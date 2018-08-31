Портнов, Медведчук і олігархи: хто впливатиме на ТБ під час виборів

Копирайт изображения UNIAN Image caption Андрій Портнов три роки керуватиме каналом NewsOne

На старті передвиборчого осіннього політсезону одразу на двох українських телеканалах сталися зміни, які експерти ринку пов'язали з Росією.

Наприкінці серпня у журналістському середовищі почали ходити розмови, що телеканал "112", структура власності якого була раніше незрозумілою, міг опинитись під контролем українського політика та кума Володимира Путіна - Віктор Медведчука.

Крім того, в останні дні літа офіційно стало відомо, що телеканал Newsone отримав в управління відомий політик з команди Віктора Януковича Андрій Портнов, який виїхав з України після Євромайдану.

Експерти пов'язують таку активність орієнтованих на Росію політиків на ринку медіа з наближенням виборів і вказують на консолідацію проросійських активів в Україні.

Президентські вибори в Україні мають відбутись у березні, а парламентські - у жовтні 2019 року

Медведчук і "112"

У серпні 2018 року навколо фігури Віктора Медведчука виникли одразу кілька гучних скандалів. Спочатку стало відомо, що в популярному шоу "Танці з зірками" на телеканалі "1+1" буде брати участь його дружина Оксана Марченко.

Цей крок обурив активістів, які звинуватили телеканал у потуранні куму Володимира Путіна.

Згодом розгорівся ще один скандал - навколо фільму про дисидента Василя Стуса. Його адвокатом під час політичного процесу у 80-х роках був саме Віктор Медведчук.

Є різні погляди на те, якою була роль пана Медведчука у засудженні Василя Стуса, проте, як виявилось, режисери фільму просто викинули персонаж Медведчука з фільму, щоб не було політичних проблем з прокатом.

Паралельно з цим в українських ЗМІ почали з'являтись розслідування, що пан Медведчук став неформальним власником телеканалу "112".

Офіційного підтвердження цієї інформації не було. Проте в останні кілька місяців коментарі пана Медведчука все частіше з'являлись на каналі, а 25 серпня саме він став першим героєм нової програми "Велике інтерв'ю з великим політиком".

При цьому у півторагодинному інтерв'ю питання про можливого власника телеканалу так і не пролунало.

Офіційним же власником каналу наразі є маловідомий німецький бізнесмен Едуард Катц.

Пан Медведчук критикує українську владу і виступає за зближення з Росією. Хоча і є формальним представником України на перемовинах в Мінську.

Як неодноразово пояснював таке кадрове рішення Петро Порошенко, цей крок - вимушений, мовляв, говорити саме з паном Медведчуком нібито вимагає сам Володимир Путін.

Портнов і NewsOne

Показово, що Віктор Медведчук всередині літа долучився до партії "За життя", один з лідерів якої Вадим Рабінович є постійним гостем та ведучим телеканалу "112".

Пан Рабінович жорстко критикує українську владу і постійно наполягає на необхідності налагодження тісніших стосунків з Росією. Він обрався до парламенту від "Опозиційного блоку", проте згодом вийшов з фракції.

Телеканал NewsOne належить родині Євгена Мураєва - ще одного вихідця з "Опозиційного блоку", який наразі є одним з лідерів партії "За життя".

Телеканал дуже часто критикували за проросійські погляди, а деякі радикальні праві організації навіть кілька разів намагались блокувати його роботу.

Пан Мураєв дуже часто опинявся у центрі політичних скандалів через свої висловлювання щодо подій на Донбасі, Євромайдану та навіть Олега Сенцова, які частково корелюються з точкою зору російської влади.

Копирайт изображения Getty Images Image caption До роботи у команді Віктора Януковича в 2010-2014 роках пан Портнов був у команді Юлії Тимошенко

29 серпня стало офіційно відомо, що канал пана Мураєва отримав у трирічне управління відомий діяч часів президента Януковича Андрій Портнов.

Пан Портнов працював заступником адміністрації президента Януковича та займався судовою системою України.

До президентських виборів 2010 року пан Портнов був одним з керівників юридичної команди прем'єра Юлії Тимошенко, а потім перейшов до нового президента.

Після Євромайдану Андрій Портнов разом з командою екс-президента виїхав з України, а зараз живе у Відні.

Лідери ринку

Як свідчать рейтинги новин українських телеканалів, "112" та NewsOne не є лідерами ринку.

За останні роки в Україні з'явився цілий кластер суто інформаційних телеканалів, які цілий день транслюють переважно новинний та політичний контент. До них зараховують "112", NewsOne, ZIK, "Прямий", "5 канал", "Еспресо" та "24".

