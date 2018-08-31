Нові класи у школах: очікування та реальність

"Парти мають бути нормального, не виїдаючого очі кольору, легкі та мобільні для роботи дітей у групах, не травматичні".
Так міністр освіти Лілія Гриневич описувала класи, де з 1 вересня 2018 року мають вчитися першокласники зі стартом реформи шкільної освіти.
Крім нових парт школам радили організувати першачкам зони відпочинку з килимком, кріслами-пуфами, і подушками, місця для ігор, творчості, а ще куточок живої природи для проведення дослідів.
На нові парти, а також на розвивальні ігри, навчальні конструктори та на підвищення кваліфікації вчителів уряд ще у квітні виділив 1 млрд 385 млн грн.
Проте, нові парти до 1 вересня приїхали не у всі школи. Проблеми у МОН пояснювали затягуванням тендерів на місцях та перенавантаженням меблевих фабрик.
Тим часом вчителі з усієї України розміщують у соцмережах фото своїх класів, демонструючи, як вони готувалися до реформи освіти.
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