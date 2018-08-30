Як Майкл Джексон змінив світ: до 60-річчя короля поп-музики

Копирайт изображения Getty Images Image caption Майкл Джексон помер у 2009 році. Йому було 50

29 серпня Майклу Джексону мало б виповнитися 60. Король поп-музики помер дев'ять років тому, у червні 2009 року.

Майкл Джексон отримав 15 премій Ґреммі, його записи розійшлися мільярдними тиражами та принесли йому всесвітню славу. Проте його справжній вплив на популярну музичну культуру неможливо виміряти обсягами продажів та преміями.

Він був не лише співаком, але й автором пісень, танцюристом, сценаристом та актором. А головне - Майкл Джексон змінив світ музики.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Багато музикантів, серед яких Кеньє Вест та The Weeknd говорять про те, як сильно Джексон вплинув на їхню творчість.

1. Боровся з расизмом.

Майкл Джексон відкрив нову еру для чорношкірих виконавців. У 1982 році він випустив кліп на пісню Billie Jean. Тоді вперше відео афроамериканського артиста отримало широку ротацію на каналі MTV.

Це відкрило двері для багатьох інших музикантів. Сьогодні виконавці Кеньє Вест, The Weeknd, Ашер та багато інших говорять про те, що творчість Джексона дуже сильно на них вплинула.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Фанати по всьому світу досі пародіюють танці з кліпу "Thriller"

2. Влаштував революцію у світі відеокліпів

Відеокліп Thriller змінив уявлення про те, яким може бути музичне відео. Джексон показав, що цей формат - чудова можливість для експериментів, творчості та самовираження музиканта.

14-хвилинне відео, в якому Джексон танцює в образі перевертня у компанії зомбі, стало одним із найважливіших моментів в історії музичного телебачення. Бюджет цього відео склав 500 тисяч доларів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Танцювальні рухи Джексона відомі не менше за його пісні

3. Вигадав "місячну ходу"

Джексон робив популярними складні для виконання танцювальні техніки, серед яких знамениті "робот", та, звісно, "місячна хода". Майкл пересувався по сцені настільки легко, що здавалося, ніби артист використовує приховані спецефекти.

Його хореографію навіть вивчали науковці, які дійшли до висновку, що секрет - у спеціальному взутті, сильному пресі артиста, та, звісно, багатогодинній практиці.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вчені вивчали танцювальні рухи з кліпу Smooth Criminal

4. Створив легендарні шоу

Майкл Джексон увійшов в історію не лише відеокліпами, а й живими виступами на сцені. На концертах доводив своїх фанатів до істерики, деякі з них навіть втрачали свідомість під час виступів кумира.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Оголошення про завершальний тур Майкла Джексона незадовго до його смерті викликало шалений ажіотаж серед фанатів співака

Майкл Джексон став одним із перших музикантів, який наважився на масштабні світові гастролі. У 1992 році The Dangerous World Tour тривав п'ять місяців, протягом яких Джексон дав 69 концертів.

Незадовго до своєї смерті він планував вирушити у нове турне та дати 50 концертів. Кажуть, що співак міг би заробити 50 мільйонів доларів вже за перші 10.

На жаль, це турне не почалося через раптову смерть легендарного співака.

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5. Залишився незамінним

Майкла Джексона немає з нами вже дев'ять років, але весь цей час в його амплуа не з'явилося жодного музиканта такого ж масштабу.

Кого лиш не називали продовжувачем справи Джексона. Це і канадець Абель Тесфайе, він же The Weeknd, який наново переосмислює звучання сучасного R'n'B. Це і Бруно Марс з його любов'ю до диско-фанку, і багато інших.

Проте жоден із цих наслідувачів та послідовників Джексона поки що не зміг досягти такого ж впливу, і тією ж мірою отримати неофіційне, проте від того не менш почесне звання короля світової поп-музики.