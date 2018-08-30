Який метод контрацепції найефективніший?

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Рішення щодо правильної контрацепції приймати нелегко, особливо, коли є з чого обирати.

Існує 15 методів контрацепції, схвалених Національною службою охорони здоров'я Великої Британії (NHS), але жоден з них не надійний на всі 100%.

Адміністрація рекламних стандартів заборонила рекламу в Facebook додатку "Натуральні цикли" після того, як виявила, що він вводить в оману.

Додаток рекламують як "дуже точний" та "клінічно протестований", але це "перебільшення" його ефективності.

Є контрацептиви, які ефективні на 99%, а є - до 71%.

Порівняння контрацепції

Ефективність контрацепції залежить від типу, який ви використовуєте, а також від правильності застосування.

NHS радить чітко дотримуватись інструкцій при використанні контрацептивів, щоб вони були максимально ефективними.

Природне планування сім'ї

Копирайт изображения Natural Cycles Image caption Додаток "Натуральні цикли" для Facebook обіцяє точний результат

Природне планування сім'ї - це процес моніторингу різних сигналів фертильності протягом менструального циклу, щоб передбачити, коли ви можете завагітніти.

Якщо все робити правильно, це може бути ефективним на 99%, але "звичайне використання" робить його продуктивним приблизно на 76%.

Від цього методу немає жодних фізичних побічних ефектів, але цей метод менш ефективний, якщо не дотримуватися чітких інструкцій.

Презервативи

Існують два типи презервативів: чоловічі презервативи (одягаються на пенісі) та жіночі презервативи (вставляються у піхву).

Презервативи - це єдиний тип контрацепції, який може захистити від статевих інфекцій та запобігти вагітності.

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Чоловічі презервативи ефективні на 98% та виготовлені з дуже тонкого латексу, поліізопрену або поліуретану.

Є кілька факторів, які можуть знизити ефективність чоловічих презервативів, такі як олійні речовини, креми, або пошкодження.

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Жіночі презервативи ефективні на 95%, їх поміщають всередину піхви.

Вони менш ефективні, якщо мають дірку або коли пеніс випадково входить повз презерватив.

Таблетки

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Комбіновані таблетки ефективні більш ніж на 99% при правильному застосуванні, однак їхня ефективність знижується до 91% при "типовому використанні".

Найпоширенішим спосіб - щодня пити одну таблетку протягом 21 дня, а під час менструації вживання припинити.

Ризики завагітніти з'являться, якщо ви не приймаєте таблетки регулярно, пропустили або якщо у вас сильна діарея чи блювота.

Також знижують ефективність таблеток певні антибіотики.

Контрацептиви Progestogen-only мають ефективність понад 99%, якщо їх правильно вживати. Ці таблетки слід приймати щодня без перерви.

Контрацептивна ін'єкція

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Ін'єкція ефективна на 99% і діє від восьми до 13 тижнів залежно від препарату.

Під час типового використання вона ефективна приблизно на 94%.

На такий метод контрацепції не впливають інші ліки, але це може призвести до нерегулярних циклів у жінки.

Після припинення дії ін'єкції фертильність може повернутися в норму.

Контрацептивний пластир

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Пластир ефективний на понад 99%, якщо його використовувати ідеально правильно, при звичайному використанні показник знижується до 91%.

Він випускає гормони у ваше тіло, які запобігають вагітності і які діють протягом одного тижня.

Ви маєте міняти пластир щотижня протягом трьох, потім тиждень пропустити.

Вагінальне кільце

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Вагінальне кільце теж має ефективність понад 99%, якщо його правильно використовувати, а типове використання ефективне на 91%.

Його поміщають всередину піхви, гормони потрапляють у кров та забезпечують контрацепцію протягом місяця.

З таким кільцем ви можете займатися сексом, на нього не впливає блювота або діарея. Але пам'ятайте, щомісяця його треба змінювати.

Контрацептивний імплант

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Такий метод контрацепції ефективний на 99% і працює протягом трьох років.

Це невеликий пластиковий стрижень, який поміщають під шкіру руки, де він випускає гормони.

При цьому на його ефективність можуть вплинути певні антибіотики та ліки.

Внутрішньоутробна система

Це метод контрацепції, який має ефективність понад 99%. При цьому він працює від трьох до п'яти років залежно від типу.

Пристрій випускає гормон прогестоген.

NHS описує його як один з найефективніших форм контрацепції, який існує у Великій Британії. При цьому застерігають, що після його встановлення існує невеликий ризик інфікування.

Внутрішньоматкова контрацепція

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Має високу ефективність і може залишатися впродовж п'яти - десяти років залежно від того, як ви цей метод використовуєте.

Це схоже на внутрішньоутробний метод, але в ньому є пристрій, що вставляють в матку і він випускає мідь, аби запобігти вагітності.

Діафрагма

Якщо застосовувати ідеально зі сперміцидами, то діафрагма ефективна на 92-96%.

"Типова експлуатація" має ефективність приблизно 71-88%. Тому цей метод не настільки ефективний, як інші види контрацепції.

Діафрагму виготовляють з силікону та вводять у піхву перед статевим актом.

Після сексу вона має ще лишатися протягом щонайменше шести годин.

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