Instaperfect: який зв'язок між нерівністю і сексуальними селфі?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Що стоїть за селфі: марнославство, гендерне пригноблення чи щось інше?

Подібно до того, як зображення, як кажуть, варті тисячі слів - видається, що за звичайним селфі ховається дещо більше, ніж ми бачимо на фото.

Інтернет-одержимість нашого часу порівнюють із марнославством, а іноді й з гендерним пригнобленням. Але чи може бути рушійною силою такої поведінки економіка?

Асма Ельбадаві - британсько-суданська мисткиня, яка вважає, що зображати себе об'єктами бажання жінок змушує саме сучасний капіталізм.

Нещодавно вона опублікувала в Instagram селфі з малюнками на обличчі, схожими на маркування, що наносять пацієнтам перед пластичною хірургією.

Копирайт изображения Asma Elbadawi/ Instagram Image caption Напис на малюнку: "Не відставайте від світу, який створює незахищеність, а потім годує нею людей". Вірш "Відтінки" Асми Ельбадаві

На малюнку вона процитувала рядок зі свого останнього вірша "Відтінки" про "світ, який створює незахищеність, а потім годує нею людей".

Пані Ельбадаві, яка також є відомою захисницею прав молодих дівчат-мусульманок, заявила, що вона свідомо використала мову рекламних слоганів - іронія, що контрастує з антиспоживацьким закликом вірша.

"Я помітила, що з розвитком соціальних мереж та зниженням цін на косметичну хірургію жінки в усьому світі змінюють свої риси обличчя, щоб виглядати більш європейськими, а також ставлять імплантати для вдосконалення своїх форм та грудей", - сказала вона ВВС.

Копирайт изображения Getty Images Image caption З розвитком соцмереж збільшується кількість сексуальних зображень як жінок, так і чоловік - однак перших це стосується все ж більше

"Мене постійно бомбардували зображення "досконалої" сексуальної жінки та реклама, що намагалась продати мені продукти для схуднення та косметику", - каже вона.

"Це змусило мене зрозуміти, що капіталізм багато в чому полягає у створенні незахищеності через рекламу, щоб отримувати прибуток від споживачів, а також змушувати жінок одягатися і виглядати певним чином для чоловічої аудиторії", - додає художниця.

Не об'єкт

Робота пані Ельбадаві порушує цікаве питання.

Десятиріччя досягнень фемінізму дозволили жінкам засуджувати будь-що, що їх об'єктивує, від улюлюкання на вулицях до так званої культури кастингу через ліжко у Голлівуді.

Проте поширення соціальних мереж призвело до того, що нас набагато більше, ніж будь-коли, бомбардують сексуальними образами жінок, які здається, раді об'єктивувати себе в інтернеті. Чому ж?

Копирайт изображения Getty Images Image caption На "сексуальних селфі" жінки привертають увагу до своєї фізичної привабливості

Доктор Хандіс Блейк - психолог в Університеті Нового Південного Уельсу в Сіднеї, яка досліджує, що сексуалізація жінок може розповісти нам про суспільство.

Вона розповіла ВВС про те, що селфі часто є ознакою гендерної дискримінації (жінки роблять їх, бо вони відчувають потребу виглядати привабливими для чоловіків). Але її останні дослідження також знайшли й економічний зв'язок.

У статті, опублікованій в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), Блейк описує свої висновки після аналізу сотень тисяч селфі, зроблених у 113 країнах, з яких потім обрали 68 562 "сексуальних" селфі.

Феномен сексуальних селфі найбільш поширений в освічених, розвинених країнах, каже вона, саме у тих суспільствах, де жінки мають більше прав та впливу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Згідно з дослідженням, сексуальні селфі поширеніші у тих країнах, де жінки мають більше прав

"Це ті самі суспільства, які протягом десятиліть боролися з сексуальною об'єктивацією жінок і дівчат - і які наразі змушують низку впливових чоловіків відповідати за свою поведінку щодо жінок".

Щоб пояснити цю очевидну суперечність, її команда переглянула гендерні та економічні показники в цих країнах.

Вони виявили, що жінки частіше інвестують час та зусилля у сексуальні селфі там, де зростає економічна нерівність.

Це могло б пояснити, чому США, Британія та Сінгапур, де прірва між бідними та багатими зростає, є одними з найбільш "селфізалежних" країн, разом із низкою менш розвинених, але набагато більш економічно нерівних країн, таких як Бразилія, Мексика та Колумбія.

Люди в розвинених країнах з меншою нерівністю доходів - на кшталт Норвегії, Швеції, Ісландії та Данії - роблять менше "сексуальних" селфі.

Ринок краси

Копирайт изображения EPA Image caption Більше селфі роблять люди у країнах з більшою прірвою між бідними та багатими, вважають автори дослідження

Доктор Блейк вважає, що ці висновки узгоджуються з даними реальної економіки.

Наприклад, жінки в районах з високою нерівністю доходів у США витрачають більше на салони краси та в магазинах одягу.

В інших країнах, що розвиваються, таких як Бразилія, Мексика та Південна Африка, індустрія краси розквітла під час економічного буму.

Однак, за словами Блейк, немає кореляції між жінками, які вкладають більше часу та грошей у зовнішній вигляд, та субординацією жінок.

Натомість, каже вона, "сексуалізація може бути маркером підйому по соціальній драбині" та жіночої конкуренції.

Хто контролює?

Копирайт изображения Reuters

Ця стратегія цілком підходить деяким людям. За словами Forbes, Кім Кардашян, телевізійна зірка і косметичний магнат, яка досягла цього самотужки, зараз має 350 мільйонів доларів. Її назвали жінкою, яку найбільше фотографували за всю історію.

Пані Блейк каже, що сьогодні бути привабливою та сексуальною означає можливість "отримати великі прибутки - економічні, соціальні та особисті".

"Казати молодим жінкам припинити робити сексуальні селфі - як радити їм відмовитись від "капіталу", який їм дарує молодість", - каже вона.

Проблеми виникають, коли жінок змушують виглядати певним чином. Відсутність вибору завжди утискає права, каже вона.

Асма Ельбадаві, яка також є тренеркою та наставницею молодих дівчат-баскетболісток, непокоїться й через інші наслідки.

Image caption Асма Ельдабаві боїться, що молоді дівчата ніколи не навчаться любити своє тіло

Вона побоюється, що її учні та їхні однолітки можуть ніколи не навчитися любити себе і свої тіла.

"Молоді дівчата бояться нарощувати м'язи, займаючись спортом. Насправді, деякі з їхніх хлопців кажуть їм, щоб вони перестали грати, щоб не стати сильно накачаними. Вони вважають, що це зробить їх менш жіночими та привабливими", - каже вона.

Це дуже прикро, вважає пані Ельбадаві, адже дівчата можуть багато чого навчитися в середовищі, "де цінується саморозвиток і гармонія розуму й тіла для досягнення найкращих результатів".

"Але на всі ці речі не звертають уваги. Інструктори з фітнесу, модні блогери та візажисти мають мільйони підписників, тому що вони зосереджені на ідеальному тілі та бездоганному вигляді", - додає вона.