У цій групі "112" та NewsOne стали лідерами, але до важковаговиків українського телебачення їм ще дуже далеко.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Спонсори "Опозиційного блоку" Дмитро Фірташ та Рінат Ахметов володіють кількома найрейтинговішими телеканалами країни - "Інтером" та "Україною"

Рейтинги українських телеканалів офіційно вимірює організація "Індустріальний телевізійний комітет".

У загальному рейтингу топ-каналів за липень 2018 року "112" був у другому десятку, а NewsOne - у третьому.

Проте у рейтингу телеканалів за глядачами випусків вечірніх новин "112" та Newsone входять у першу десятку в аудиторії 18 років+.

Найкращий тут показник у "1+1" з показником близько 16% вечірньої аудиторії новин, ICTV, "Україна" та "Інтер" - близько 11% та СТБ - трохи більше 8%.

На шостому місці йде суспільний телеканал "UA:Перший" - майже 2% аудиторії.

Сьоме місце займав "112" - близько 1,5%, а восьме NewsOne - трошки більше 1%.

Хто володіє лідерами новин?

Ще восени 2015 року Верховна Рада схвалила спеціальний закон, яким зобов'язала телеканали повністю відкрити структуру власності та називати своїх кінцевих власників.

Телеканал "Україна" належить найбагатшому бізнесмену країни Рінату Ахметову, який має суттєвий вплив на частину фракції "Опозиційного блоку" у Верховній Раді.

Одним з політичних соратників пана Ахметова є депутат Олександр Вілкул, політична реклама якого вже помітна в Україні. Проте чіткого наміру балотуватись пан Вілкул ще не висловлював.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Петро Порошенко володіє не надто рейтинговим "5 каналом"

Згідно з офіційно заявленою структурою власності, кінцевим бенефіціарним власником "Інтера" є Дмитро Фірташ. Проте в структурі власності каналу є частки Сергія Льовочкіна та Валерія Хорошковського.

Дмитро Фірташ має своїх соратників у фракції "Опозиційного блоку". Останні три роки він перебував у Відні, де очікував на рішення правоохоронних органів про екстрадицію до США у межах кримінальної справи щодо корупції.

Один з політичних соратників пана Фірташа - співголова "Опозиційного блоку" Юрій Бойко. Він входить до п'ятірки лідерів президентського рейтингу, проте про намір балотуватись ще не заявляв.

Телеканал "1+1" належить бізнесмену Ігорю Коломойському.

Він має вплив на партію УКРОП, у якої власної фракції у парламенті немає.

У пана Коломойського напружені відносини з нинішньою владою, особливо після націоналізації його "Приватбанку".

В одному з нещодавніх інтерв'ю пан Коломойський позитивно відгукувався про Юлію Тимошенко.

Також експерти допускають, що на президентських виборах може балотуватись зірка каналу "1+1" та "Студії канал 95" Володимир Зеленський.

Телеканали ICTV та СТБ належать бізнесмену Віктору Пінчуку та його дружині Олені, доньці екс-президента України Леоніда Кучми.

Пан Пінчук не має власної партії, проте низка колишніх менеджерів його компаній є членами парламенту.

Середняки

"UA:Перший" - ще донедавна державний "Перший національний", який перетворюють на суспільного мовника.

"5 канал" належить президенту України Петру Порошенку, й він неодноразово заявляв, що продавати чи передавати його комусь не збирається.

Львівський "Канал "24", який виріс до загальнонаціонального, належить дружині мера Львова Андрія Садового Катерині Кіт-Садовій.

Пан Садовий є головою партії "Самопоміч", яка має власну фракцію у Верховній Раді.

Канал Основний власник "Інтер" Дмитро Фірташ "Україна" Рінат Ахметов "1+1" Ігор Коломойський ICTV, СТБ Віктор Пінчук "5 канал" Петро Порошенко News One Євгеній Мураєв "112" Едуард Катц "Еспресо" Іван Жеваго "Прямий" Володимир Макеєнко "Канал 24" Катерина Кіт-Садова, дружина Андрія Садового ZIK Димінська Олена, Димінська Жанна, Димінська Анастасія

Ще один львівський телеканал ZIK офіційно належав одному з найбагатших львівських бізнесменів Петру Димінському, але зараз власність переписали на його дружину та дочок.

Співвласником телеканалу "Еспресо" був керівник партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк та дружина глави МВС Арсена Авакова.

Проте наприкінці 2017 року канал купив син українського мільярдера та члена парламенту Костянтина Жеваго.

Телеканал "Прямий" почав працювати рік тому і мовить у доступному для всієї країни цифровому пакеті Т2.

Власником каналу є колишній депутат Володимир Макеєнко, але експерти, судячи з контенту, допускають, що реальні власники можуть бути близькими до президентської вертикалі влади.

