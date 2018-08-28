Маленькі й дуже маленькі: "партизанське мистецтво" на Закарпатті

Image caption Свободка - найвідоміша і, мабуть, найулюбленіша міні-скульптурка. Офіційно вона носить назву "Маяк Ungvar". Це найменша статуя Свободи у світі, її вага всього 4 кг, висота 30 см. Одночасно це найменший діючий маяк

Близько 40 міні-скульптур, які прикрашають Ужгород та інші міста Закарпаття, створені однією людиною - Михайлом Колодком. І кожну з них скульптор пов'язав із рідним краєм.

Нині туристи та самі ужгородці ставлять за ціль знайти усі скульптурки і дізнатися, як Швейк, Джон Лорд чи Гаррі Гудіні пов'язані з краєм.

Незвичні бронзові скульптури почали з'являтися в закарпатському Ужгороді у грудні 2010-го.

Image caption Скульптура Святого Миколая стала першою роботою Михайла Колодка

Напередодні свята Святого Миколая молодий ужгородський скульптор Михайло Колодко вилив із бронзи і встановив на поруччях одного з мостів міста невеличку фігурку Миколайчика - зростом в 16 см та вагою в 12 кг. Ця фігурка стала найменшою скульптурою в Україні.

Guerrilla art (у перекладі з англійської "партизанське мистецтво". - Ред.), тобто, мистецтво, що запускається "в люди" підпільним, неочікуваним, несанкціонованим чином, стало для Михайла Колодка улюбленим способом передати велику або просто цікаву історію.

Image caption Скульптурка Швейка, персонажа Ярослава Гашека, створена до днів українсько-чеської дружби, що пройшли влітку 2012 року

Так, приміром, скульптурка Швейка, персонажа Ярослава Гашека, створена до днів українсько-чеської дружби, які пройшли влітку 2012 року.

Вона з'явилася на набережній Ужгорода, у місці, де на поруччях містка є чимало слідів від куль воєнних часів калібру 7,62 мм. Так вона стала пам'ятником міжвоєнному Ужгороду та частині його історії в складі Чеської Республіки.

Image caption Міні-скульптура Джону Лорду

Міні-скульптура Джону Лорду, засновнику гурту Deep Purple, була встановлена у листопаді 2014 року. Ідея виникла у 2012 році, після смерті рок-легенди.

Як твердить автор, саме з Ужгорода напівлегально по всій території СРСР поширювали перші записи гурту з угорського радіоефіру. Джон Лорд зображений спиною до глядачів й до вулиці Корзо. Кажуть, що перебуваючи у місті, музикант був неприємно вражений архітектурним ансамблем Ужгорода, тож його й розвернули до річки Уж.

Image caption Скульптура на честь американського ілюзіоніста Гаррі Гудіні. За генеалогічними дослідженнями, його бабуся родом із села поблизу Ужгорода

Сам Михайло розповідає, що робити скульптурки не менш цікаво, ніж великі.

Image caption Останній карпатський опришок, Карпатський Робін Гуд. Саме так називають Миколу Шугая, який на початку 20 століття ховався у лісах Міжгірщини

"Вилити маленьку скульптурку дешевше і легше, - розповідає митець ВВС News Україна, - і на її встановлення не потрібно особливих дозволів. Але водночас, через неї також можна розповісти велику історію. Людина може просто пройти повз мініатюру і не помітити, а якщо зверне увагу, то мимоволі замислиться: чому вона тут стоїть?"

Image caption Уламок метеориту, на ньому - фігурка закарпатця

Приміром, скульптурка гуцула на уламку метеорита була встановлена на честь трьох метеоритів, які в різні часи впали на території Закарпаття. За однією з місцевих легенд, гуцул знайшов шматок легендарного метеориту "Княгиня" - найбільшого зі знайдених у Європі.

Копирайт изображения facebook.com.publicminisculpture Image caption Михайло Колодко (посередині) під час відкриття скульптурки Ференцу Лісту в однойменному аеропорту Будапешта

"Я вважаю, є велика різниця у тому, що скульптура встановлена в стерильних умовах виставкової галереї чи там, де люди сновигають туди-сюди і навіть гадки не мають, які цікаві історичні моменти чи місця поруч із ними", - розповідає скульптор.

Зараз Михайло Колодко мешкає в Угорщині і там теж створює міні-скульптури.