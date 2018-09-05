Як "українські" хрестоносці зібрали тисячі доларів на Kickstarter

Копирайт изображения Hiatus Games Image caption Гра Deus lo Vult ("Так хоче Бог") - про хрестові походи та середньовічні війни

Розроблена українцями настільна гра про хрестові походи та середньовічні війни отримала потужну підтримку на краудфандинговій платформі Kickstarter та скоро роз'їдеться до замовників у всьому світі.

Що це за гра та як їй вдалося отримати тисячі доларів фінансування від іноземців?

"Цього хоче Бог"

Копирайт изображения Facebook Саши Ком'яхова Image caption Один з авторів ідеї гри - Михайло - та її тестова версія

Назва гри - Deus lo Vult (з латини "Так хоче Бог") - девіз, під яким Папа Римський у XI ст. скликав перший Хрестовий похід.

Як написали розробники в описі проекту - це "настільна гра про лють, зраду та агонію".

Копирайт изображения Hiatus Games Image caption Макети карток

Грати у неї можуть від двох до чотирьох людей, а сама фабула і образи засновані на європейських манускриптах XII-XV ст., а також старовинних мілітарних іграх, у які грала аристократія у різних частинах світу: нардах, давньоіндійській грі Чатуранга, японських шахах Сьоґі і їхній китайській варіації - Сянці.

"Ви керуєте армією хрестоносців, які намагаються награбувати побільше скарбів у Святій землі. Водночас ви стримуєте розвиток інших гравців через дії спільної армії сарацинів", - йдеться в описі гри.

За сюжетом, за хрестовим походом з небес споглядає Бог (це не окремий гравець, а скоріше "стихія" у грі) - він може впливати через "божу волю", яка допомагає гравцям або ж ставить перед ними додаткові виклики.

Копирайт изображения Hiatus Games Image caption Одна з карток "божої волі" - "Чума". Комусь не пощастить

"І не забувайте підтримувати нормальні умови у своїх таборах, інакше у відповідальний момент ваші бійці можуть виявитися надто зайнятими боротьбою з діареєю", - попереджають автори, нагадуючи про те, що середньовічні армії дуже страждали від епідемій.

Копирайт изображения Hiatus Games Image caption Гра не позбавлена натуралізму - середньовічні армії дуже страждали від епідемій дизентерії та інших хвороб, викликаних проблемами з санітарією

Серед фігур, якими керують учасники гри: лицарі, сержанти (в ієрархії орденів хрестоносців вони перебували трохи нижче від братів-лицарів), кавалерія, лучники, щитоносці-павезьєри, вежі для штурмів фортець, метальні машини требушети, капелани та гранд-мастер - командир армії.

Самі ж гравці можуть обирати, під яким прапором вони хочуть "воювати": Плантагенетів (династія, яка в описану в грі епоху правила Англією та частинами Франції, Ірландії й Уельсу), Священної Римської імперії, Франкського королівства, королівства Кастилія чи імперії Сельджуків, яка простягалася на території сучасної Туреччини.

Копирайт изображения Hiatus Games Image caption Табір армії Священної Римської імперії

"Ми не хочемо переповідати чергову ідеалізовану історію лицарства - ця гра є середньовічним фарсом. Її похмурий гумор має на меті передати всі жахіття та абсурдність війни, незалежно від того, чим її виправдовують", - пояснюють автори.

Копирайт изображения Hiatus Games Image caption Автори кажуть, що їхня гра не героїзує середньовічні війни, а скоріше насміхається з абсурдності всіх збройних конфліктів

Намалювали з нуля

Гру створила команда українців, зокрема ілюстратор Саша Ком'яхов - один з авторів "коміксу проти мін" для дітей на Донбасі.

Копирайт изображения Facebook Саші Ком'яхова Image caption Саша Ком'яхов

Він розповів, що в кінці минулого року з ідеєю гри до нього звернувся "мистецтвознавець Михаїл" (в описі гри - Майк Баделін).

Ілюстратор зізнається, що тема "обладунків та кольчуг, лицарів та сарацинів, чуми і холери, катівень та катапульт" його зацікавила - "саме те, що треба для відпочинку від рекламних сторібордів і занурення в одну з найулюбленіших тем дитинства".

