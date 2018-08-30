Як онлайн-сервіс Airbnb змінює подорожі та світ

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Мільйони людей користуються Airbnb під час подорожей, але популярність цього сервісу подекуди призводить до невдоволення місцевих мешканців. Отже, як короткостроковий відпочинок дійсно впливає на популярні серед туристів місцевості?

За десятиліття з моменту запуску платформа онлайн-оренди Airbnb накопичила на своєму сайті мільйони квартир та будинків з усього світу.

Але вона також застрягла у суперечках з міською владою від Токіо до Берліна та Сан-Франциско.

Подібні проблеми виникають знову і знову, коли йде мова про:

кількість ночівель кожного року, коли оренда є можливою

оренду цілих будинків

наявність ліцензії

податки

порядок застосування правил

І поки Airbnb відкриває кілька нових кварталів для більшості туристів, подекуди зростає роздратування місцевих мешканців.

Деякі люди побоюються, що власники нерухомості перейдуть від довгострокової оренди до короткострокової, що може бути більш прибутковим.

Наприклад, дослідження, яке проводилося щодо району Нижній Іст-Сайд на Манхеттені визначило, що за повної заповненості плата за оренду через Airbnb дозволить власникам заробити в 2-3 рази більше за середню довгострокову орендну плату.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Готичний квартал в Барселоні дуже популярний серед користувачів Airbnb

В Нью-Йорку вже почав діяти закон, який вимагає від сервісів онлайн-оренди передавати дані про господарів житла, і робиться це з метою проведення жорстких заходів проти комерційних операторів.

Метою є "захист нашого доступного житлового фонду для мільйонів жителів Нью-Йорка, які не змогли б жити тут без нього", - розповідає член міської ради Нью-Йорка Карліна Рівера.

Обмеження на короткострокову оренду в усьому світі:

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Джерела: Airbnb, міська рада Амстердама, уряд Балеарських островів в Іспанії, Reuters, The New York Times

І хоча житло, яке здають через Airbnb, є лише невеликою часткою від всього обсягу житла у будь-якому місті, воно може становити дуже значний відсоток у певних кварталах, наприклад, у Старому місті Барселони.

Дослідження 2015 року показало, що в Старому місті Барселони 9,6% усіх будинків були розміщені на Airbnb, а в районі Готичного кварталу ця частка становила 16,8%.

У дослідженні взяли участь 42 місцевих мешканці, 40 з яких висвітлили проблеми перенаселення району, зокрема:

виселення орендарів

домагання

щоденні аварії комунальної інфраструктури

Барселона припинила видачу нових ліцензій на здачу житла в оренду туристам, а без них короткострокова оренда є незаконною. Міська рада Барселони вважає, що незаконне розміщення туристів "створює спекуляції та незаконну економіку, така діяльність не приносить нічого позитивного місцевим мешканцям, провокує незручності та скарги".

Дослідження у Барселоні та деякі інші, наприклад у Бостоні, Лос-Анджелесі та в цілому в США, також визначають зв'язок між розміщенням житла на Airbnb та зростанням орендної плати у місцевості.

Дослідження в Лос-Анджелесі визначило, що в 2014 році майже половина житлових приміщень на Airbnb були зосереджені в семи кварталах, де орендна плата зросла на третину швидше, ніж у середньому по місті. Ширше дослідження в США показало, що збільшення обсягу розміщення житла на Airbnb на 10% призвело до зростання орендної плати на 0,42% та збільшення цін на житло на 0,76%.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Барселоні регулярно проходять акції протесту проти масового туризму та Airbnb

Звичайно, багато факторів впливає на ринок житла. І автор доповіді про Лос-Анджелес вважає, що зростання розміщення житла на Airbnb може бути як результатом, так і причиною більш широкої проблеми доступності житла.

Проте звіт також припускає, що Airbnb виграє від незаконних орендних платежів, що "призводить до збільшення орендної плати, зменшення пропозиції житла та загострення сегрегації".

Крім проблем, пов'язаних із доступністю житла, дехто стурбований тим, що швидке розширення можливостей короткострокової оренди може вплинути на образ міста.

