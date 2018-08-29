Коли політ на Марс - твоя робота

Копирайт изображения FARAH ALIBAY Image caption "У дитинстві я ніколи не думала, що існує робота, на якій ти б працював на космічному кораблі"

Запуск місій на Марс звучить як робота мрії. Але не кожен день відбувається запуск кораблів - так що ж інженери NASA роблять решту часу?

Доктор Фарах Алібай влаштувалася на роботу в лабораторію реактивного руху NASA і працює над місією InSight, яка вирушила на Марс у травні 2018 року.

Її мета - приземлитися на планеті в листопаді та заглянути в її надра, виміряти внутрішню температуру і послухати "марсотруси", щоб дізнатися більше про те, як сформувався наш найближчий сусід.

На шляху до Червоної планети InSight обслуговує спеціальна команда, яка регулярно перевіряє космічний апарат на його довгому шляху, серед них і доктор Алібай.

Вона розповіла про один зі своїх робочих днів BBC.

Копирайт изображения FARAH ALIBAY/JPL/NASA Image caption "Моя офіційна посада - інженер з питань навантаження"

Як виглядає ваш робочий день?

Так дивно, що ми на шляху до Марса... і це дуже нудно! Але насправді так і має бути. Все йде нормально, тому ми просто будемо продовжувати!

Перш, ніж ми здійснили запуск, моя робота полягала в тому, аби переконатись, що всі інструменти належним чином розміщені на космічному апараті, а також що їх правильно перевірили.

Зараз, коли ми певною мірою в невизначеному стані й чекаємо, моя робота полягає в тому, аби допомогти командам приготуватися до виконання завдань.

Копирайт изображения FARAH ALIBAY/JPL/NASA Image caption "Мені подобається, що значна частина моєї роботи є командною, тому я проводжу багато часу, працюючи з іншими людьми"

Це частина роботи інженера - турбуватись. Тому що завжди станеться саме те, чого ви ніколи не очікували.

Ми вже на півдорозі на Марс, буквально на цьому тижні проходимо середину шляху, і мене мучать кошмари про приземлення на планету.

Марс 24 год. 39 хв. тривалість дня

тривалість дня 6 місяців - час подорожі InSight до місця приземлення

- час подорожі InSight до місця приземлення < 50% спроб приземлення були успішними

спроб приземлення були успішними Роботи - єдині його відомі мешканці NASA

Менше половини місій, які ми намагалися посадити на Марс, досягли успіху. Тому це трохи страшно, коли ви витрачаєте стільки часу на космічний апарат, і все опиняється під загрозою в один день - понеділок, 26 листопада. Тому подивимось, що станеться!

Керування космічним апаратом полягає в тому, що ми просто пишемо команди. Кожна з них - це фрагмент коду, який ми надсилаємо апарату, аби сказати, що йому робити, коли він опиниться на поверхні.

Коли космічний апарат відпочиває уночі, ми працюємо. Таким чином, ми отримуємо всі дані, дивимося на них і говоримо: "InSight, я хочу аби завтра ти виконав ці завдання!"

І тоді ми відправляємо завдання, прямо перед тим, як він прокинеться вранці. Потім ми лягаємо спати, а космічний апарат виконує свою роботу.

Але оскільки марсіанський день змінюється щодня, ми також маємо змінювати наш графік на годину кожного дня. Отже, першого дня ми починаємо о 6-й ранку, а потім [наступного] о 7-й ранку, 8-й ранку, 9-й ранку, а потім ми маємо вихідний.

Близько одного разу на тиждень ми вмикаємо новий прилад та здійснюємо перевірку. Просто аби переконатися, що все гаразд з моменту запуску, і прилад продовжує працювати належним чином.

Один з цих тестів відбувається сьогодні. Ми робимо це з консолі, оскільки космічний апарат керується у Lockheed Martin у Денвері, а команди, відповідальні за прилади, дивляться на ці дані з Європи. Тому ми використовуємо систему, яка дозволяє всім нам спілкуватися один з одним.

Що ви любите в цій роботі?

Неважливо, що я роблю в певний день, ніхто не робив цього раніше. І я думаю, що це захопливо. Ми не просто робимо поступові зміни, ми робимо абсолютно нові речі.

Копирайт изображения FARAH ALIBAY/JPL/NASA Image caption Місця посадки ретельно підбирають, оскільки багато космічних апаратів, які намагалися сісти на Марс, зазнали невдачі

Це допомагає побачити речі в перспективі, тому що моя робота передбачає цілі дні, витрачені на розглядання електронних таблиць, або створення слайдів у PowerPoint, чи написання відповідей на електронні листи.

Я справді виконую багато подібної роботи, тому іноді стає нудно, як і на інших роботах.

Але важливо бачити перспективу, навіть в нудний день, адже мій космічний корабель все ще перебуває на шляху до Марса!

Копирайт изображения FARAH ALIBAY/JPL/NASA Image caption Мозковий штурм команди X : "Ви можете піти до них і сказати, що у мене є ця дика ідея, і вони змусять вас переробити цю дику ідею в концепцію місії"

Як ви опинилися в NASA?

Мій шлях дещо дивний. Я насправді виросла в Англії... Я виросла в Манчестері та пішла в університет в Кембриджі, а потім опинилася в Массачусетському технологічному інституті (МІТ). Коли я була у МІТ, я також стажувалась в лабораторії реактивного руху.

Одна з речей, яку я намагаюся робити - це бути наставником для інших жінок-стажерок, тому що я мала дійсно чудових наставників, коли сама була стажеркою, і саме так я отримала свою роботу.

Копирайт изображения FARAH ALIBAY/JPL/NASA Image caption Доктор Алібай зі стажеркою Таліен Саркісян

Що далі після Марсу?

Я буду частиною команди InSight до кінця розгортання інструментарію місії, ймовірно, до лютого 2019 року.

Далі моя мрія така: ми поки що не маємо такої місії, але мій улюблений космічний об'єкт - супутник Сатурна Енцелад.

Гейзери на південному полюсі Енцелада неймовірні, і я працювала над концепціями місії до того, як ми запропонували NASA летіти через ці струмені газу. Одного дня я хочу, щоб ця місія здійснилась.

Прямо зараз ми зосереджені на пошуках життя в Сонячній системі. Я думаю, що багато хто з нас вірить у те, якщо в Сонячній системі є життя, ми, ймовірно, знайдемо його.

Тому я хочу бути частиною команди, яка це зробить.

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