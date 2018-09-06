Копирайт изображения AFP Image caption Востаннє Рада директорів МВФ схвалювала рішення про надання грошей Україні у квітні 2017 року

6 вересня в Україні має розпочати роботу місія Міжнародного валютного фонду. За час її роботи - до 19 вересня - має стати зрозуміло, чи отримає Київ ще одну порцію кредиту за програмою розширеного фінансування від МВФ.

Цей транш також може відкрити для України можливість отримати гроші від інших міжнародних кредиторів - Світового банку (800 млн доларів) і Євросоюзу (500 млн євро) до кінця цього року.

Останній транш від МВФ - на суму в 1 млрд доларів - Київ отримував у квітні 2017 року.

Він став четвертим за два роки дії програми розширеного фінансування, впродовж яких Україна отримала 7,62 млрд доларів із загальних 17,5 млрд доларів, на які розрахована вся програма. Її термін завершується на початку 2019 року.

Що ж змінилося в Україні за майже півтора року від останнього траншу МВФ?

Дефіцит замість профіциту

За даними Державної казначейської служби, дефіцит державного бюджету за січень-липень 2018 року становить 13,4 млрд грн. У 2017 році за той самий час бюджету було зведено із профіцитом, тобто, доходи перевищували видатки.

Першим "дзвіночком" того, що у бюджеті не все добре стала затримка із виплатою пенсій у липні.

13,4 млрд грн дефіцит державного бюджету за січень-липень 2018 року 17,7 млрд дол. валютні резерви НБУ на 31.08.2018 У січні-липні 2017 року державний бюджет мав профіцит

валютні резерви НБУ на 1.01.2018 становили 18,8 млрд дол. UNIAN

У липні цього року населення купило валюти на 917,8 млн доларів - це найбільша сума за останні чотири роки.

Офіційний курс гривні до долара на кінець серпня перевищив 28 грн за долар. На 1 квітня 2017 він становив 26,97 грн за долар.

За півтора року, що минули від останнього траншу МВФ, Київ увійшов у період великих виплат по зовнішньому і внутрішньому державному боргу. І поки що ці виплати здійснюються з валютних резервів країни.

На 1 квітня 2017, перед тим, як до резервів надійшов четвертий транш МВФ, вони становили 15,1 млрд доларів. З того часу резерви зростали. На початок 2018 валютні резерви перевищили 18,8 млрд доларів. Проте на 31 серпня міжнародні резерви НБУ становили вже 17,7 млрд доларів.

$1,7 млрд дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України у серпні 2018 $226 млн дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у серпні 2017 У вересні 2017 Україна позичила $3млрд на 15 років під 7,35%

У серпні 2018 Україна позичила $725млн на 6 місяців під 9% UNIAN

При цьому поточний рахунок платіжного балансу - співвідношення між тим, що країна отримує з-за кордону, і тим, що вона відправляє - змінився кардинально.

Якщо у серпні минулого року дефіцит поточного рахунку зменшувався і становив 226 млн доларів, то у серпні поточного року він сягнув 1,7 млрд доларів.

У НБУ називають таку ситуацію "тимчасовою", і пояснюють її, зокрема, і падінням експорту металургійної продукції через затримки суден у Азовському морі (на 19,9% проти липня 2017 року).

Очевидно, аби зберегти валютні резерви і якось перекрити платежі, уряд вийшов на зовнішні ринки і запозичив 725 млн доларів під 9% річних до лютого 2019 року.

Рік тому, коли отримавши транш МВФ, Київ вперше від 2014 вийшов на світові фінансові ринки, йому вдалося розмістити єврооблігації на 3 млрд доларів під 7,35% річних на 15 років.

При цьому вартість позик від МВФ, Світового банку та ЄС становить від 0,5% до 2%.

Дві газові реальності

Копирайт изображения Getty Images Image caption За півтора року переговорів щодо ціни на газ для населення ця ціна стала майже у два рази меншою, ніж ціна на газ для промисловості

Єдине, що залишилося незмінним - це ціна на газ для населення. Як і у квітні 2017 вона становить 4942 грн за тисячу кубів, а разом із транспортуванням і ПДВ - 6958 грн.

У той таки час газ для промисловості коштує вже майже удвічі дорожче. Залежно від обсягів закупівлі та умов оплати, у вересні мінімальна ціна становитиме 12 249,60 за тис. кубів, а максимальна - 13 338 за тис. кубів із ПДВ.

Разом із тим, рішення про те, що ціни на газ для усіх споживачів мають бути єдиними, український уряд ухвалив ще у 2016 році.

Саме це і стане ключовою темою переговорів із представниками МВФ у Києві.

Передбачити їхні результати досить важко.

Як заявив наприкінці серпня віце-прем'єр Павло Розенко, він "не готовий говорити про якусь конкретику - взагалі, чи буде підвищуватися ціна на газ, а якщо буде, то на скільки".

Водночас він запевнив, що для тих, хто отримує комунальні субсидії, навіть при зміні ціни на газ нічого не зміниться.

Ці зміни ляжуть на бюджет - вже зараз додаткову суму, яка знадобиться для виплати субсидій, оцінюють у 7 млрд грн.

Весь цей час аргументи українського уряду полягають у тому, що значна частина газу, яку споживає населення України, надходить з власного видобутку, а не від імпорту. А власний видобуток є дешевшим. Крім того, в уряді побоюються, що зростання тарифів призведе до зростання суми, потрібної для виплати субсидій.

Аргументи МВФ залишаються незмінними за багато років "газових" дискусій з Києвом - субсидування цін на газ для населення створює прихований дефіцит бюджету. Раніше він формувався як збиток "Нафтогазу". Проте тепер він "перетік" у субсидії і відкрито формує бюджетний дефіцит.

Крім того, як зауважують енергетичні експерти, те, що ціни на газ внутрішнього видобутку є меншими, ніж на імпортований газ, аж ніяк не сприяє тому, щоб видобуток зростав, а залежність від імпорту газу - зменшувалася.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що дискусію про ціну на газ для населення "буде фіналізовано" у вересні. При цьому, за його словами, для уряду важливо "захистити" людей:

"Для мене є завдання при неминучості зміни ціни опрацювати всі механізми додаткового соціального захисту, щоб людей захистити".

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