Орган з нагляду за історичною спадщиною Единбурга побоюється, що "образ Старого міста, зокрема, змінюється" через короткострокову оренду, хоча він і визнає, що прибутки від такої оренди збільшують туризм і допомагають бізнесу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Венецію щороку відвідують десятки мільйонів туристів

Під час ще одного дослідження розпитали невелику групу жителів гавайського острова Оаху про їхнє сприйняття короткострокової оренди. Вони визначили як позитивні, так і негативні наслідки, але переважно негативні.

Ці люди були найбільше стурбовані відчуттям руйнації єдності громади, і говорили вони про це вдвічі частіше, ніж про вартість оренди або про доступність житла.

"Ця річ змінює сенс сусідства. Вона майже повністю змінює його відчуття, замінивши майже повністю на безперервний процес зміни незнайомих людей".

Деякі люди також бояться, що велика кількість туристів, які приїжджають у відпустку, призведе до проблеми "надлишкового туризму". Наприклад, Барселона та Венеція щороку приймає по 30 мільйонів відвідувачів, що призводить до активних дебатів щодо наслідків для міст.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Airbnb - одна з найбільш успішних компаній Кремнієвої долини, її орієнтовна вартість становить 30 млрд доларів

В інших випадках виникали скарги на поведінку відвідувачів, які приїжджають на короткий період, зокрема, коли вони організують гучні вечірки або створюють затори під час паркування.

Але Airbnb та інші сайти для короткострокової оренди можуть надати позитивний досвід як туристам, так і господарям.

Багато туристів сподіваються заощадити гроші, у порівняння з платою за номер в готелі, або мати більше "справжніх" святкових вражень у менш туристичних районах. У моїх дослідженнях було виявлено, що 90% туристів-користувачів Airbnb заявили, що вони "задоволені" або "дуже задоволені" своїм перебуванням.

Господарі отримують шанс познайомитися з людьми з усього світу, заробляючи додаткові гроші.

Що стосується ширшої спільноти, Airbnb може допомогти залучити більше туристів і залучити нових клієнтів для бізнесу, який існує у першу чергу в житлових районах.

Копирайт изображения Jeff J Mitchell Image caption Airbnb був офіційним партнером фестивалю Fringe 2018 в Единбурзі та стверджує, що допоміг залучити мільйони до місцевої економіки

Зі свого боку, Airbnb стверджує, що сервіс допомагає диверсифікувати туризм, просуваючи райони, які найбільше потребують відвідувачів, і зменшити переповненість надзвичайно популярних серед туристів районів.

У компанії наголошують, що гроші, отримані від розміщення оголошень про здачу житла на платформі онлайн-сервісу, забезпечують економічні та соціальні вигоди родинам, місцевим громадам та урядам.

"Хоча галузі подорожей та туризму продовжують зростати швидше, ніж більша частина решти економіки, дуже важливо, аби мешканці та громади отримували вигоду від часто рекордної кількості відвідувачів їхніх міст", - наголосив представник Airbnb.

Компанія додала, що вона працювала з урядами у всьому світі щодо більш прозорих правил "для забезпечення того, аби господарі та гості могли використовувати платформу з довірою та впевненістю".

Швидке зростання компаній, які пропонують сервіси з короткострокової оренди, так само як і дронів та безпілотних автомобілів, - це відносно несподіване явище, яке спонукає уряди переосмислити наявне регулювання.

Airbnb має намір до 2028 року досягти показника у мільярд туристів-користувачів щороку. Масштаб його амбіцій означає, що зіткнення щодо регулювання цієї сфери, ймовірно, продовжуватимуться і в найближчому майбутньому, оскільки у дедалі більшій кількості населених пунктів намагаються контролювати вплив цього явища.

Ми можемо побачити більше суворих обмежувальних заходів, як це вже відбулося в Японії, Барселоні та Пальмі.

Навіть на територіях, де обирають більш поміркований підхід, все ще можуть обмежувати певні типи житла, що здають в короткострокову оренду, і вимагати надання певних даних про оренду житла.

Це може призвести до гальмування цільового показника зростання компанії, але це також може допомогти у формалізації та легітимації присутності Airbnb як постійної та невіддільної частини економіки у багатьох регіонах світу.

Про цю статтю

Цей аналіз BBC замовила в експерта, який працює на зовнішню організацію.

Деніел Гуттентаг є доцентом з менеджменту готельної індустрії та туризму в коледжі Чарлстона, штат Південна Кароліна. Він також є директором бюро аналізу туризму.

Під редакцією Елеонор Лорі.