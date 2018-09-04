Руйнівний "Джебі": Японія потерпає від найпотужнішого тайфуну за 25 років
Через дощі і сильний вітер, що накрили країну у вівторок, 4 вересня, скасовано понад 700 авіарейсів, евакуюють тисячі людей.
Синоптики назвали "Джебі" найпотужнішим тайфуном з 1993 року.
Влада закликає до евакуації 300 тисяч людей з портового міста Кобе на заході країни. Для них підготували 1500 тимчасових притулків.
Згідно з прогнозами, висота хвиль може сягати 12 метрів, а рівень опадів за добу перевищить 500 мм.
Потужні пориви вітру перекинули вантіжівку в префектурі Каґава на острові Сікоку. Цей острів першим зазнав удару стихії.
Швидкість вітру в епіцентрі становить від 160 до 215 км/год.
У порту Наґоя готуються до удару стихії. Тайфун може спричинити потужні пориви вітру, зсуви та затоплення на півдні та південному заході, а також сильні грози та торнадо.
Зупинено рух низки потягів, зокрема тимчасово скасували швидкісний потяг між Токіо та Хіросімою.
Сильний вітер ламає дерева в центрі Осаки, одному з найбільших міст Японії. Японські метеорологи очікують, що тайфун також накриє місто Кіото.
Очікується, що тайфун не дістанеться Токіо, хоча сильний вітер та дощ спостерігаються і тут.