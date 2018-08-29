Що відбувається в Охматдиті та хто лікуватиме дітей?

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В лікарні "Охматдит" розгорівся скандал через звільнення колишньої очільниці центру дитячої онкогематології Світлани Донської та завідувача відділення трансплантації кісткового мозку Олега Рижака.

МОЗ пояснює, що їх звільнили за суттєві порушення в роботі. Лікарі всі звинувачення заперечують.

Слідом за ними на знак солідарності заяви на звільнення подали й інші працівники відділення трансплантації кісткового мозку.

То яка ситуація в головному дитячому медзакладі країни та хто тепер лікуватиме дітей - з'ясовувала BBC News Україна.

Звільнили "за корупцію"

В заяві МОЗ йдеться про те, що пана Рижака звільнили "після проведення службової перевірки та двох доган за систематичне невиконання посадових обов'язків".

Перевірка виявила в роботі Рижака низку порушень. Мова йде про недоліки в закупівлі ліків, обман батьків про відсутність препаратів, а також зловживання службовим становищем та отримання хабарів.

Щодо пані Донської, то її посада потрапила під реорганізацію. Замість адміністративної роботи їй запропонували посаду лікаря-гематолога педіатричного відділення консультативно-діагностичної поліклініки "Охматдит". Однак вона відмовилася переходити на цю посаду, тому потрапила під звільнення.

"Протягом тривалого часу вищезазначені особи чинили тиск, залякували та підбивали на звільнення інших співробітників центру", - йдеться в заяві МОЗ.

Саме через це, за їхніми поясненнями, 20 серпня про своє бажання звільнитися заявили кілька лікарів-гематологів відділення трансплантації кісткового мозку, лікар-трансфузіолог, біологи та лаборанти.

"Наголошуємо, що саботаж роботи відділень з метою збереження будь-якою ціною корупційних схем і адміністративного впливу задля власної вигоди декількох осіб є неприпустимим", - додали у міністерстві.

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В "Охматдиті" заявили, що після Олега Рижака та Світлани Донської заяви про звільнення написали майже всі лікарі відділення, лікарі референс-лабораторії, а також більшість медсестер.

Всі вони вказали незгоду з рішеннями адміністрації лікарні. "До 3 вересня лікарі і медсестри ще можуть забрати свої заяви і залишитись працювати в "Охматдиті", - йдеться в повідомленні.

"Ми подали до суду"

BBC News Україна вдалося поспілкуватися з Олегом Рижаком та Світланою Донською з приводу ситуації в "Охматдиті".

Вони відкидають всі звинувачення та вважають, що їх звільнили незаконно.

За словами пана Рижака, причиною є незгода з тією політикою забезпечення хворих дітей медикаментами, яку проводило останнім часом МОЗ.

"Тобто ми не проти держзакупівель через міжнародні організації, але ми виступали проти того, щоб надходили медикаменти коротким терміном придатності та з суттєвою затримкою", - каже він.

З іншого боку, за його словами, лікарня впритул підійшла до запуску трансплантації кісткового мозку від неродинних донорів. "Восени вже збиралися започаткувати. Але на жаль це не подобається тим, хто заробляє гроші на перевезенні цих дітей на лікування за кордон", - вважає звільнений лікар.

Саме тому, на його думку, було прийнято рішення про звільнення.

Олег Рижак каже, що ходив зі Світланою Донською на допити в НАБУ, де вони дали всі пояснення. "Там сказали, що питань до нас більше немає", - додав він.

Також обоє вони подали позови про незаконне звільнення з "Охматдиту" до суду.

Світлана Донська додає, що фактів та доказів корупції, в якій їх звинувачують, немає.

На її думку, після звільнення керівника інші працівники не бачать сенсу лишатися у відділенні трансплантації кісткового мозку.

"Це свавілля для команди, яка звикла працювати, яка створювалася десятиріччями, є неприйнятним", - пояснює вона.

Саме тому, каже пані Донська, практично всі працівники слідом написали заяви на звільнення.

Хто лікуватиме дітей?

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У лікарні запевнили, що всі відділення продовжують свою роботу попри ситуацію, що склалася.

"Діти продовжать своє лікування. Новим пацієнтам не будуть відмовляти у госпіталізації", - запевнили в "Охматдиті".

Аби заповнити вакансії - лікарня шукає нових лікарів. В тому числі через соцмережі.

"Нам потрібні ті, для кого "лікар" - не просто професія, а покликання. Ті, хто готові прийняти виклик у боротьбі із дитячим раком. Ми навчимо, організуємо стажування в іноземних клініках і будемо разом працювати заради життя і здоров'я наших маленьких пацієнтів. ", - йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook "Охматдиту".

В МОЗ додали, що пустили в хід "план негайного реагування".

Відтепер лабораторні дослідження забезпечать завдяки іншим медичним закладам Києва, а до співпраці долучать іноземних лікарів.

"Закордонні партнери надаватимуть дистанційні та виїзні кількамісячні консультації", - повідомили в міністерстві.

Зокрема, свою згоду на співпрацю дали фахівці з клінік Литви та Італії. Також розробляється план стажування українських лікарів у найкращих клініках Євросоюзу.

Тим часом команда з відділення трансплантації кісткового мозку може перейти до приватного сектору.

За словами Олега Рижака, лікування тих пацієнтів, яким зробили трансплантацію, продовжують вести звільнені лікарі, а також ті, хто написав заяви.

"Ці пацієнти будуть переведені в регіональні гематологічні відділення, бо вони не потребують перебування у стерильних умовах. Ми будемо далі консультувати і наглядати за цими пацієнтами, аж поки вони цього потребуватимуть", - пояснив він.

Якщо потрібно, вони готові виїжджати в регіони та консультувати.

"Ми плануємо зберегти нашу команду і відновити роботу - або в "Охматдиті", або ще десь", - каже звільнений лікар.

Пані Донська додає, що команда має працювати спільно на будь-якому місці. За її словами, це може бути приватна лікарня.

"Але приватний сектор може бути лише за умови, що буде виконуватись положення закону, за яким всі діти мають право на повне державне фінансування. Це державне фінансування через національну службу здоров'я може бути направлене як в державну, так і в недержавну клініку", - пояснює пані Донська.

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