Чи дійсно у ПАР відбувається "геноцид білих"?

Копирайт изображения AFP Image caption Консервативні організації у ПАР вже кілька років організовують акції з вимогою зупинити "геноцид" білого населення

Минулого тижня британський прем'єр-міністр Тереза Мей відвідала Південно-Африканську республіку і навіть станцювала з місцевими школярами. З нагоди цього візиту контроверсійна британська публіцистка Кеті Гопкінс написала у Twitter, що візит відбувся у той час, як "білих масово мордують у Південній Африці".

Твіт пані Гопкінс - приклад глобальної кампанії, яка змальовує біле населення ПАР, яке колись домінувало у країні, як меншину-жертву, що страждає від насильства.

"Насильницька етнічна чистка білих фермерів озброєними бандами представників негроїдної раси викликає гнів та розбиває серце. Світу начхати. Або щонайменше мейнстрімним ЗМІ начхати. А вам?" - зазначила пані Гопкінс.

Її коментарі відбивають вплив інформаційної кампанії консервативних груп африканерів - громадян ПАР, які походять від голландських та німецьких колоністів.

Такі консервативні групи проводять глобальні кампанії, аби поширити уявлення про білих фермерів з Південної Африки, яких, згідно з тезами цієї кампанії, вбивають, дискримінують, а їхню землю забирає уряд.

Президент США Дональд Трамп вже зацікавився цією темою. Минулого тижня він доручив держсекретарю Майку Помпео уважно вивчити "захоплення земель та ферм, а також експропріації та великий рівень вбивств фермерів" у ПАР.

Чи дійсно в ПАР відбувається геноцид білих громадян - розбирався журналіст Африканської служби ВВС Фарук Чотхіа.

За період з квітня 2016 року по березень 2017 року 74 людини - люди з різним кольором шкіри - були вбиті на фермах в Південній Африці, за даними поліції. Для порівняння у той самий період по всій країні сталося 19 тисяч вбивств.

ВВС виявила, що немає надійних даних, які б засвідчили, що білий фермер в ПАР може стати жертвою вбивці з більшою ймовірністю, ніж середньостатистичний громадянин.

Щодо земельного питання уряд ще не розпочав експропріацію земель, але каже, що він змінить конституцію, аби дозволити експропріацію без компенсації.

Уряд стверджує, що це необхідно для подолання наслідків примусового виселення чорних фермерів за часів правління у країні білої меншини.

Земельна проблема у Південній Африці

У 1913 році у Південній Африці ухвалили The Natives Land Act, який заборонив представникам негроїдної раси купувати та орендувати землю. Це призвело до масового насильницького виселення корінних африканців з їхніх земель.

Після падіння режиму апартеїду у 1994 році уряд Африканського національного конгресу оголосив, що має намір повернути 30% землі її попереднім власникам до 2014 року.

За оцінками, перерозподіл торкнувся лише 10% сільськогосподарських земель.

"Екзистенційна криза"

Втручання Дональда Трампа було подарунком AfriForum, головній південноафриканській лобістській групі, що захищає африканерів.

"Вони не сприймають світ, в якому хтось робить виклик їхнім привілеям. Вони нехтують історією", - вважає політолог Сомадода Фікені з Університету Південної Африки.

На його думку, через 24 роки після закінчення апартеїду, якість життя білих громадян ПАР набагато вища за якість життя їхніх співгромадян з негроїдної раси.

Пан Фікені зазначає, що навряд чи політичні групи африканерів легко здадуться.

"Африканерський націоналізм був побудований на основі фермерського господарства та мови, тому вони бачать це як екзистенційну кризу", - вважає він.

Лідери AfriForum Калі Кріел та Ернест Рутс відвідали цього року США, де зустрілися з представниками консервативних аналітичних центрів, агенції міжнародної допомоги USAID та радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном, якому подарували книжку про нібито співучасть уряду Південної Африки у вбивстві білих громадян в країні.

Проте найбільший вплив на появу доручення Дональда Трампа про вивчення ситуації в ПАР мала програма ведучого Fox News Такера Карлсона про вбивства на фермах Південної Африки. Він же запросив пана Рутса виступити в ефірі.

Ернест Рутс привітав твіт Дональда Трампа про Південну Африку - попри те, що він не відбиває реальних подій: експропріація земель в білих фермерів зараз не відбувається.

"Я думаю, що наше лобіювання, безумовно, вплинуло, тому що ми говорили з багатьма людьми, які мали контакт з президентом Трампом, і ми говорили з багатьма аналітичними центрами, один з яких, наприклад, Інститут Като, обрав досить сильну позицію незадовго до цього виступу президента Трампа", - зазначає пан Рутс.

"Можна запобігти кризі, якщо існує міжнародний тиск. Якщо закрити очі, це може привести нас до ситуації як у Зімбабве. Ми не хочемо, щоб країна була зруйнована", - наголошує він.

Хаотичне, а часом і насильницьке захоплення земель білих фермерів у сусідньому Зімбабве часто вважають однією з причин руйнації колись квітучої економіки цієї країни.

