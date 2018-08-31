Нові класи у школах: очікування та реальність

"Парти мають бути нормального, не виїдаючого очі кольору, легкі та мобільні для роботи дітей у групах, не травматичні".

Так міністр освіти Лілія Гриневич описувала класи, де з 1 вересня 2018 року мають вчитися першокласники зі стартом реформи шкільної освіти.

Копирайт изображения mon.gov.ua Image caption Фото з виставки шільних меблів для нових класів у Вінниці. Такі парти органи місцевої влади мали взяти за зразок при замовленні нових меблів

Крім нових парт школам радили організувати першачкам зони відпочинку з килимком, кріслами-пуфами, і подушками, місця для ігор, творчості, а ще куточок живої природи для проведення дослідів.

Копирайт изображения mon.gov.ua Image caption Так мала виглядати зона відпочинку. Фото з виставки шільних меблів для НУШ у Вінниці

На нові парти, а також на розвивальні ігри, навчальні конструктори та на підвищення кваліфікації вчителів уряд ще у квітні виділив 1 млрд 385 млн грн.

Проте, нові парти до 1 вересня приїхали не у всі школи. Проблеми у МОН пояснювали затягуванням тендерів на місцях та перенавантаженням меблевих фабрик.

Тим часом вчителі з усієї України розміщують у соцмережах фото своїх класів, демонструючи, як вони готувалися до реформи освіти.

Копирайт изображения facebook.com/groups/new.ukrainian.school Image caption Школа у селі Кургани, Рівненська область, де є лише п'ять учнів

Копирайт изображения facebook.com/groups/new.ukrainian.school Image caption В коментарях під цим фото у Facebooк розгорілася дискусія про те, чи це гарно, чи примітивізм. Також запитували, де нові парти. "А хіба НУШ- це нові парти? Можна і з новими партами і дорогим обладнанням залишитись лубковими і дешевими(( Ми вкладаємо душу у свою школу і радіємо результатам. Наш примітивізм нам подобається, а діти у захваті! І це важливіше нових парт", - написала у відповідь вчитель школи Лілія Кулиба

Копирайт изображения facebook.com/groups/new.ukrainian.school/ Image caption Олександрівська школа. Вчителі розмалювали батареї акриловими фарбами і повісили магнітні наліпки. "Використали мінімум спонсорських, вчительських і батьківських коштів, декілька недоспаних ночей і третю частину відпустки, але результат того вартий. Я щаслива, що працюю з колегами, які люблять дітей", - писала вчитель Галина Шляхова

Копирайт изображения mon.gov.ua Image caption Фото школи, готової до старту реформи, з презентації Міністерства освіти

Копирайт изображения facebook.com/groups/new.ukrainian.school Image caption Перший клас в одній зі шкіл Чернігова

Копирайт изображения facebook.com/groups/new.ukrainian.school Image caption Перший клас в одній зі шкіл Чернігова

Копирайт изображения facebook.com/groups/new.ukrainian.school Image caption Школа у місті Невирів, Волинська область. Вчителі школи самі розмальовували підлогу

Копирайт изображения facebook.com/groups/new.ukrainian.school Image caption Рахнівсько-Лісова школа у Вінницькій області. Автор - вчителька малювання Гуляєва Наталя

Копирайт изображения facebook.com/groups/new.ukrainian.school Image caption Перший клас у школі села Черепашинці, Вінницька область. Фото розмістила вчитель Оксана Смук і написала: "Школа розвивається, дякуючи людям, яким небайдужі діти, село. Ми - не ідеальні"

Копирайт изображения facebook.com/groups/new.ukrainian.school/ Image caption 1 клас Студеницького ліцею Житомирського району

Копирайт изображения mon.gov.ua Image caption Школа у селі Пісочин, Харківська область. Фото з презентації Міносвіти

Копирайт изображения facebook.com/groups/new.ukrainian.school Image caption Школа у селі Козин, Рівненська область

...