Російський тренд?

Сам Портнов пояснює, що взяв канал NewsOne в управління, щоб захистити та забезпечити його незалежність.

Хоча деякі експерти критично ставляться до цього прагнення.

"Хід Портнова - це своєрідний виклик. Мені здається, що ми не зовсім розуміємо, навіщо це зараз робиться", - припустила у розмові з ВВС News Україна медіа-експерт Наталія Лігачова.

Вона припускає, що все це може бути зухвалим тролінгом, трендом до реваншу старої влади, яка робить ставку на майбутні парламентські вибори в Україні.

Пані Лігачова визнає, що, на фоні інформації щодо ролі пана Медведчука на каналі "112", "тренд консолідації умовного проросійського ТБ є".

Це стиль Портнова - він не перший раз демонстративно кидає публічний виклик. Він демонструє, що не боїться, і показує, що готовий до правової війни Володимир Фесенко, експерт

Ще один нюанс - поки незрозуміла роль Юлії Тимошенко, яку, за словами Наталі Лігачової, піарять на каналі NewsOne.

Андрій Портнов багато років був юридичною опорою пані Тимошенко, а за часів Януковича подібну роль виконував у колишнього президента.

"Це стиль Портнова - він не перший раз демонстративно кидає публічний виклик. Він демонструє, що не боїться, і показує, що готовий до правової війни", - вважає політолог Володимир Фесенко.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Зараз найпопулярніші вечірні новини на каналі Ігоря Коломойського

Пан Фесенко допускає, що такий крок може бути тестуванням реакції української влади та суспільства.

"Якщо Портнова проковтнуть, то далі може бути молодший Янукович чи Азаров. Спочатку Медведчук як власник каналу, тут Портнов повертається. Спочатку медійне повернення, а потім і фізичне", - припускає політолог.

Політолог Михайло Погребинський зауважує, що Андрій Портнов зараз готовий до війни з владою.

"В останні півтора року Портнов займає рішучу позицію. Він готовий до війни і розуміє, що може захистити канал", - розповів ВВС News Україна пан Погребинський.

Там дійсно є інші думки, але, якщо дивитись на людей, яким дають слово, то 112 - на 90% антиросійський, а Newsone - на 70% Михайло Погребинський, експерт

Експерт, який жорстко критикує українську владу, вважає глибоко неправильним твердження, що телеканал NewsOne є проросійським.

Пан Погребинський наполягає, що для свободи слова в країні дуже добре мати критичний до влади канал. Сам він зауважує, що останні чотири роки його на телебачення практично не запрошують, окрім NewsOne.

"Там дійсно є інші думки, але, якщо дивитись на людей, яким дають слово, то "112" - на 90% антиросійський, а NewsOne - на 70%", - наполягає пан Погребинський.

Експерти поки не можуть спрогнозувати, чи можуть мати якусь спільну політику "112" і NewsOne з каналами спонсорів "Опозиційного блоку" - "Інтером" та "Україною".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Експерти сумніваються, що Володимир Макеєнко є реальним інвестором каналу "Прямий"

Наталія Лігачова прогнозує, що все залежатиме від ситуації в "Опозиційному блоці" і стосунків з партією "За життя".

Вона наголошує, що наразі на тому ж "Інтері" з'являється багато критичних до цієї партії та Вадима Рабіновича матеріалів, тож поки про якусь спільну політику мови немає.

Тим більше, якщо на виборах ці політичні сили будуть конкурувати за одну електоральну нішу.

Натомість пані Лігачова нагадує, що на головних каналах країни зберігається тренд, що президента критикують не у новинах, а тільки на ток-шоу.

Тренд консолідації умовного проросійського ТБ є Наталія Лігачова, експерт медіа

Володимир Фесенко зауважує, що на "Інтері" помітна гра на радянсько-православну ідентичність, проте прямого впливу на канал, на його думку, у росіян немає.

Він вважає, що довіри до Льовочкіна чи Ахметова у Москві не буде, а тому і відверто проросійської інформаційної політики на "Інтері" та "Україні" чекати не варто.

Експерти нагадують, що "112" та NewsOne відстають від старих важковаговиків, проте стали лідерами у ніші інформаційних.

Вирішальної ролі на виборах вони не зіграють, проте суттєвий вплив справити таки можуть. Адже інформаційні канали дивляться люди, які цікавляться політикою і потім будуть розповідати свою точку зору родичам, друзям та знайомим.

Співрозмовники на Банковій у розмові з ВВС News Україна визнавали, що робота того ж NewsOne може бути в інтересах Росії. Проте там наполягають, що не мають жодних важелів впливу на ситуацію, а єдиний, хто може щось зробити, - Нацрада з телебачення та радіомовлення.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.