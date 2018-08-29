Чи дійсно в Чехії багато українських біженців та мігрантів?

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Прем'єр Чехії Андрій Бабіш заявив, що його країна не прийматиме біженців з Близького Сходу та Африки, оскільки вже приймає чимало українців.

"Чехія не впустить жодного біженця, який переправляється в Євросоюз через Середземне море, адже приймає людей з України", - цитує чеського прем'єра Радіо Прага.

Андрій Бабіш наголосив, що не погоджується з розподілом в ЄС за системою квот біженців, які вже прибули до Італії та Греції. Чехія ще до вересня 2017 року мала надати, згідно із системою квот, притулок 2691 біженцю, але відмовилася це робити.

Раніше, аргумент про неможливість прийняття біженців з Близького Сходу через велику кількість мігрантів з України озвучив польський прем'єр Матеуш Моравєцький. Під час виступу у Лівані в лютому цього року він заявив, що після початку агресії Росії проти України Польща прийняла "мільйони українців", і йдеться не тільки про працівників, але й мешканців регіонів, які зачепила війна.

Схоже, тепер такий аргумент у суперечках з іншими країнами ЄС щодо біженців на озброєння взяли і у чеському уряді.

Скільки ж насправді українських мігрантів перебуває зараз у Чехії, і скільки українців, що мешкають у Чехії, мають статус біженця?

Скільки українців мешкає та працює у Чехії?

За даними Міністерства внутрішніх справ Чехії, на 31 травня 2018 року в країні легально проживали 542,7 тисячі іноземців, українців серед них було 122 тисячі людей - тобто 22,5% від загальної кількості.

З усіх іноземців, які проживали в країні, 256 тисяч мали право на тимчасове перебування в країні, а 286,7 тисяч мали право на постійне проживання. Скільки українців в кожній з цих груп, не повідомляється.

Як повідомляє Радіо Прага, в Чехії станом на початок 2018 року працювали 374 тисячі іноземців. 94 тисячі з цих іноземців не мають громадянства країн ЄС і 70 тисяч з них - українці. Тобто українці є головною групою трудових мігрантів у Чехії з країн, які не належать до ЄС.

Скільки українців отримали притулок в Чехії?

Кількість українців серед прохачів політичного притулку, згідно з даними МВС Чехії, суттєво збільшилася з 2014 року. Наприклад, 2017 року українці були першою групою прохачів притулку - надіслали 435 заяв на отримання притулку або 30% від загальної кількості подібних заяв від іноземців (1450).

Притулок у Чехії надається на невизначений термін тим іноземцям, щодо яких здійснювалося переслідування на батьківщині за релігійною, етнічною, гендерною чи іншою ознакою, за належність до певної соціальної групи або через політичні погляди. Ті заявники, щодо яких можливі переслідування, тортури, насильство або принизливе ставлення, можуть отримати право на "додатковий захист", який надають на два роки з можливістю продовження.

Більшість заяв на отримання притулку, зазвичай, відхиляють. Наприклад, 2017 року чеська влада ухвалила таке рішення щодо заяв 507 українців про надання притулку: тільки 8 українців отримали притулок, 25 - додатковий захист, 277 - негативну відповідь, розгляд 197 заяв був зупинений.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чеський прем'єр Андрій Бабіш зробив велику кількість трудових мігрантів з України аргументом проти прийняття країною біженців з Близького Сходу

Всього, у 2007-2017 роках Чехія надала притулок 1134 іноземцям, 127 з них або 11,2% були українцями. Українці були на першому місці серед іноземців, які отримали притулок в Чехії у 2014 році - 25 людей, та 2017 році - 8 людей.

Додатковий захист у Чехії за 2007-2017 роках отримали 380 українців, 293 з них отримали його у 2014-2015 роках. За кількістю отримувачів додаткового захисту українці за десять років опинилися в Чехії на другому місці після сирійців (431).

Багатьом українцям з тих, хто отримує "додатковий захист", його не продовжують по завершенню дворічного терміну, а кількість отримувачів додаткового захисту з України у 2016-2017 роках зменшилася. Наприклад, 2017 року 88 українцям у Чехії продовжили додатковий захист, 91 - не продовжили, і лише 25 нових прохачів отримали його.

У 2018 році українці знову лідирують серед заявників на отримання політичного притулку. З 1 січня по 30 червня 2018 року було подано 774 заяви про притулок, з них найбільшу кількість подали громадяни України - 205.

Скільки нелегальних мігрантів з України депортують з Чехії

На жаль, українці лідирують серед нелегальних мігрантів, яких затримують в Чехії.

Причиною, за звичай, є порушення строків перебування в країнах Шенгенської зони. За даними чеської поліції, українці 2017 року склали 34% від кількості депортованих (4316 людей) через такі порушення.

Окрім того, 2017 року з Чехії депортували 3111 іноземців, які нелегально працювали у країні, 84% з них становили українці.

Як повідомив в інтерв'ю Європейській правді посол України в Чехії Євген Перебийніс, 2017 року з Чехії вислали "трохи більше ніж тисячу" українців, які працювали у країні, хоча мали дозвіл на роботу лише в Польщі.

За другий квартал 2018 року чеська поліція затримала 1162 нелегальних мігрантів, найбільшу групу складають українці - 342 людини, друге та третє місця займають громадяни Молдови (125) та Росії (85). Для порівняння, кількість затриманих "транзитних мігрантів", що прямували в іншу країну ЄС, складала лише 124 особи, і серед них, як і раніше, переважали громадяни країн Близького Сходу.

Бажані робітники

Чеський уряд вже неодноразово робив кроки для полегшення української трудової міграції в Чехію, адже в країні один з найнижчих рівнів безробіття в ЄС і відчувається нестача робочих рук.

Як повідомляє Радіо Свобода, у травні цього року міністр праці та соціальних справ Чехії Ярослава Нємцова відвідала Україну і повідомила про підготовку масштабної програми, яка дозволить залучити на чеський ринок праці десятки тисяч українців, зокрема, в галузях будівництва, транспорту, соціального обслуговування.

Абсолютна більшість українців, які перебувають у Чехії працюють на законних засадах і роблять внесок в розвиток Чехії в тих секторах, де існує дефіцит робочої сили. Вони є трудовими мігрантами, а не біженцями.