Спускати чи не спускати? Найвідоміші скандали із прапорами

Копирайт изображения AFP / Getty Images Image caption Після смерті сенатора Маккейна прапор над Білим домом приспустили у суботу, підняли на повну висоту у понеділок, і знову приспустили після хвилі обурення у вівторок

Білий Дім повторно приспустив прапор в знак пам'яті про сенатора-республіканця Джона Маккейна. Адміністрація президента США пішла на такий крок після того, як її розкритикували за те, що над Білим Домом занадто швидко підняли прапор на повну висоту.

У більшості країн прапори опускають до середини флагштоку в знак скорботи після смерті лідера або визначного політика, а також після великої катастрофи чи трагедії.

Проте остаточне рішення про те, приспускати прапор чи ні, може викликати суперечку.

Стрілянина у редакції газети

Дональда Трампа раніше вже критикували за рішення щодо приспущених прапорів.

У червні мер міста Аннаполіс в США Гевін Бакл попросив Білий Дім приспустити прапор після того, як озброєний нападник вбив п'ятьох журналістів у місцевій газеті.

Але, як розповів чиновник, його пропозицію відхилили.

Проте вже наступного дня Трамп наказав приспустити прапори над громадськими будівлями, військовими частинами, військовими кораблями та посольствами. Пізніше у Білому Домі заявили, що президент почав діяти щойно почув прохання мера.

Копирайт изображения EPA Image caption Жертви стрілянини: Роб Хайасен, Ребекка Сміт, Джеральд Фішман, Джон Макнамара (по центру), Венді Вінтерс (знизу справа)

Солдати та співачка

Під час президентської кампанії Дональд Трамп багато говорив про прапори.

У 2015 році він розкритикував тодішнього президента США Барака Обаму за те, що той не приспустив прапори після вбивства п'ятьох солдатів у Центрі військово-морського флоту США в місті Чаттануга, штат Теннессі.

"Це упущення ганебне і неприйнятне, і це ще один приклад того, наскільки некомпетентні наші політики", - писав він у той час. "Це простий, але значущий і важливий жест, що демонструє нашу повагу та визнання цих великих солдатів, які загинули".

Білий дім приспустив прапори на п'ятий день після стрілянини. Проте не раніше, ніж в інтернеті почали розпускати чутки про те, що Обама нібито вшанував смерть співачки Вітні Г'юстон, а ось вбивство п'ятьох військовослужбовців проігнорував.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Барак Обама не наказував приспустити прапор після смерті Вітні Г'юстон

Насправді Барак Обама не приспускав прапори після смерті співачки, проте так зробив у своєму штаті Нью-Джерсі губернатор-республіканець Кріс Крісті.

Саудівський король

Приспускати прапор наполовину після смерті очільника держави - це традиційна практика по всьому світу.

У Великій Британії за наказом монарха так само вшановують і голів держав-союзників.

Проте така шана іноземного лідера може бути дуже суперечливою, як виявив колишній прем'єр-міністр Девід Кемерон після смерті короля Саудівської Аравії Абдалли ібн Абдул-Азіза в січні 2015 року.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Люди моляться на могилі Короля Саудівської Аравії Салмана ібн Абдул-Азіза

Політики та активісти розкритикували це рішення через становище з правами людини у королівстві.

Пізніше Девід Кемерон захищав "давні стосунки" між Великою Британією та Саудівською Аравією.

Він заявив: "Ми не згодні із багатьма вчинками мешканців Саудівської Аравії. Ми не погоджуємося з тим, як вони ставляться до людей, наприклад, злочинців. Але коли помер король, ми подумали, що буде правильно продемонструвати повагу".

Власні траурні церемонії у Саудівській Аравії дуже стримані. Прапор країни ніколи не приспускають, а покійного короля поховали у безіменній могилі.

Папа Римський

Франція добре відома своєю прихильністю секуляризму.

Проте щойно закон, що відділив церкву від держави, відзначив столітній ювілей у 2005 році, як виникла нова суперечка.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Папа Римський Іван Павло II помер у 2005 році

Коли уряд країни приспустив прапори після смерті Папи Римського Івана Павла II - очільника іноземної держави - багато політиків розкритикували це рішення, заявивши, що це вступає в конфлікт зі світською традицією країни.

Єдиний випадок, коли приспущення прапорів регулюється законом - стосується смерті французького президента. В інших випадках рішення ухвалюють на розсуд президента або прем'єр-міністра.

Франція демонстративно приспускала прапори після смерті колишнього президента США Рональда Рейгана та радянського лідера Йосифа Сталіна.

Принцеса Діана

У 1997 році, коли по всій Великій Британії люди не приховували власного горя через смерть принцеси Діани, прапори над будівлями офіційних установ по всьому Лондону приспустили.

Помітним виключенням стала лише одна будівля: Букінгемський палац.

Дуже швидко цей факт помітили газети, коли Sun на першій шпальті запитала: "Де наша королева? Де її прапор?".

Image caption Квіти довкола Букінгемського палацу

Згідно з королівським протоколом, Королівський Штандарт має бути піднятим кожного разу, коли королева присутня в будівлі, і його прибирають після її від'їзду. Це означає, що за відсутності королеви жоден прапор не можна приспустити.

Прапор також демонструє безперервність монархії й тому не може бути приспущеним.

Врешті-решт, компроміс було знайдено. Щойно королева пішла на похорони, Королівський Штандарт зняли, а національний прапор Великої Британії приспустили.