Як "українські" хрестоносці зібрали тисячі доларів на Kickstarter
Розроблена українцями настільна гра про хрестові походи та середньовічні війни отримала потужну підтримку на краудфандинговій платформі Kickstarter та скоро роз'їдеться до замовників у всьому світі.
Що це за гра та як їй вдалося отримати тисячі доларів фінансування від іноземців?
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"Цього хоче Бог"
Назва гри - Deus lo Vult (з латини "Так хоче Бог") - девіз, під яким Папа Римський у XI ст. скликав перший Хрестовий похід.
Як написали розробники в описі проекту - це "настільна гра про лють, зраду та агонію".
Грати у неї можуть від двох до чотирьох людей, а сама фабула і образи засновані на європейських манускриптах XII-XV ст., а також старовинних мілітарних іграх, у які грала аристократія у різних частинах світу: нардах, давньоіндійській грі Чатуранга, японських шахах Сьоґі і їхній китайській варіації - Сянці.
"Ви керуєте армією хрестоносців, які намагаються награбувати побільше скарбів у Святій землі. Водночас ви стримуєте розвиток інших гравців через дії спільної армії сарацинів", - йдеться в описі гри.
За сюжетом, за хрестовим походом з небес споглядає Бог (це не окремий гравець, а скоріше "стихія" у грі) - він може впливати через "божу волю", яка допомагає гравцям або ж ставить перед ними додаткові виклики.
"І не забувайте підтримувати нормальні умови у своїх таборах, інакше у відповідальний момент ваші бійці можуть виявитися надто зайнятими боротьбою з діареєю", - попереджають автори, нагадуючи про те, що середньовічні армії дуже страждали від епідемій.
Серед фігур, якими керують учасники гри: лицарі, сержанти (в ієрархії орденів хрестоносців вони перебували трохи нижче від братів-лицарів), кавалерія, лучники, щитоносці-павезьєри, вежі для штурмів фортець, метальні машини требушети, капелани та гранд-мастер - командир армії.
Самі ж гравці можуть обирати, під яким прапором вони хочуть "воювати": Плантагенетів (династія, яка в описану в грі епоху правила Англією та частинами Франції, Ірландії й Уельсу), Священної Римської імперії, Франкського королівства, королівства Кастилія чи імперії Сельджуків, яка простягалася на території сучасної Туреччини.
"Ми не хочемо переповідати чергову ідеалізовану історію лицарства - ця гра є середньовічним фарсом. Її похмурий гумор має на меті передати всі жахіття та абсурдність війни, незалежно від того, чим її виправдовують", - пояснюють автори.
Намалювали з нуля
Гру створила команда українців, зокрема ілюстратор Саша Ком'яхов - один з авторів "коміксу проти мін" для дітей на Донбасі.
Він розповів, що в кінці минулого року з ідеєю гри до нього звернувся "мистецтвознавець Михаїл" (в описі гри - Майк Баделін).
Ілюстратор зізнається, що тема "обладунків та кольчуг, лицарів та сарацинів, чуми і холери, катівень та катапульт" його зацікавила - "саме те, що треба для відпочинку від рекламних сторібордів і занурення в одну з найулюбленіших тем дитинства".
Усі ілюстрації вирішили робити "з нуля", лише наслідуючи стиль французьких "Хронік Сен-Дені".
"Взяли курс на автентику, історичність, відповідність стилю, наскільки нам дозволяли можливості та сама структура гри", - відзначає художник.
Дотримуватися середньовічного стилю було непросто: "Я звик широко використовувати емоції на обличчях в ілюстрації, тож окремим челенджем для мене стала особливість середньовічної іконографії - беземоційність облич персонажів, яких зображують у сценах насильства. Це не може не викликати посмішки у сучасного глядача, і, звичайно, я намагався дотримуватися "відмороженого канону".
"Згодом мені почали траплятися відгуки про наш арт на зразок: "приголомшений, бо спершу я думав, що ви просто зідрали зображення зі старовинних книжок", - додає Саша Ком'яхов.
Тріумф на Kickstarter
Знайти фінансування для створення гри вирішили на Kickstarter - краудфандинговій платформі для творчих проектів.
Щоб підтримувати інтерес аудиторії та знаходити нових "бейкерів" (людей, які фінансово підтримали проект та передзамовили гру), автори вирішили постійно видавати новий контент на Facebook - нові картки (так в грі з'явився "грецький вогонь" і сарацин-асасин та віслюк, "якого постійно відкидали і якого таки вставили на картку з біженцями") чи різноманітні історії про середньовіччя для створення відповідної атмосфери.
Тим "бейкерам", які дали найбільше грошей, придумували спеціальні пропозиції - портрет на замовлення чи згадування імені у "пантеоні хрестоносців" на зворотній стороні ігрової дошки.
У підсумку все спрацювало навіть краще, ніж очікували - замість 30 тис. доларів, які планували отримати автори проекту, на нього зібрали більше 70 тис.
"Гра розійдеться по всьому світу: це Сингапур, ОАЕ, Таїланд, Австралія, Нова Зеландія, усі країни Європи", - розповів у коментарі BBC News Україна Саша Ком'яхов.
Відомо також, що серед замовників гри "є навіть справжні де Монфори (Так звали кількох французьких феодалів, які брали участь у Хрестових походах. - Ред.) та арабські шейхи".
Саша Ком'яхов також розповів, що раніше вже працював над настільними іграми для польської компанії Titan Forge.
"В Україні ... є цікаві проекти на історичну тематику, але особисто мені не траплялись такі, щоб там пристойно фінансувався арт", - каже ілюстратор.
Загалом ринок настільних ігор, які стали своєрідною альтернативою комп'ютерним стратегіям, в останні роки стрімко розвивається: за даними експертів він вже нараховує мільйони доларів й буде лише зростати.
Успіх проекту, розробленого в Україні, може стати прикладом і для інших українських ілюстраторів.
На питання про те, чи покращить успіх Deus lo Vult загальний імідж українських розробників ігор у світі, Саша Ком'яхов відповідає: "Імідж українців покращується або ні у залежності від ділових якостей українців. Kickstarter-кампанія їх, в принципі, демонструє передплатникам продукту, а це - люди з усього світу".
"Правила нашої гри були перекладені волонтерами на 15 європейських мов, тож, крім інвестицій, довіра і цікавість є і на такому рівні", - підсумовує художник.
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