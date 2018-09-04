Виборці понад усе: чи підтримають депутати ЄС і НАТО в Конституції

Копирайт изображения UNIAN Image caption Наразі українці підтримують вступ України до ЄС і НАТО

За сім місяців до виборів президент Петро Порошенко запропонував закріпити у Конституції майбутній вступ до ЄС та НАТО.

Навіть соратники президента у Верховній Раді неформально визнають, що ця ініціатива - передвиборча. Проте і противники готові за це проголосувати, щоб самим не втратити електоральні бали.

Документ вже у парламенті й перше голосування за конституційні зміни може відбутись 18 чи 20 вересня - депутати планують включити проект до порядку денного 226 голосами та відправити на експертизу до Конституційного суду.

Вже наступної сесії - у лютому 2019 року - зміни можуть ухвалити 300 голосами.

У парламенті прогнозують, що 300 голосів можуть знайти, адже наразі більшість виборців підтримують вступ України і до ЄС, і до НАТО.

31 березня 2019 року має відбутись перший тур президентських виборів.

Навіщо НАТО і ЄС в Конституції?

Петро Порошенко давно обіцяв поправки до Конституції, щоб закріпити курс України на вступ до ЄС та НАТО.

3 вересня він подав проект, в якому пропонує додати формулювання про європейську та євроатлантичну інтеграцію до преамбули та ще трьох статей Конституції.

Ще одна новація - прибрати з перехідних положень пункт 14 про перебування військових баз для іноземних формувань на правах оренди.

Це роблять, щоб Конституція формально не дозволяла перебувати в Криму Чорноморському флоту Росії.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Петро Порошенко остерігається, що наступна влада може змінити зовнішні пріоритети країни

Як розповідають у кулуарах парламенту, для виборчої кампанії президент потребує певного прогресу в інтеграції з ЄС та НАТО.

Але після підписання Угоди про асоціацію з ЄС та отримання безвізу пан Порошенко не зміг отримати від Євросоюзу чіткої обіцянки майбутнього членства. Так само як і від НАТО.

Тому команда президента, як кажуть співрозмовники, вирішила все ж таки зіграти на цій темі, закріпивши прагнення до членства у Конституції.

Хоча офіційно ініціативу президента пояснюють небажанням допустити реванш. Щоб наступна, можливо, більш проросійська влада не змогла відіграти назад інтеграцію в ЄС та НАТО.

Анонсуючи цю ініціативу 24 серпня, Петро Порошенко заявив, що "існує очевидна загроза ревізії європейської та євроатлантичної стратегії під впливом різних зовнішніх та внутрішніх обставин".

Копирайт изображения Reuters Image caption У 2010 році за правління Віктора Януковича Україна на рівні закону відмовилась від інтеграції з НАТО, а в 2013 році президент відмовився підписувати Угоду про асоціацію з ЄС

У пояснювальній записці до законопроекту президент нагадав, що спроба Віктора Януковича відмовитись від європейського курсу спричинила Революцію гідності.

Якщо ж закріпити європейську та євроатлантичну інтеграцію у Конституції, то, мовляв, навіть новий президент і парламент так просто змінити зовнішньополітичний курс, як це сталось у 2010 році за Януковича, не зможуть.

Підтримають, хоч і без ентузіазму

Про намір голосувати за проект президента кажуть у всіх п'яти фракціях Ради, які колись сформували коаліцію "За Європейську Україну".

Разом вони налічують понад 300 депутатів.

Проект однозначно підтримала президентська фракція ББП та "Народний фронт", які удвох лишились у коаліції.

Вже давно як опозиційні фракції "Самопоміч", "Батьківщина" та "Радикальна партія" у розмові з ВBС News Україна також підтримали проект.

Наразі найпопулярнішим кандидатом у президенти є Юлія Тимошенко. І її фракція, принаймні поки, планує голосувати за конституційні зміни.

"Ми будемо голосувати за ці зміни", - розповів ВВС News Україна Сергій Власенко з "Батьківщини".