"Переслідування"

Але AfriForum - не єдина політична організація африканерів, яка займається лобіюванням у США.

Більш радикальні позиції має організація Suidlanders. Її представники Сімон Роше та Андре Кутзее здійснили шестимісячну подорож в США минулого року. Там вони зустрілися з одним з екс-лідерів Ку-Клукс-Клана Девідом Дюком, іншими білими націоналістами та прибічниками ідей нацизму, про що писав південноафриканський журналіст Ллойд Гед'є.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мешканці негроїдної раси зазнавали дискримінації в ПАР багато десятиліть, аж до падіння режиму апартеїду у 1994 році

"Ця мережа дозволила Suidlanders поширювати своє повідомлення про "геноцид білих" у всьому світі", - писав цей журналіст у газеті Mail & Guardian.

В Австралії цього року відбулося чимало протестів під гаслами "Визнайте геноцид" та "Зупиніть вбивства в ПАР". Серед учасників було чимало мігрантів з Південної Африки.

У березні голова МВС Австралії Пітер Датон заявив, що розглядає можливість надання білим фермерам з ПАР віз у пришвидшеному порядку, тому що їх "переслідують" і вони потребують допомоги "цивілізованої країни".

Заява Датона викликала роздратування в уряді Південної Африки.

Пан Фікені в коментарі ВВС зазначає, що міжнародна підтримка білих фермерів в ПАР не дивує. Він пов'язує її з посиленням правих партій в Європі, голосуванням за "брекзит" і Дональда Трампа.

"Настрої проти істеблішменту зростають у всьому світі, частково через імміграційне навантаження. Є ті, хто вважають, що місцеві культури вдерлися на чужу територію, ті, хто хочуть підтримувати білий колір шкіри у найчистішому вигляді", - наголошує політолог.

Копирайт изображения Getty Images Image caption AfriForum організував акції протесту проти вбивств білих фермерів у ПАР

Чому позиція Британії відрізняється від американської

У Британії про загрозу геноциду білих громадян ПАР стверджує незалежний політик Дженіс Аткінсон, яку раніше виключили з Партії незалежності Великої Британії.

У лютому вона написала листа тодішньому очільнику МЗС Борису Джонсону, закликаючи його чинити тиск на уряд ПАР, аби зупинити земельну реформу.

Пані Аткінсон стверджувала, що Південна Африка опинилася "на межі другого Зімбабве" і цитувала лідера партії африканерів "Фронт свободи плюс" Конні Малдера, що стверджував про можливість в ПАР геноциду, подібного до руандійського.

Один з лідерів AfriForum Калі Кріел вважає, що оскільки Південна Африка - колишня британська колонія, Велика Британія має "додаткову відповідальність" щодо тиску на уряд ПАР з метою зупинення експропріації земель без компенсації.

Проте пані Мей під час візиту в Південну Африку заявила, що підтримує законні заходи і привітала запевнення президента ПАР Сиріла Рамафоси про те, що захоплень землі не буде.

Редактор британського видання Africa Confidential Патрік Сміт вважає коментар пані Мей рекомендацією МЗС Британії, аби "відрізняти позицію Британії від позиції Трампа та його білих націоналістичних друзів".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Уряд Південної Африки запевняє, що земельна реформа не матиме негативних наслідків для розвинутого сільського господарства країни

"Соціальна справедливість"

На відміну від більш радикальних груп, AfriForum не стверджує, що відбувається геноцид проти білих громадян ПАР, але вважає, що були "його елементи", такі як підбурювання до насильства та жорстокі вбивства фермерів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Верховний суд ПАР заборонив пісню "Пристрель бура", яка була гімном прихильників Джуліуса Малеми, що є головним ініціатором експропріації землі в білих фермерів

У 2011 році Верховний суд ПАР заборонив пісню Shoot the Boer ( "Пристрель бура"), яка стала гімном прихильників Джуліуса Малеми з радикальної організації Фронт економічної свободи, що вимагає експропріації земель в білих фермерів.

"Слова однієї людини, що підбурюють інших ... ось так може початися геноцид", - заявив суддя Колін Ламонт, коли він виносив вирок щодо пана Малеми. Заклики цього політика до земельної реформи підштовхнули уряд ПАР до більш жорсткої позиції в цьому питанні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Для багатьох африканерів фермерське господарство - один з ключових елементів їхньої культури

За словами пана Кріела, в AfriForum вважають, що урядовий план земельної реформи означає відмову від пакту, досягнутого з африканерами під кінець існування режиму апартеїду в 1994 році.

"Там передбачається існування справедливої системи, де не порушуються права людини та права власності", - наголошує він.

Натомість пан Фікені вважає, що AfriForum вибірково читає конституцію, яка окреслює права всіх південноафриканців.

"Перерозподіл (землі, - Ред.) потрібний, щоб виправити помилки минулого. Не можна говорити про примирення та забути про соціальну справедливість", - вважає він.