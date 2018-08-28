Як вчені навчилися передбачати розповсюдження холери

Копирайт изображения UNICEF Image caption Ємен пережив найгірший в історії спалах холери, коли минулого року на неї захворів мільйон людей

У Ємені вдалося значно скоротити рівень захворюваності на холеру. Зробили це завдяки новій системі, що передрікає місця нових спалахів хвороби.

Минулого року за один тиждень фіксували понад 50 тисяч нових випадків захворювання. Цього року їхня кількість скоротилася до 2,5 тисяч.

Система, розгорнута за допомогою Міністерства міжнародного розвитку Великої Британії, дозволила гуманітарним працівникам передрікати хворобу за кілька тижнів до спалаху, всього лише слідкуючи за прогнозами злив.

Відкриття збіглося із заявами ООН, де оголосили, що занепокоєні можливою "третьою хвилею" епідемії.

Головний науковий радник Міністерства міжнародного розвитку професор Шарлотта Воттс зазначила, що система допомогла взяти епідемію під контроль.

"Щороку по всьому світу від холери помирають тисячі людей", - говорить вона.

"І я думаю, що новий підхід дійсно мав би значно зменшити ці числа".

Минулого року у Ємені зафіксували понад мільйон хворих, які підхопили недугу через воду. Померли понад 2 тисячі людей, зокрема, багато дітей.

Це була найбільша з усіх зафіксованих епідемій, та вона розповсюджувалася із рекордною швидкістю. Таке стрімке поширення спричинили зруйновані під час громадянської війни каналізаційні системи по всій країні.

І хоча кількість хворих значно скоротилася у 2018 році, в ООН заявили, що занепокоєні можливою "третьою хвилею" епідемії.

Британське відділення закордонної допомоги разом із Метеорологічним Офісом працювало над системою, що може передбачати нове місце спалаху холери за чотири тижні до його початку.

Як це працює?

Метеорологічний Офіс (Національна служба погоди Великої Британії) складає прогноз дощів для Ємену. Використовуючи свої суперкомп'ютери, він має визначити кількість опадів, які випадуть, і вказати на ділянки землі радіусом 10 км, де пройде дощ.

Копирайт изображения MET OFFICE Image caption Червоним кольором система показує місця, де очікуються зливи, та поєднує їх із даними про захворюваність холерою

Це важливо, оскільки дощі заливають каналізаційну систему та поширюють інфекцію.

Прогнози використовуються в поєднанні з комп'ютерною моделлю, яку розробили професор Рита Колвелл в Мерілендському університеті та доктор Антар Ютла в Університеті Західної Вірджинії.

Дослідники спираються на різноманітну місцеву інформацію, таку як:

густота населення

доступ до чистої води

сезонна температура

Разом ця інформація дозволяє вченим прогнозувати ділянки, на яких, швидше за все, станеться спалах хвороби, на чотири тижні наперед.

Інформацію передали до дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, який використовує її для розрахунку власних сил та ресурсів, які треба направити на місця.

Серед них гігієнічні комплекти, каністри та таблетки хлорину, які мають зупинити поширення хвороби. Та головне, це координація місцевих кампаній в галузі охорони здоров'я.

Це прості поради із санітарії, такі як те, що потрібно мити руки, або пити воду лише із безпечних джерел. Таке раннє втручання вже допомогло десяткам тисяч людей не захворіти.

Однак до перших позитивних випадків передбачення холери треба ставитися з обережністю, вважає професор Воттс.

Адже є багато факторів, які впливають та хворобу, серед них - місцева інфраструктура та географія.

Проте професор вважає, що система настільки серйозно вплинула на скорочення смертей, що її потрібно розвивати у майбутньому.

Копирайт изображения EPA Image caption Минулого року у Ємені на холеру захворіли понад мільйон людей, лікарні були переповнені

"Ми хотіли б передбачати хвороби не на чотири, а на вісім тижнів наперед. Це дозволить нам не лише вдаватися до превентивних заходів, серед яких забезпечення доступу до чистої води або медична освіта. Це також дасть нам потенційну можливість розгортати кампанії з вакцинації, які потребують більше часу на планування та запровадження", - розповіла вона BBC News.

Близько 30 тисяч людей по всьому світу вмирають щороку від холери - переважно у Південній Азії та Африці.

Нова система прогнозування може потенційно зменшити цю кількість, на думку Хелен Тайсхерст, яка працює менеджером із міжнародного розвитку Метеорологічного Офісу.

"Цей проект надзвичайно цікавий для розуміння того, як можна передбачити спалахи холери", - сказала вона.

"Ми можемо використати ті знання, які ми отримали на цьому проекті, в інших частинах світу, де існує небезпека холери. Також ми можемо запобігти іншим хворобам, пов'язаними із температурою та дощами, серед них гарячка денге та малярія".