"Токсичне повітря" з Криму: чим загрожує ситуація на заводі "Титан"?

Копирайт изображения Getty Images

Північний Крим і південь Херсонщини опинилися на межі екологічної катастрофи через викиди заводу "Кримський титан", що розташований в Армянську. У місті тимчасово призупинили роботу підприємства та евакуюють дітей. Чим ця ситуація загрожує Україні?

Про рішення закрити школи і садочки Армянська, а також евакуювати дітей заявив у вівторок глава анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов.

Причина - екологічна ситуація. Жителі Армянська скаржились на запах сірки в повітрі та подразнення в носі. Крім того, вони помітили маслянистий наліт з жовтим відтінком на будинках та листі дерев, а також іржу, що раптово з'явилася на металевих предметах.

На це звернули увагу ще в ніч з 23 на 24 серпня. Після перевірок місцева влада поклала відповідальність за ситуацію на завод "Кримський титан".

За повідомленнями, через спеку, тривалу відсутність опадів та зниження рівня води в кислотонакопичувачі заводу виникла небезпечна ситуація.

Пан Аксьонов запевнив, що "життю і здоров'ю громадян нічого не загрожує". Але, поки "іде екстрений пошук джерела води" для кислотонакопичувача, роботу заводу призупинять на два тижні.

"Ухвалене рішення оголосити канікули на два тижні для шкіл і дитячих садків Армянська, і всіх дітей міста шкільного і дошкільного віку з мамами відправити відпочивати в наші кримські санаторії. Все за рахунок держави", - пообіцяв Аксьонов.

Українська влада такого оптимізму не поділяє. Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МТОТ) заявило, що "Кримський титан" - екологічна загроза для Херсонщини.

Українські прикордонники вже зафіксували збільшення концентрації отруйних речовин на півдні Херсонської області.

Чим це загрожує?

Копирайт изображения glava.rk.gov.ru Image caption Глава анексованого Криму Сергій Аксьонов та обурені мешканці Армянська

"Аномалії" в повітрі, підтверджує Ольга Волинець, яка 31 серпня була на контрольному пункті "Каланчак", що розділяє Крим та Херсонщину.

"Першіння в горлі я відчула приблизно через годину перебування на КПВВ. Туди ми приїхали близько 12.00. Через дві години відчула вже досить сильне печіння в носі, важко було дихати. Водій таксі, який нас привіз, також відчував першіння в горлі", - згадує вона.

На сполох забила місцева влада. "Через дефіцит води оголилося 42 кв. км кислотного накопичувачу, з якого відбувається випаровування і подальше конденсування небезпечних сполук. В результаті це негативно може позначитися на здоров'ї людей, що проживають у Армянську, Красноперекопську та навколишніх населених пунктах, в тому числі Каланчацького і Чаплинського районів", - написав у Facebook голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв.

3 вересня Азово-Чорноморське регіональне управління Держприкордонслужби зафіксувало токсичні речовини, що надійшли з території Криму, неподалік від контрольного пункту "Чаплинка".

У МТОТ зазначили, що ситуація загрожує екологічною катастрофою. За їхніми даними, взаємодія речовин, які скидаються у кислотонакопичувач призводить до появи нових сполук, які є ще більш небезпечними для довкілля та людини.

Крім того, речовини з кислотонакопичувача проникають до Ісходненського водозабору - єдиного джерела питної води для Армянська.

"Також існує велика небезпека проникнення у інші підземні водні пласти, з яких споживається питна вода населених пунктів Херсонської області", - йдеться в заяві міністерства.

До чого тут вода з Дніпра?

Однією з причин екологічної ситуації називають брак води, який відчувають в Криму після того, як Україна припинила постачання на півострів по Північно-Кримському каналу. До анексії канал забезпечував до 85% потреб Криму в прісній воді.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що різке погіршення екологічної ситуації в Криму не що інше як шантаж з боку російської влади, яка хоче змусити Україну відновити подачу дніпровської води на півострів.

"Справжньою, ледь прихованою метою російської окупаційної влади є намагання будь-якою ціною і зусиллями наповнити до зими дніпровською водою висохлі до самого дна водосховища Криму", - переконаний політик.

Борис Бабін, постійний представник президента в Криму, запевнив, що подачу води Київ відновлювати не збирається.

Він зазначив, що "справжні джерела забруднення" у Північному Криму та на півдні Херсонщини - викиди заводу "Кримський титан", а також содового та бромного заводів у Красноперекопську.

"Тези про окремий висохлий кислотовідстійник як основне джерело забруднення на десятки квадратних кілометрів, в умовах майже щоденних викидів в атмосферу з труб самих заводів, нагадують сфабриковану провокацію з метою отримання гуманітарної підстави для подачі води в Крим. Дуже не впевнений, що це спрацює", - твердить Бабін.

Хочете отримувати найважливіші статті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.