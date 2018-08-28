Подвійні стандарти: як у Сербії судять за участь у війні в Україні

Копирайт изображения Getty Images Image caption Братислава Живковича арештували 24 серпня, проте є сумніви, що його засудять за направлення бойовиків в Україну

Лідер екстремістського руху четників в Сербії, Братислав Живкович, був заарештований 24 серпня за підозрою в "організації участі у війні або збройному конфлікті в чужій країні", повідомила прокуратура міста Крушевац у центральній Сербії.

Живкович - один із шести сербських громадян, слідчі дії щодо яких проводить Генеральна прокуратура України. Їх звинувачують в участі у загонах озброєних проросійських сепаратистів та в атаках на українських військових на сході України.

У 2014 році, після повідомлень про сербських громадян мусульманського походження, які нібито приєдналися до "Ісламської держави" чи інших груп екстремістів у Сирії, Сербія запровадила закон, який розглядає участь у військових конфліктах за кордоном як кримінальний злочин, що карається ув'язненням на строк до п'яти років.

Для тих, хто вирушає за кордон з цією метою у складі групи, покарання є більш суворим - від року до десяти років у в'язниці.

Угода зі слідством

Згідно з інформацією Вищого суду Сербії, наданими Radio Free Europe, у 2018 році 28 громадян Сербії були засуджені за участь в боях в Україні.

Лише четверо з них потрапили до в'язниці, інші досягли угоди зі слідством та отримали умовний термін.

Водночас, такі судові рішення за подібні правопорушення є загрозою безпеці країни, говориться у доповіді Наукового форуму з екстремізму у Сербії, опублікованому British Council Serbia.

Одна з авторів доповіді Ісідора Стакіч говорить, що такі "угоди зі слідством та факт, що громадськість не знає нічого за яких умов вони були досягнуті" не є "єдиною проблемою".

"Тих, хто повертається з України, звинувачують в кримінальному правопорушенні - участі в збройному конфлікті в іноземній державі, а тих, хто повертається з Сирії звинувачують та засуджують за тероризм", - зазначає пані Стакіч.

Вибіркове правосуддя

У доповіді розповідається, що трапилося з тими сербськими громадянами, які поїхали до Сирії.

Коли сербські громадяни їдуть до Сирії - вони роблять це таємно, і це протизаконно. Але відправитися з Сербії для участі в боях в Україні набагато простіше - це роблять законно під приводом надання гуманітарної допомоги.

З 47 сербів, які брали участь у конфліктах в Сирії та Іраку, сімох звинуватили у злочинах, пов'язаних з тероризмом, а чотирьох - у фінансуванні терористичної організації.

Тобто сербів, які воювали в Україні, судять за участь в конфлікті в іноземній державі, а сербів, які воювали в Сирії - за тероризм.

"Держава ставиться до своїх громадян по-різному - в залежності від їхньої релігії та етнічного походження. Ці угоди зі слідством та вироки - просто приклад" різних підходів судової влади у Сербії, вважає пані Стакіч.

Вона вважає, що така практика призводить до дискримінації.

"Ви можете бачити добровольців, що були в Україні (четників, які брали участь у бойових діях в Україні на боці сепаратистів.- Ред.), які вільно гуляють в центрі Белграда. Це може призвести до подальшої радикалізації мусульман і сприятиме відчуттю вразливості та дискримінації в босняцької (мусульманської) меншини у Сербії", - наголошує Стакіч.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У березні 2014 року Братислава Живковича сфотографували на блокпосту між Севастополем та Сімферополем

Терористи та патріоти

Справи Горана Павловича та Раджхана Пложовича, добровольців, що воювали у Сирії та були засуджені за "фінансування тероризму", є одним із прикладів, що демонструє ставлення до різних добровольців.

Різне ставлення виправдовують тим, що ті, хто билися в Сирії, були пов'язані з відомими терористичними групами, а групи, до складу яких входили сербські добровольці в Україні, терористичними не вважають, наголошується у доповіді Наукового форуму з екстремізму у Сербії.

Попри попередження експертів з питань безпеки, нещодавно прийнята в Сербії Національна стратегія попередження та боротьби з тероризмом не згадує про участь сербів у бойових діях в Україні.

"Проблема в тому, що Сербія не розглядає етнічний націоналізм та екстремізм як загрозу безпеці. Жодна влада тут в XXI столітті не засудила екстремізму", - говорить пані Стакіч.

Вона вважає, що арешт Живковича не можна порівнювати з результатами можливого судового розгляду його справи.

"Ми не можемо вирішити проблему праворадикального екстремізму в Сербії єдиним арештом. Панівна ідеологія в Сербії робить правий екстремізм прийнятним та нормальним - тоді як добровольці в Україні вважаються патріотами, а ті, хто воює в Сирії, є терористами", - наголошує Стакіч.

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