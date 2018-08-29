"Донбас" на "Оскар": які шанси українського фільму?

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Фільм"Донбас" режисера Сергія Лозниці відправляють від України на кінопремію "Оскар".

Український Оскарівський комітет обрав його позмагатися за право бути представленим у номінації "Найкращий фільм іноземною мовою".

На прес-конференції голова комітету Алік Шпилюк відзначив, що стрічка отримала приз за режисуру на 71-му Каннському міжнародному кінофестивалі та мала схвальні відгуки міжнародної преси.

В Україні прем'єра фільму відбулась 18 липня в рамках Одеського кінофестивалю, однак в широкий прокат він мав вийти лише 18 жовтня.

За правилами ж Американської кіноакадемії, фільм має бути в прокаті своєї країни протягом мінімум тижня у період до 30 вересня 2018 року.

Тепер прокат фільму відбудеться раніше, 20-27 вересня в кінотеатрі "Жовтень" у Києві.

BBC News Україна подивилася фільм та дізналася про його шанси у боротьбі за одну з найпрестижніших кінонагород світу.

Тематика фільму

"Донбас" - це мозаїка з близько півтора десятка невеликих історій, які разом формують картину життя на непідконтрольній частині Донецької та Луганської областей.

У фільмі розповідається про те, як люди виживають під час обстрілів, проходять блокпости, як бойовики відбирають їхнє майно, як обстрілюють цивільне населення, фальшують новини, знущаються з полонених.

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При цьому режисер чергує складні сцени, які викликають негативні емоції, з такими, які викликають подив та є свого роду сатирою. Так глядач отримує невелику емоційну паузу.

Сценарій фільму заснований на документальних матеріалах, а частина сцен знята камерою з рук, імітуючи документальний фільм.

Чи зрозуміють в США?

Важливим питанням є те, чи зрозуміють тематику фільму в США, де далеко не всі знайомі з ситуацією на сході України.

Голова Оскарівського комітету та кінокритик Алік Шпилюк в коментарі BBC News Україна сказав, що навіть при нерозумінні контексту, фільм може сподобатись кіноакадемікам саме завдяки його мистецьким якостям.

Кінокритик Олександр Гусєв відмітив, що у цьому фільмі "щасливо поєднались естетичні та етичні якості".

Фільм, на його думку, демонструє драму української сучасності, але водночас розповідає дуже зрозумілу історію про людську природу.

Бюджетна підтримка кіно:

Держава виділила один мільярд грн на підтримку кіно у 2018 році

Всі 6 фільмів-учасників конкурсу на висунення на "Оскар" мали державне фінансування

З 72 млн грн бюджету "Донбасу", майже 17 млн грн - з держбюджету

На 2019 рік Держкіно і Мінкультури просять три мільярди грн на підтримку кіно

Джерело: Держкіно України

Промоція фільму

Для підвищення шансів українському фільму необхідна рекламна кампанія в США, де він не виходив у прокат.

Тільки в жовтні відбудеться прем'єра "Донбасу" на фестивалі в Торонто (Канада).

За оцінкою директора Асоціації продюсерів України Сергія Корзаченка, для успішної кампанії фільму в США необхідно 50-100 тисяч доларів.

Отримати частину потрібної суми збираються в Українського культурного фонду та Держкіно.

Шанси на перемогу

Голова Оскарівського комітету Алік Шпилюк вважає найважливішим фактором успіху фільму - його міжнародну впізнаваність.

"Американські академіки читають фахову пресу і якщо вони там бачать схвальні відгуки, приз за режисуру, то можуть зацікавитись", - сказав він BBC News Україна.

Також пан Шпилюк вважає це кіно вдалим прикладом виразного режисерського стилю Сергія Лозниці.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сергій Лозниця закінчив КПІ за фахом "прикладна математика" та колись працював в Інституті кібернетики

Представник Національної спілки кінематографістів Сергій Васильєв каже, що всього за омріяну статуетку боротимуться близько 90 фільмів і увійти в першу дев'ятку, з якої формуватимуть фінальний список номінантів, уже стане успіхом.

За його словами, навіть потужне французьке кіно останніми роками не входить до списку номінантів.

Найбільшими суперниками "Донбасу" наразі є фільм "Крамничні злодюжки" Хірокадзу Корееда (фільм отримав цього року "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю. - Ред.) та "Рим" Альфонсо Куарона, сказав BBC News Україна Алік Шпилюк.

Остаточний список фільмів, які боротимуться за нагороду, оголосять 1 жовтня.

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