США будують у Східній Європі повітряний щит від Росії

Копирайт изображения AFP Image caption Дозаправка в повітрі - звичайна вправа для авіаційних навчань. На цьому знімку американський танкер заправляє польський винищувач в повітрі на навчаннях в 2016 році

ВПС США проводять авіаційні навчання зі своїми союзниками в Європі, модернізують авіабази, тестують аеродроми швидкого розгортання. Вони вкладають в авіаційну складову Європейської ініціативи стримування все більше коштів.

Відразу на декількох чеських авіабазах - Намеш, Часлав і Пардубіце - розпочалися військові навчання "Співмірний удар 2018" (Ample Strike 2018).

У них беруть участь військовослужбовці з 19 країн: Бельгії, Данії, Хорватії, Канади, Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Британії, Німеччини, Угорщини, Італії, Нідерландів, Польщі, Словаччини, Словенії, США, Швеції та Чехії.

У маневрах задіяні 36 літаків, включаючи американський паливозаправник KC-135 і стратегічні бомбардувальники B-1 і B-52, німецькі винищувачі Eurofighter Typhoon і Tornado, а також чеський JAS-39 Gripen.

На маневрах будуть відпрацьовані взаємодія наземних аеродромних команд, а також система дозаправки в повітрі.

Крім того, як пише видання Prague Daily Monitor з посиланням на прес-службу Міноборони Чехії, відпрацюють взаємодію екіпажів літаків і авіаційних навідників - офіцерів ВПС, які присутні в бойових сухопутних частинах і коригують авіаційні удари з землі.

У навчаннях задіяні 850 чеських і близько 200 іноземних військових. Це лише невеликий епізод масштабної програми зміцнення системи військово-повітряного стримування Росії в Східній Європі.

НАТО в 2018 році проводить близько двох десятків різних навчань ВПС в Європі, багато з яких - у Східній Європі. За останні місяці країни альянсу, зокрема США, звертали на повітряну складову присутності в Східній Європі найпильнішу увагу.

Великий ремонт

Причому мова часто йде не про відпрацювання бойових місій, а про логістику, обслуговування, постачання та інші операції, не пов'язані безпосередньо з військовими діями. Перед початком навчань в Пардубіце американські винищувачі F-16 і чеський наземний персонал авіабази відпрацьовували аварійну посадку винищувача з використанням аерофінішера BAK-12.

Ця система, схожа з тією, яка застосовується на авіаносцях, встановлюється на військових аеродромах, щоб гасити інерцію літака, який з технічних причин не може зупинитися сам.

Як розповів в липневому інтерв'ю інтернет-виданню Defense News командувач американськими ВПС в Європі Тод Волтерс, з 2017 року ВПС США потроїли фінансування заходів в рамках Європейської ініціативи стримування - програми по зміцненню позицій США і їх союзників в Європі для протистояння загрозі нападу з боку Росії.

У 2017 фінансовому році вони витратили 388 млн доларів, у 2018-му - 1,13 млрд доларів.

Волтерс розповідав, що ці гроші витрачаються, зокрема, на оновлення військової авіаційної інфраструктури. Наприклад, американці витрачають 13,8 млн доларів на ремонт рульової доріжки на норвезькій авіабазі Рюґґе, 119 млн доларів на будівництво логістичного центру на базі Рамштайн в Німеччині.

Копирайт изображения AFP Image caption Канадський винищувач F-18 злітає з авіабази Кимпія-Турзі під час навчань у 2014 році. Тепер на базі розміщені на тимчасовій основі американські винищувачі F-15 і штурмовики А-10

40 млн доларів ВПС США збираються витратити на облаштування військової бази 71-ї румунської авіабази Кимпія-Турзі, пише Defense News з посиланням на Волтерса. Після завершення робіт база зможе приймати більше американських літаків.

Зараз там тимчасово розміщені винищувачі F-15 і штурмовики А-10 131-ї експедиційної ескадрильї. На базі будуть злітно-посадочні смуги, збільшено число стоянок, побудовані нові ангари, казарми і службові приміщення, склади пального і боєприпасів.

Авіабаза з нізвідки

США планують покладатися не тільки на існуючу аеродромну мережу. Влітку 2018 року, з 16 липня до 13 серпня, на авіабазі Кшесіни в Польщі ВПС США провели навчання з оперативного розгортання аеродрому.

Це перші випробування в Європі комплексу DABS (deployable air base system - розгортання системи авіаційного базування). Вона являє собою кілька контейнерів з тимчасовими розбірними будівлями, аеродромним обладнанням, портативними генераторами, транспортними засобами тощо аж до медичних модулів.

Це досить великий обсяг вантажів - понад півтори сотні контейнерів. Американські військові задіяли для їхньої доставки більше 80 вантажівок, два транспортні літаки С-130 і потяг.

ВПС США поки не закупили жодного комплекту мобільної авіабази. Однак в 2018 фінансовому році на них вже виділені кошти, і в найближчі кілька років кілька комплектів будуть закуплені і розміщені в Європі.

"Все, що ми хочемо, це закупити достатньо комплектів для того, щоб, звідки б не з'явилася загроза в Європі, на 360 градусів, ми могли б легко розгорнути базу і почати виконувати польоти", - сказав глава департаменту логістики, технічного забезпечення і захисту ВПС США в Європі та Африці Рой Огустін.

Копирайт изображения US Air Force/Donna Lindner Image caption Один з ангарів, розроблених для DABS

Транспортні проблеми

США і їхні союзники по НАТО в останні роки розширюють свою військову присутність в Східній Європі. Це продиктовано їх побоюваннями можливого військового зіткнення з Росією.

У Східній Європі розгорнуті чотири батальйонних групи - по одній в Польщі, Естонії, Литві та Латвії. Перед ними поставлено завдання - в разі початку війни затримати російський наступ до підходу основних натовських сил.

В ході різних навчань, які країни альянсу і його партнери проводять в Європі, з'ясувалося, що транспортна інфраструктура в прикордонних з Росією країнах не цілком готова до війни.

Газета The Washington Post опублікувала в червні великий матеріал, в якому йшлося про те, що підкріплення можуть затриматися через бюрократичні та юридичні невідповідності різних країн, різних технічних стандартів на транспорті, але головне - нерозвинену транспортну інфраструктуру.

Одне з головних завдань частин, які зараз знаходяться в Європі на ротаційній основі в рамках програми "Розширена передова присутність" НАТО, також полягає в тому, щоб змусити працювати тилові механізми військової машини Північноатлантичного альянсу в Європі - кожна їхня ротація є навчанням щодо дислокації й перекидання військ.

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