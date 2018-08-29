Вторгнення до Чехословаччини 1968: спогади англійки, яка була в Ленінграді

Копирайт изображения Getty Images Image caption Події світанку 21 серпня шокували багатьох людей і в Чехословаччині, і за її межами

У січні 1968 років я вже півроку навчалася в аспірантурі Ленінградського університету, збирала матеріали для дисертації. Події в Чехословаччині дуже цікавили всіх, із ким я зустрічалася, відколи приїхала на навчання, бо реформи, що їх намагався впровадити уряд Дубчека, були саме тими змінами, яких прагнули в СРСР багато радянських громадян, а особливо - радянських інтелектуалів.

До січня політика "соціалізму з людським обличчям" почала давати свої плоди завдяки впровадженню демократичних реформ і децентралізації - переданню багатьох повноважень від центрального уряду місцевим адміністраціям. Чехословацький уряд доклав великих зусиль, щоб пояснити суть своїх реформ, і провів багато зустрічей з радянськими урядовцями, щоб дійти компромісу. Окрім того, відбувалися великі конференції споріднених компартій, які ухвалювали політичні заяви.

Чеський приклад і надії на демократизацію

Радянським громадянам було відносно легко подорожувати до Чехословаччини, а установи обох країн мали багато двосторонніх зв'язків, унаслідок чого інформації про країну було більше, ніж зазвичай.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Керівництво СРСР вело з лідерами "Празької весни" переговори, а саме в цей час планувало військову інтервенцію

Однак радянські ЗМІ дуже погано висвітлювали події в Чехословаччині, тому ми, студенти-іноземці, були жаданим товариством, бо мали доступ, дарма що обмежений, до західних ЗМІ.

Наші старі примірники західних газет і їхніх товстих вікендових видань зачитувалися до дірок. Західні мовники (BBC, Радіо Свобода, Голос Америки та європейські радіостанції) також детально повідомляли про ті події. Зі своїх власних ЗМІ радянські громадяни могли відчути, з якою недовірою їхнє керівництво ставиться до реформ у Чехословаччині, а дехто міг навіть помітити свідоме спотворення завдань, які ставив перед собою чехословацький рух реформ. Утім, вони покладали великі надії на успіх тих реформ, які потенційно могли стати предтечею покращення життя і в самому СРСР.

Люди усвідомлювали, як багато залежало від успіху чехословацького експерименту, особливо після того, як Угорщина пережила вторгнення, жорстоке придушення, смерті і страту "за державну зраду" угорського прем'єр-міністра Імре Надя.

В ретроспективі стає очевидним цинізм радянського керівництва, яке вело переговори, розмовляло, начебто слухало аргументи, створюючи враження в світі, ніби готове домовлятися з реформаторами, тоді як насправді воно накреслювало плани для вторгнення.

У Ленінграді ми меншою мірою усвідомлювали обсяги підтримки Дубчека в світі - як із боку комуністичних партій, так і інших політичних лідерів; підтримка США і країн Західної Європи, як ми чудово розуміли, навряд чи стала б у пригоді. А від наших контактів на місці ми розуміли, що в Чехословаччині багато хто остерігався відповіді саме СРСР.

У липні і на початку серпня 1968 року з'явилися тривожні ознаки, бо в радянській пресі і на радянському телебаченні почалися напади на окремих представників і політику уряду Чехословаччини. Але попри все, дехто сподівався, що радянське керівництво дало чехам і словакам час продемонструвати, що їхні реформи не становлять загрози.

Найавторитетніший коментатор Російської служби ВВС Анатоль Гольдберг навіть наполягав, що військове втручання - на кшталт того, що було в Угорщині 1956 року, - виглядало малоймовірним, бо воно не відповідало інтересам СРСР.

У Ленінграді багато людей виїздили на літні канікули або на свої дачі, а всі установи працювали за літнім графіком.

Шок на світанку

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На початку літа пройшли навчання країн Варшавського договору, і радянські війська залишалися біля кордонів Чехословаччини. Хоча про цей факт усі знали, але це не вважали чимось загрозливим. Коли 21 серпня почалося вторгнення, шок був просто жахливий.

Після вторгнення на світанку 21 серпня Радянський Союз негайно перейшов у воєнний режим: закрив кордони і відключив міжнародні телефонні лінії. Внаслідок цього ми, іноземні студенти, не могли зателефонувати додому і заспокоїти своїх рідних. Радянські ЗМІ цілодобово поширювали офіційну лінію: що в Чехословаччині була спроба контрреволюції, що реваншистські сили у ФРН прагнули захопити Чехословаччину, і армії Варшавського договору спільно увійшли до країни, щоби врятувати становище.

Західні радіостанції глушили настільки повно, що неможливо було почути жодної зі звичних програм російською мовою.