Копирайт изображения Hiatus Games Image caption Так виглядає ігрове поле

Усі ілюстрації вирішили робити "з нуля", лише наслідуючи стиль французьких "Хронік Сен-Дені".

"Взяли курс на автентику, історичність, відповідність стилю, наскільки нам дозволяли можливості та сама структура гри", - відзначає художник.

Дотримуватися середньовічного стилю було непросто: "Я звик широко використовувати емоції на обличчях в ілюстрації, тож окремим челенджем для мене стала особливість середньовічної іконографії - беземоційність облич персонажів, яких зображують у сценах насильства. Це не може не викликати посмішки у сучасного глядача, і, звичайно, я намагався дотримуватися "відмороженого канону".

Копирайт изображения Hiatus Games Image caption Наслідувати примітивний з першого погляду стиль художників пізнього Середньовіччя - не так вже й просто, зізнається Саша Ком'яхов.

"Згодом мені почали траплятися відгуки про наш арт на зразок: "приголомшений, бо спершу я думав, що ви просто зідрали зображення зі старовинних книжок", - додає Саша Ком'яхов.

Тріумф на Kickstarter

Копирайт изображения kickstarter.com Image caption Створення гри на сайті фінансово підтримали більше 1,2 тис. прихильників з усього світу

Знайти фінансування для створення гри вирішили на Kickstarter - краудфандинговій платформі для творчих проектів.

Щоб підтримувати інтерес аудиторії та знаходити нових "бейкерів" (людей, які фінансово підтримали проект та передзамовили гру), автори вирішили постійно видавати новий контент на Facebook - нові картки (так в грі з'явився "грецький вогонь" і сарацин-асасин та віслюк, "якого постійно відкидали і якого таки вставили на картку з біженцями") чи різноманітні історії про середньовіччя для створення відповідної атмосфери.

Копирайт изображения Hiatus Games Image caption Цей віслюк то з'являвся, то зникав з гри, й зрештою його залишили на картці, що зображає біженців

Тим "бейкерам", які дали найбільше грошей, придумували спеціальні пропозиції - портрет на замовлення чи згадування імені у "пантеоні хрестоносців" на зворотній стороні ігрової дошки.

Копирайт изображения Hiatus Games Image caption "Пантеон хрестоносців" з іменами людей, які найбільше допомогли кампанії зі створення гри

У підсумку все спрацювало навіть краще, ніж очікували - замість 30 тис. доларів, які планували отримати автори проекту, на нього зібрали більше 70 тис.

"Гра розійдеться по всьому світу: це Сингапур, ОАЕ, Таїланд, Австралія, Нова Зеландія, усі країни Європи", - розповів у коментарі BBC News Україна Саша Ком'яхов.

Відомо також, що серед замовників гри "є навіть справжні де Монфори (Так звали кількох французьких феодалів, які брали участь у Хрестових походах. - Ред.) та арабські шейхи".

Саша Ком'яхов також розповів, що раніше вже працював над настільними іграми для польської компанії Titan Forge.

"В Україні ... є цікаві проекти на історичну тематику, але особисто мені не траплялись такі, щоб там пристойно фінансувався арт", - каже ілюстратор.

Копирайт изображения Hiatus Games Image caption Вежа для штурму фортеці

Загалом ринок настільних ігор, які стали своєрідною альтернативою комп'ютерним стратегіям, в останні роки стрімко розвивається: за даними експертів він вже нараховує мільйони доларів й буде лише зростати.

Успіх проекту, розробленого в Україні, може стати прикладом і для інших українських ілюстраторів.

Копирайт изображения Hiatus Games Image caption Постійний пошук нових образів та "фішок" - одна з причин успіху кампанії по підтримці гри, впевнені її розробники

На питання про те, чи покращить успіх Deus lo Vult загальний імідж українських розробників ігор у світі, Саша Ком'яхов відповідає: "Імідж українців покращується або ні у залежності від ділових якостей українців. Kickstarter-кампанія їх, в принципі, демонструє передплатникам продукту, а це - люди з усього світу".

Копирайт изображения Hiatus Games Image caption Команда розробників у атмосфері гри

"Правила нашої гри були перекладені волонтерами на 15 європейських мов, тож, крім інвестицій, довіра і цікавість є і на такому рівні", - підсумовує художник.

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