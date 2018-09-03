Копирайт изображения Getty Images Image caption Метою переговорів у Мінську було припинення ескалації на Донбасі. Західні лідери під час перемовин змогли переконатися у залежності лідерів озброєних сепаратистів від Росії

Екс-президент Франції Франсуа Олланд, який неодноразово брав участь у спробах врегулювання конфлікту між Росією та Україною, нещодавно опублікував книгу спогадів "Уроки влади".

Один з розділів цієї книги - "Ніч у Мінську" - присвячений укладанню у лютому 2015 року "угоди Мінськ-2", яка мала зупинити військове протистояння на Донбасі.

Цієї угоди Петро Порошенко та Володимир Путін досягли внаслідок тривалих перемовин за посередництва Франсуа Олланда та німецького канцлера Ангели Меркель.

Французький екс-президент відкриває лаштунки цієї зустрічі та дає свою оцінку Володимиру Путіну та планам Росії щодо України.

Про наміри Росії

Зустріч у Мінську розпочалася увечері 11 лютого 2015 року на тлі боїв за Дебальцеве, в яких гинули десятки українських військових.

Франсуа Олланд пише, що зустріч тривала довго без якогось результату, відсутність якого, на думку французького президента і була метою Росії. "Я швидко зрозумів, що Путін хотів виграти час і відкласти припинення вогню на максимально можливий час, аби дозволити сепаратистам оточити українську армію і завоювати додаткові позиції", - згадує він.

"Наміри Володимира Путіна були зрозумілі. Він хотів зберегти свій вплив на російськомовні регіони і ослабити максимально проєвропейську владу в Києві", - вважає французький екс-президент.

Про погрози Путіна

Франсуа Олланд розповідає, що під час перемовин російський президент почав погрожувати Петру Порошенку.

"Багато разів Порошенко та Путін підвищували голос один на одного. Останній раптово рознервувався та пригрозив просто та повністю розчавити війська свого співрозмовника. Це виглядало визнанням наявності його військ (російської армії. - Ред.) на сході України. Він миттєво взяв себе у руки", - згадує французький екс-президент.

"Порошенко залишався непохитним щодо суверенітету своєї країни, у той час як Путін захищав необхідну автономію двох провінцій і намагався відкласти закінчення боїв на три тижні. Він був таким негнучким, що заперечував прямий контакт з лідерами сепаратистів, і під приводом того, що не може вирішувати за них, домагався, щоб з ними попередньо проконсультувалися", - додає він.

Під час перемовин, що тривали цілу ніч, лідери Франції та Німеччини пригрозили президенту Росії новою порцією санкцій, але Путін "зробив такий вираз обличчя, наче його це не обходить" і погодився на угоду в останній момент за умови відкладення припинення вогню на 4 дні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Під час перемовин у Мінську Путін погрожував

Про умови угоди

Франсуа Олланд згадує, що на зустрічі були погоджені відведення тяжкого озброєння та обмін полоненими, а також кілька пунктів, що стосувалися статусу східних регіонів.

"Автономія регіонів закріплена, перегляд конституції дозволить ухвалення нового закону про вибори Києвом, який знову контролюватиме свій кордон з Росією, поряд з демілітаризованою зоною", - наголошує він.

Після цього Путін несподівано заявив, що йому треба проконсультуватися з лідерами сепаратистів, які начебто теж знаходилися у Мінську, і пішов із зали. "Пізніше ми дізнаємося, що сепаратисти відхилили угоду", - згадує Олланд.

Біля 9-ї ранку Франсуа Олланду та Ангелі Меркель, які вже мали вирушати у Брюссель на засідання Європейської ради, увірвався терпець, і вони почали вимагати остаточної зустрічі з російським президентом. Виявилося, що протягом двох годин, що минули, він відпочивав у великому кабінеті з ліжком. "Він знову з'являється і має більш свіжий, ніж ми, вигляд", - пише екс-президент.

Після цього лідери Франції та Німеччини говорили з Путіним, за спогадами Олланда, дуже жорстко. "Різким тоном Ангела Меркель попередила Путіна, що Росія надовго залишиться ізольованою. Він хотів ще виграти час. Але без сумніву, він думав, що угода дозволить йому знайти належне місце серед великих держав та перевести подих", - згадує пан Олланд.

Після цього переговори продовжилися вчотирьох, Франсуа Олланд запропонував компроміс щодо вступу у дії угоди про припинення вогню і Путін після телефонної розмови повідомив, що лідери сепаратистів погодилися з умовами.

"Гіршому вдалося запобігти", - підсумовує колишній президент Франції.

Про плани Росії щодо України

На зустрічі у Мінську переконував французького президента, що не бажає розділу України, а лише хоче захистити російськомовних.

Натомість Франсуа Олланд зробив такий висновок: "Насправді, його мета - послабити владу у Києві зі сподіванням пізніше привести нову команду, більш зручну для Росії та таку, яка б не бажала зближення з Європою. Він особливо хоче перешкодити вступу України до НАТО. Володимир Путін бажає відновити зону впливу, яка була в радянської імперії. Путін хоче навколо своєї країни захисну зону слухняних держав. Його тактика полягає в тому, щоб роздмухувати конфлікти його друзів з його супротивниками, потім їх заморожувати".

Французький екс-президент нагадує, що всі країни, які стали жертвами такої тактики - Україна, Грузія, Молдова та Азербайджан залишаються незалежними, але послабленими.

Про особистість Путіна

Цікавою також є характеристика, яку дає Олланд російському президенту.

"Це чоловік м'язистий та таємничий, настільки ж запальний та уважний, як він може бути крижаним та жорстоким, завжди протиставляє своєму співрозмовнику свій блакитноокий погляд, який йому слугує то для спокуси, то для збентеження, нестримний у своїх вибухах сміху та цинічний у своїх судженнях, вимовляючи спокійним голосом найбільш неприємні слова", - пише він.