З іншого боку, програми BBC англійською не глушили. Багато моїх друзів розмовляли англійською, але не настільки добре, щоб розуміти програми. Тому мені довелося перекладати останні новини з англомовних програм ВВС.

Більшість людей мали радіоприймачі, але вони зазвичай були поганенькі, тож прийом передач англійською був далеко не досконалим.

В одному місці, щоб почути новини, радіоприймач треба було ставити на підлогу і розвернути під певним кутом. Притиснувши вухо до приймача на підлозі, я на ходу коментувала, про що мова. Кожна деталь була важлива, а дискусія про ймовірний розвиток подій - бурхлива.

"Забирайтеся додому!"

Від новин краялося серце. Лідерів Чехословаччини схопили і відвезли в невідоме місце; їхня доля на той час була невідома, але з історичного досвіду випливало, що їх могли вбити. Парламент оточили військові; масові демонстрації жорстоко розганяли, лідерів протестів заарештували, а серед населення були загиблі.

А з іншого боку, радянські ЗМІ повідомляли, що військових зустрічали квітами і щасливими усмішками, що вони знайшли сховки зі зброєю - докази того, наскільки справжньою була контрреволюційна змова.

Представники уряду - спершу президент Людвік Свобода, а після його арешту й інші лідери закликали громадян уникати протистояння і зберігати спокій.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Багато радянських солдатів не були готові до розриву між тим, що їм розповідали командири, і дійсністю

Дехто не слухався вмовлянь: якщо вони не могли чинити спротив, то могли показати свою незгоду самоспаленням, як студент Ян Палах, або замалювавши чи пересунувши дорожні знаки, щоб сили інтервентів заблукали. Здається, цей метод збив з пантелику принаймні один польський підрозділ, який повернуся до кордону. Інші також мали проблеми з пересуванням територією країни.

Місцеве населення відмовлялося годувати війська, і були повідомлення, як зголоднілі солдати забирали харчі з будинків і від перехожих, щоб одразу ж їх з'їсти.

Багато людей просто не виходили з дому, інші стояли і мовчки спостерігали, ще інші вигукували на адресу солдат прокльони і заклики "Забирайтеся додому!" Незважаючи на напівофіційну комендантську годину, на стінах з'являлися образливі для військових написи.

У Ленінграді тоді багато говорили про те, ніби перші підрозділи радянських військ були настільки деморалізовані усвідомленням, що їх обманули про ситуацію в Чехословаччині, що їх доводилося швидко звідти виводити і перекидати добувати службу на китайському кордоні.

Незалежне чехословацьке радіо продовжувало мовити, попереджаючи слухачів, коли різні його студії чи передавачі потрапляли під контроль загарбника, і мовило, аж доки війська захопили його штаб-квартиру. Після цього воно мовило із секретного місця. Його повідомлення включало в свої випуски радіо ВВС англійською мовою.

Протест у Москві

Одна важлива подія, про яку повідомило незалежне чехословацьке радіо, однак без великих подробиць, - демонстрація проти вторгнення, що пройшла на Красній площі у Москві.

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Семеро молодих людей, шокованих вторгненням, вийшли на Красну площу із саморобними плакатами і розгорнули їх, скандуючи опозиційні гасла.

Та демонстрація завершилася за лічені хвилини: КГБ було відомо про їхні плани, можливо, внаслідок прослуховування телефонних розмов, і їх чекали.

Один юнак, Павло Литвинов, був онуком першого радянського міністра закордонних справ Максима Литвинова і племінником моїх гарних знайомих. Через його родичів я дізналася багато подробиць про його суд і винесений йому вирок - усе це згодом було описане в книжці, яка вийшла друком на Заході.

У Ленінграді (і деінде в країні) телефонний зв'язок із зовнішнім світом через кілька днів відновили, і повсякденне життя повернулося до звичного ритму - разом із новим словом "нормалізація".

"Нормалізація"

Напади в радянських ЗМІ не припинялися, як і глушіння. В СРСР опублікували офіційну версію подій у так званій "білій книзі", що мала показати правильність радянської позиції.

На підтримку своєї пропагандистської кампанії радянська влада поширила в кінотеатрах рекламний ролик про те, як щасливі буцімто чехи і словаки вітають радянські війська, що прийшли рятувати їх від контрреволюційної змови, німецьких реваншистів і інших західних диверсантів.

Коли цей фільм показували, то тиша стояла така, що можна було почути, як упала шпилька. Люди мовчки дивилися і так само мовчки виходили з кінозалу. Обговорення починалося назовні.

Натовпи, які кидали квіти, виглядали непереконливо - явно постановочно, припускали одні. Інші казали, що зі старої кінохроніки вирізали кадри, які наклали на свіжі записи танків, а купи зброї могли взяти звідки завгодно.

Однак довгі колони танків були цілком реальні, і їхнє послання радянським громадянам було чітким: соціалізм з людським обличчям мертвий, перемогла сила.