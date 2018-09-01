Непроґавте: вбивство Захарченка та геї в українській армії

Не встигали слідкувати за новинами цього тижня? Все найцікавіше - у нашому тижневому дайджесті.

Головні теми тижня:

Смерть Захарченка

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Лідер самопроголошеної ДНР Олександр Захарченко загинув від вибуху у кафе "Сепар" у центрі Донецька. Ще троє людей були поранені. Про це повідомили російські ЗМІ та сайти самопроголошеної ДНР.

Ресторан "Сепар" розташований за декілька сотень метрів від "резиденції" Захарченка. За даними Російської служби Бі-бі-сі, він належить Захарченку.

Російське МЗС та представники самопроголошеної ДНР поклали відповідальність за загибель Захарченка на Україну.

В українському МЗС у відповідь заявили про зв'язок Росії із сепаратистами.

"Мегаблискавична реакція МЗС РФ на вбивство Захарченка свідчить, як мінімум, про спроби РФ прикрити маріонеток, яких вона підтримує і фінансує", - написала речниця українського МЗС Мар'яна Беца у Twitter.

В. о. голови самопроголошеної ДНР став заступник Захарченка, Дмитрій Трапєзніков, який колись працював менеджером у футбольному клубі "Шахтар".

Після вбивства ватажка бойовики перекрили виїзд з самопроголошеної республіки на підконтрольну українській владі територію.

Бойовики нікого не випускають, а запускають до так званої ДНР лише вибірково.

Геї в армії

Копирайт изображения АНТОН ШЕБЕТКО Image caption Всі учасники проекту "Ми були тут" закривають свої обличчя

Вони ризикують життям на фронті, проте ховають обличчя після повернення додому. Це геї, лесбійки, трансгендери та бісексуали, які служили, були парамедиками чи волонтерами.

Український фотохудожник Антон Шебетко записав інтерв'ю та створив фотопортрети вісьмох представників ЛГБТ-спільноти, що пройшли війну на сході.

Його герої відверто розповіли ВВС News Україна, чому вирішили відкритися суспільству.

День незалежності: для кожного свій

Хтось святкує День незалежності дивлячись парад, але багато людей поїхали в село копати картоплю. Як це було? ВВС News Україна розпитала особисто.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Багато українців у День незалежності копають картоплю. Що це: традиція чи потреба?

Подорожі Україною та світом

Хоч літо і закінчується, відкривати Україну ніколи не пізно. Прогляньте фотографії історичних пам'яток та природних див, такими, як їх побачили волонтери проекту Ukraїner.

Копирайт изображения UKRAINER.NET Image caption Пором у Мезинському природньому парку. У цьому парку в заплавах Десни живе 2200 видів тварин, а поруч розташовані городища часів Київської Русі. Фото: Павло Пашко

Втім, подорожувати світом можна по-різному. Завдяки сучасним додаткам це стає все легше, хоч і не всім подобається. Сервіс AirBnb, який допомагає винаймати житло і мешканців міст, - наразився на критику міських чиновників по всьому світу.

Вони вважають, що таким чином містяни уникають податків та псують атмосферу старовинних вулиць.

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Про справжню жагу до подорожей ВВС News Україні розповів українець Микола Подрезан. Він на інвалідному візку побував біля Тадж-Махалу й Акрополя, в Ріо-де-Жанейро і ПАР.

Разом з дружиною Наталкою, прапором і Олімпійським факелом вони об'їздили 55 країн.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Від Ріо до ПАР: українець проїхав планету на візку

Нова українська школа

Новий шкільний рік стартував в українських школах. А з ним на практиці стартувала і реформа освіти, під перспективною назвою "Нова українська школа".

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Першачкам чиновники обіцяли скасувати оцінки, а натомість показувати мультики та прогулянками на свіжому повітрі. Що ще зміниться у школах?

ВВС News Україна порівняла фото, які вчителі розміщують у соцмережах із класами, які описувала міністр освіти Лілія Гриневич.

Школам радили організувати першачкам зони відпочинку з килимком, кріслами-пуфами, і подушками, місця для ігор, творчості, а ще куточок живої природи. Чи все вийшло?

Майка спортсменки

Справжню реформу в міжнародних правилах тенісу ледь не спровокувала французька тенісистка. У першому турі Відкритої першості США з тенісу 31-а ракетка світу Алізе Корне отримала несподіване попередження від судді за те, що зняла на корті майку.

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Попри 38-градусну спеку суддя зробив спортсменці зауваження, а у світі - заговорили про подвійні стандарти у світі спорту.

З міжнародних новин:

Скандал у Парагваї

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У Парагваї розгорівся поліційний скандал. Злочинці вкрали 42 потужні гвинтівки з арсеналу місцевої поліції. А замінили їх - дерев'яними та пластиковими копіями.

Журналісти назвали скандал "найганебнішим в історії".

Телефони майбутнього

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Європейські розробники готують людство до нового покоління телефонів. Втім, вони не будуть смартфонами. Навпаки, пластикові пристрої з мінімальним набором функцій - таким гаджетам пророкують популярність.

На думку розробників нових телефонів, це величезний стрибок у майбутнє - здорове майбутнє людства.

Одруження наосліп

Справжній стрибок у невідоме здійснила мешканка Гонконгу, яка випадково вийшла заміж за незнайомця. 21-річна дівчина була впевнена, що весілля несправжнє.

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Його розіграли під час тренінгу з організації заходів.

У Гонконзі жінка вийшла заміж за незнайомця: думала, це не по-справжньому

От лише документи, які підписували "молодята" - виявилися справжніми.

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