"Токсичне повітря" з Криму: чим загрожує ситуація на заводі "Титан"?
Північний Крим і південь Херсонщини опинилися на межі екологічної катастрофи через викиди заводу "Кримський титан", що розташований в Армянську. У місті тимчасово призупинили роботу підприємства та евакуюють дітей. Чим ця ситуація загрожує Україні?
Про рішення закрити школи і садочки Армянська, а також евакуювати дітей заявив у вівторок глава анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов.
Причина - екологічна ситуація. Жителі Армянська скаржились на запах сірки в повітрі та подразнення в носі. Крім того, вони помітили маслянистий наліт з жовтим відтінком на будинках та листі дерев, а також іржу, що раптово з'явилася на металевих предметах.
На це звернули увагу ще в ніч з 23 на 24 серпня. Після перевірок місцева влада поклала відповідальність за ситуацію на завод "Кримський титан".
За повідомленнями, через спеку, тривалу відсутність опадів та зниження рівня води в кислотонакопичувачі заводу виникла небезпечна ситуація.
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Пан Аксьонов запевнив, що "життю і здоров'ю громадян нічого не загрожує". Але, поки "іде екстрений пошук джерела води" для кислотонакопичувача, роботу заводу призупинять на два тижні.
"Ухвалене рішення оголосити канікули на два тижні для шкіл і дитячих садків Армянська, і всіх дітей міста шкільного і дошкільного віку з мамами відправити відпочивати в наші кримські санаторії. Все за рахунок держави", - пообіцяв Аксьонов.
Українська влада такого оптимізму не поділяє. Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МТОТ) заявило, що "Кримський титан" - екологічна загроза для Херсонщини.
Українські прикордонники вже зафіксували збільшення концентрації отруйних речовин на півдні Херсонської області.
Чим це загрожує?
"Аномалії" в повітрі, підтверджує Ольга Волинець, яка 31 серпня була на контрольному пункті "Каланчак", що розділяє Крим та Херсонщину.
"Першіння в горлі я відчула приблизно через годину перебування на КПВВ. Туди ми приїхали близько 12.00. Через дві години відчула вже досить сильне печіння в носі, важко було дихати. Водій таксі, який нас привіз, також відчував першіння в горлі", - згадує вона.
На сполох забила місцева влада. "Через дефіцит води оголилося 42 кв. км кислотного накопичувачу, з якого відбувається випаровування і подальше конденсування небезпечних сполук. В результаті це негативно може позначитися на здоров'ї людей, що проживають у Армянську, Красноперекопську та навколишніх населених пунктах, в тому числі Каланчацького і Чаплинського районів", - написав у Facebook голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв.
3 вересня Азово-Чорноморське регіональне управління Держприкордонслужби зафіксувало токсичні речовини, що надійшли з території Криму, неподалік від контрольного пункту "Чаплинка".
У МТОТ зазначили, що ситуація загрожує екологічною катастрофою. За їхніми даними, взаємодія речовин, які скидаються у кислотонакопичувач призводить до появи нових сполук, які є ще більш небезпечними для довкілля та людини.
Крім того, речовини з кислотонакопичувача проникають до Ісходненського водозабору - єдиного джерела питної води для Армянська.
"Також існує велика небезпека проникнення у інші підземні водні пласти, з яких споживається питна вода населених пунктів Херсонської області", - йдеться в заяві міністерства.
До чого тут вода з Дніпра?
Однією з причин екологічної ситуації називають брак води, який відчувають в Криму після того, як Україна припинила постачання на півострів по Північно-Кримському каналу. До анексії канал забезпечував до 85% потреб Криму в прісній воді.
Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що різке погіршення екологічної ситуації в Криму не що інше як шантаж з боку російської влади, яка хоче змусити Україну відновити подачу дніпровської води на півострів.
"Справжньою, ледь прихованою метою російської окупаційної влади є намагання будь-якою ціною і зусиллями наповнити до зими дніпровською водою висохлі до самого дна водосховища Криму", - переконаний політик.
Борис Бабін, постійний представник президента в Криму, запевнив, що подачу води Київ відновлювати не збирається.
Він зазначив, що "справжні джерела забруднення" у Північному Криму та на півдні Херсонщини - викиди заводу "Кримський титан", а також содового та бромного заводів у Красноперекопську.
"Тези про окремий висохлий кислотовідстійник як основне джерело забруднення на десятки квадратних кілометрів, в умовах майже щоденних викидів в атмосферу з труб самих заводів, нагадують сфабриковану провокацію з метою отримання гуманітарної підстави для подачі води в Крим. Дуже не впевнений, що це спрацює", - твердить Бабін.
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