Скандал в Охматдиті: чи залишаться діти без операцій

Копирайт изображения UNIAN Image caption Дитяча хірургія - галузь, де важлива кожна секунда. На фото операція в Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ

Скандал в головній дитячій лікарні країни Охматдит триває. З лікарні пішли кілька лікарів, без яких, за їхніми словами, операції з трансплантації у дітей проводити неможливо.

Звільнені лікарі звинувачують керівництво Охматдиту у непрофесіоналізмі і у намаганні зруйнувати єдиний в країні Центр трансплантації кісткового мозку.

В Охмадиті всі звинувачення відкидають і кажуть, що в лікарні триває реорганізація. Там запевняють, що кадрів вистачить, і жодних змін хворі діти не відчують.

Що відбувається в Охматдиті, скільки медиків пішло, і чи будуть проводити операції, з'ясовувала ВВС News Україна.

Хто пішов з лікарні і чому?

Спочатку з Охматдиту зі скандалом пішли двоє лікарів. Очільниця центру дитячої онкогематології Світлана Донська пішла сама, а завідувача відділення трансплантації кісткового мозку Олега Рижака звільнили.

У МОЗ заявили, що Рижак зловживав службовим становищем та отримував хабарі. Крім того, вони з колегою залякували лікарів.

Рижак і Донська всі звинувачення заперечують.

Після цього з лікарні пішли ще кілька лікарів. Спочатку заяви на звільнення написали майже всі лікарі відділення трансплантації кісткового мозку, лікарі референс-лабораторії, а також більшість медсестер. Згодом в Охмадиті повідомили, що більшість медпрацівників свої заяви на звільнення відкликали.

Заступник директора Охматдиту з медичної частини Юрій Довбня у коментарі ВВС News Україна розповів, що, станом на 4 вересня, крім Донської і Рижака з лікарні звільнились ще чотири лікаря-гематолога, лікар-трансфузіолог та троє медиків з лабораторії. Він назвав такі прізвища:

Юлія Базалук, дитячий лікар-гематолог вищої категорії

Наталя Кавардакова, лікар-гематолог вищої категорії

Софія Мацибох, дитячий лікар-гематолог

Альона Зинчук, лікар-гематолог дитячий

Ігор Кіреєв, лікар-трансфузіолог

Тетяна Дидик, біолог референс-лабораторії

Леся Мазуренко, біолог референс-лабораторії.

Ці лікарі напередодні оприлюднили у Facebook лист, в якому розкритикували нинішнє керівництво лікарні, звинувативши його у "руйнуванні єдиного в країні Центру онкогематології та трансплантації кісткового мозку".

За словами лікарів, реорганізація, яку проводить керівництво Охматдиту, нищить "вибудовану … єдину діючу в Україні технологію трансплантації донорського кісткового мозку".

Лікарі виступили на захист раніше звільнених з Охматдиту Світлани Донської та Олега Рижака, яким, за їхніми словами, керівництво лікарні виносило безпідставні догани.

Також усі, хто звільнився, заперечили, що Донська та Рижак підбурили їх на звільнення.

Копирайт изображения https://www.facebook.com/SuraMatsSuraMats Image caption Акція протесту під МОЗ. Звільнені лікарі принесли під міністерство гроби

Крім того, підписанти листа заявили, що керівництво лікарні безпідставно позбавляє медиків премій.

"За такого відношення та нефахового керівництва, дезінтеграції налагоджених процесів ми не можемо брати на себе відповідальність за результати лікування нових пацієнтів", - йдеться у листі.

Вони додали, що готові далі вести своїх пацієнтів і консультувати лікарів у регіонах.

Операції під загрозою?

Лікарі кажуть, що з лабораторії пішли всі спеціалісти, тож трансплантацій кісткового мозку "скоріше за все не буде".

"Проведення родинних трансплантацій в принципі неможливе без відновлення роботи референс-лабораторії, яка визначає наскільки підходить для хворого родинний донор" - йдеться у заяві.

Копирайт изображения facebook.com/ndslohmatdyt

Лікарі переконують - в жодній лабораторії країни немає подібного обладнання, і не роблять такі аналізи, а значить - немає й аналогічних спеціалістів.

Операції з трансплантації під питанням, тому що з семи лікарів відділення ТКМ у ньому залишився лише один лікар Олександр Лисиця, йдеться у листі.

Також звільнені медики критикують ініціативу МОЗ і Охматдиту з проведення дистанційних консультацій, бо, за їхніми словами, серйозне лікування дітей потребує постійної присутності фахового лікаря.

"Кадри є"

В Охматдиті запевнили, що відділення трансплантації кісткового мозку продовжує роботу в штатному режимі, а всі лікувальні процеси і операції відбуваються без змін і перерв.

"Всі операції будуть відбуватися за планом. Можливо, дещо знизиться їхній темп", - розповів ВВС News Україна пан Довбня.

Він назвав безпідставною всю критику на адресу пана Лисиці і зазначив, що він - єдиний лікар в Україні, що є членом Європейської асоціації лікарів-трансплантологів ЕВМТ.

Також, за його словами, є кадри у референс-лабораторії з діагностики онкогематологічних захворювань, де залишились працювати 18 фельдшерів і лаборантів, та один лікар. До роботи також планують залучати лікарів з інших лабораторій Києва.

В Охматдиті підтверджують, що лікарня потребує нових лікарів, але запевняють, що так було і раніше. Зараз тривають перші співбесіди з кандидатами.

У жовтні до Охматдиту мають приїхати фахівці з Італії, а дистанційні консультації погодились проводити клініки Литви, США та Канади, запевнили у лікарні.

У МОЗ заявляють, що перешкоджання нормальній роботі Охматдиту є питанням національної безпеки.

"Саботаж роботи відділень з метою збереження будь-якою ціною корупційних схем і адміністративного впливу задля власної вигоди декількох осіб є неприпустимим", - заявили у міністерстві.

Що змінюється в Охмадиті?

У МОЗ запевняють, що проводять реорганізацію Охматдиту, щоб покращити медичні послуги і унеможливити корупцію.

Копирайт изображения facebook.com/pg/ndslohmatdyt/

"У результаті розформували декілька неефективних адміністративних надбудов, що не мали лікувальних функцій", - пояснюють зміни у самій лікарні.

Так, окрім Центру дитячої онкогематології та трансплантації кісткового мозку, зміни торкнулись також центрів токсикології, неонатології та офтальмології.

У керівників центрів забрали адміністративні функції, щоб вони займались саме лікарською роботою.

Деякі відділення, зокрема трансплантації кісткового мозку, отримають ширші повноваження, ніж у них були до цього, запевняють в МОЗ.

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