Через дощі і сильний вітер, що накрили країну у вівторок, 4 вересня, скасовано понад 700 авіарейсів, евакуюють тисячі людей.

Синоптики назвали "Джебі" найпотужнішим тайфуном з 1993 року.

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Влада закликає до евакуації 300 тисяч людей з портового міста Кобе на заході країни. Для них підготували 1500 тимчасових притулків.

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Згідно з прогнозами, висота хвиль може сягати 12 метрів, а рівень опадів за добу перевищить 500 мм.

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Потужні пориви вітру перекинули вантіжівку в префектурі Каґава на острові Сікоку. Цей острів першим зазнав удару стихії.

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Швидкість вітру в епіцентрі становить від 160 до 215 км/год.

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У порту Наґоя готуються до удару стихії. Тайфун може спричинити потужні пориви вітру, зсуви та затоплення на півдні та південному заході, а також сильні грози та торнадо.

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Зупинено рух низки потягів, зокрема тимчасово скасували швидкісний потяг між Токіо та Хіросімою.

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Сильний вітер ламає дерева в центрі Осаки, одному з найбільших міст Японії. Японські метеорологи очікують, що тайфун також накриє місто Кіото.

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Очікується, що тайфун не дістанеться Токіо, хоча сильний вітер та дощ спостерігаються і тут.