як передбачено законом, що був ухвалений у 2017-му році.

Серед вимог - "припинити політичні репресії проти демократичної опозиції, припинити залякування громадян за ознакою політичної приналежності, завершити кримінальне розслідування банківського шахрайства та притягти до відповідальності посадових осіб, причетних до розкрадання державних коштів".

У резолюції також міститься вимога до влади визнати результати виборів мера Кишинева, які відбулися кілька місяців тому.

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Молдавські суди скасували перемогу проєвропейського опозиціонера Андрія Настасе через "порушення виборчого законодавства".

Окрім того, активісти вимагали скасування ухваленого наприкінці липня закону про амністію капіталу.

Лідери протесту закликали учасників ночувати на урядовій площі на ніч, аби першими відзначити День Незалежності Молдови 27 серпня.

Що відбулося цього дня

Кілька сотень людей, встановивши намети, залишилися на ніч.

Заступник лідера "Платформи Гідність і Правда" Олександр Слусар повідомив журналістам, що близько 5-ї ранку на площу прибули 15 автобусів з поліцейськими.

Через годину вони зупинили рух в центрі міста і оточили мітингувальників, які стояли навколо пам'ятника Штефану чел Маре.

Поліцейські зачитали розпорядження міської влади Кишинева про те, що через проведення офіційної церемонії з нагоди Дня незалежності Молдови інші заходи у цей час обмежуються.

Після того, як протестувальники відмовилися залишити урядову площу, поліція попередила, що розпорядження міської влади буде виконано з допомогою сили. Протестувальники трималися за руки, але поліцейські відтіснили їх. Як твердить Олександр Слусар, "вони поводилися вкрай грубо із жінками, заламували руки і тягли за ноги".

Через годину після розгону, близько 7-ї ранку, президент Молдови Ігор Додон, спікер Андріан Канду і прем'єр-міністр Павло Філіп поклали квіти до пам'ятника Стефану чел Маре.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Молдови звинуватив опозицію у піарі

Ця церемонія супроводжувалася протестами кількох сотень людей, які знову зібралися на площі на знак протесту проти розгону і затримання демонстрантів. Вони вигукували "Злодії!", "Злодіїв на смітник!", "Сором!", "Зрадники!", проте звук динаміків заглушив їхні протести.

Реакція Додона

Президент Ігор Додон, якого вважають проросійським політиком, назвав протести небезпечними для країни.

"Те, що вчинили партії на площі Великих національних зборів - це ганьба для демократії. Сумно, що це відбувається напередодні Дня незалежності. Ніхто не має морального права використовувати людей у своїх політичних інтересах. Ганьба їм", - написав він у Facebook 26 серпня.

Ігор Додон вважає, що "ці ненависть і хаос можуть рухатися з вулиць до парламенту".

Президент Молдови також упевнений, що після цих подій "громадянам буде легше відокремити зерна від полови на наступних парламентських виборах".

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