Маленькі й дуже маленькі: "партизанське мистецтво" на Закарпатті
Близько 40 міні-скульптур, які прикрашають Ужгород та інші міста Закарпаття, створені однією людиною - Михайлом Колодком. І кожну з них скульптор пов'язав із рідним краєм.
Нині туристи та самі ужгородці ставлять за ціль знайти усі скульптурки і дізнатися, як Швейк, Джон Лорд чи Гаррі Гудіні пов'язані з краєм.
Незвичні бронзові скульптури почали з'являтися в закарпатському Ужгороді у грудні 2010-го.
Напередодні свята Святого Миколая молодий ужгородський скульптор Михайло Колодко вилив із бронзи і встановив на поруччях одного з мостів міста невеличку фігурку Миколайчика - зростом в 16 см та вагою в 12 кг. Ця фігурка стала найменшою скульптурою в Україні.
Guerrilla art (у перекладі з англійської "партизанське мистецтво". - Ред.), тобто, мистецтво, що запускається "в люди" підпільним, неочікуваним, несанкціонованим чином, стало для Михайла Колодка улюбленим способом передати велику або просто цікаву історію.
Так, приміром, скульптурка Швейка, персонажа Ярослава Гашека, створена до днів українсько-чеської дружби, які пройшли влітку 2012 року.
Вона з'явилася на набережній Ужгорода, у місці, де на поруччях містка є чимало слідів від куль воєнних часів калібру 7,62 мм. Так вона стала пам'ятником міжвоєнному Ужгороду та частині його історії в складі Чеської Республіки.
Міні-скульптура Джону Лорду, засновнику гурту Deep Purple, була встановлена у листопаді 2014 року. Ідея виникла у 2012 році, після смерті рок-легенди.
Як твердить автор, саме з Ужгорода напівлегально по всій території СРСР поширювали перші записи гурту з угорського радіоефіру. Джон Лорд зображений спиною до глядачів й до вулиці Корзо. Кажуть, що перебуваючи у місті, музикант був неприємно вражений архітектурним ансамблем Ужгорода, тож його й розвернули до річки Уж.
Сам Михайло розповідає, що робити скульптурки не менш цікаво, ніж великі.
"Вилити маленьку скульптурку дешевше і легше, - розповідає митець ВВС News Україна, - і на її встановлення не потрібно особливих дозволів. Але водночас, через неї також можна розповісти велику історію. Людина може просто пройти повз мініатюру і не помітити, а якщо зверне увагу, то мимоволі замислиться: чому вона тут стоїть?"
Приміром, скульптурка гуцула на уламку метеорита була встановлена на честь трьох метеоритів, які в різні часи впали на території Закарпаття. За однією з місцевих легенд, гуцул знайшов шматок легендарного метеориту "Княгиня" - найбільшого зі знайдених у Європі.
"Я вважаю, є велика різниця у тому, що скульптура встановлена в стерильних умовах виставкової галереї чи там, де люди сновигають туди-сюди і навіть гадки не мають, які цікаві історичні моменти чи місця поруч із ними", - розповідає скульптор.
Зараз Михайло Колодко мешкає в Угорщині і там теж створює міні-скульптури.