Копирайт изображения BA.ORG.UA Image caption У команді Юлії Тимошенко кажуть, що можуть проголосувати за проект президента

Але одразу ж додав, що ця ініціатива - передвиборча спекуляція Петра Порошенка, і вони ще подивляться, чи не прихована там якась "підводна течія".

Схожу позицію озвучила і "Самопоміч".

"Те, що пропонує президент - це декларативна форма закріплення цивілізаційного вибору України. Ми за це голосуватимемо, це добрий крок", - заявив BBC News Україна лідер фракції Олег Березюк.

Він також назвав ініціативу президента "передвиборчою спробою прикрити декларацією свою власну бездіяльність".

Ігор Мосійчук з "Радикальної партії" спрогнозував, що його фракція підтримає проект, коли надійде час голосувати.

Представник фракції БПП Іван Винник у розмові з ВВС News Україна анонсував, що поправки до Конституції внесуть до сесійної зали вже на пленарному тижні 18-21 вересня, а фінальне схвалення має відбутись у лютому 2019 року.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У команді Олега Ляшка можуть підтримати зміни до Конституції

Про підтримку конституційного закріплення вступу в НАТО та ЄС у кулуарах говорили і багато впливових позафракційних депутатів.

До прикладу, Віктор Балога обіцяє голосувати, хоча сумнівається, що ця передвиборча ініціатива допоможе швидше вступити в обидва союзи.

"Почалась передвиборча президентська кампанія, і кожен набирає бали, як може. Ця ініціатива гарно лягає на руку президенту, щоб показати, що саме він закріпив у Конституції статус ЄС і НАТО", - заявив у парламенті співголова групи "Відродження" Віктор Бондар.

Він прогнозує, що у Раді знайдеться 300 голосів, а депутати будуть оглядатись на позиції своїх виборців.

Практично всі співрозмовники допускали, що до лютого 2019 року настрої депутатів можуть змінитись.

За покликом виборців

Проти конституційного закріплення руху до НАТО у парламенті чітко виступили тільки колишні члени Партії регіонів, які зараз представляють партії "Опозиційний блок" та "За життя".

Соціологічні дослідження показують, що тільки серед їхніх виборців більшість не підтримують вступ до НАТО та ЄС.

Згідно з останніми опитуваннями соціологічної групи "Рейтинг", 52% українців виступають за вступ до ЄС, і тільки 15% - з вступ до Митного союзу з Росією.

Соціологи спеціально вимірюють ставлення до ЄС серед прихильників головних українських партій.

Підтримка вступу до ЄС серед виборців БПП складає 89%, "Самопомочі" - 78%, "Свободи" - 77%, "Громадянської позиції"- 66%, "Батьківщини" - 64%, "Слуга народу" - 63% та "Радикальної партії" - 53%.

У прихильників "Опозиційного блоку" ЄС підтримують 17% (49% - за Митний союз), а "За життя" - 15% (48% - за Митний союз).

Копирайт изображения UNIAN Image caption Виборці більшості парламентських фракцій підтримують вступ до ЄС та НАТО

Вступ до НАТО користується меншою пітримкою за вступ до ЄС, але це теж популярна в народі ідея.

За останніми опитуваннями "Рейтингу", 43% українців виступали за вступ, а 33% на референдумі сказали б "ні".

І знову ж таки, у всіх партій, окрім "Опозиційного блоку" та "За життя", суттєво більше прихильників виступають "за" НАТО, аніж "проти".

Серед виборців БПП прихильників вступу в НАТО аж 80%, "Свободи" - 81%, "Самопомочі" - 77%, "Громадянської позиції" - 61% (проти - 22%), "Батьківщини" - 51% (проти - 28%), "Слуга народу" - 49% (проти - 27%), "Радикальної партії" - 44% (проти - 25%).

Серед виборців "Опозиційного блоку" та "За життя" лише 10% прихильників НАТО, а от противників - майже 70%.

Ці цифри ілюструють, що виборець Петра Порошенка може надзвичайно позитивно сприйняти конституційне закріплення вступу до ЄС та НАТО.

Так само і з виборцями інших проєвропейських фракцій, яким відмова голосувати за ці зміни може обійтись дорожче, ніж підтримка передвиборчої ініціативи президента.

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