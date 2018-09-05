Штирійська гвардія: словенські ультраправі воювали в Україні

Копирайт изображения FACEBOOK/ANDREJ SISKO

Серед членів словенського ультраправого угруповання "Штирійська гвардія" є люди, які отримали бойовий досвід в різних державах, зокрема в Україні.

Про це розповів лідер угруповання, екс-кандидат у президенти Словенії Андрей Шишко, повідомляє RTVslo.

Лідер Словенії Борут Пагор висловив занепокоєння після того, як у соцмережах з'явилося відео із зібрання членів угруповання в масках.

Поліція проводить розслідування щодо угруповання, члени якого на кадрах позують зі зброєю, хоча вони відкидають, що є парамілітарним об'єднанням.

На відео, розміщеному у Facebook, видно близько 70 осіб у масках - нібито під час "урочистої присяги".

Угрупованням керує Андрей Шишко, який колись сидів у в'язниці за замах на вбивство.

Минулого року він здобув 2,2 відсотка голосів на виборах президента Словенії.

Він програв Боруту Пагору, який заявив в офіційному повідомленні: "Президент Пагор наголошує, що Словенія - це безпечна країна, де жодній неуповноваженій людині не потрібно… незаконно піклуватися про безпеку країни та її кордонів".

Прем'єр-міністр країни Миро Церар назвав формування такого угруповання "абсолютно неприйнятним".

Що таке "Штирійська гвардія"?

Пан Шишко заперечує, що угруповання "Штирійська гвардія" (за назвою північно-східного регіону країни, що зветься Штирія), робить щось незаконно.

Він розповів агентству Reuters, що це добровольче захисне об'єднання, яке складається з кількох сотень осіб. За його словами, він створив угруповання у червні 2017 року.

Шишко пояснив, що члени угруповання проходять навчання вже більше року.

За його словами, серед них є колишні словенські військові та люди, які були в інших арміях і на полях битв в інших країнах. На питання, про які країни йде мова, Шишко відповів: "Від Афганістану до України та інших". Так цитує екс-кандидата в президенти RTVslo.

Шишко зізнався, що зброя, яка була при них на відео, не була зареєстрована.

"Поліція до мене ще не приходила, але я на них чекаю, - розповів Шишко. - Ми не робимо нічого поганого і навіть зацікавлені у співпраці з поліцією."

Втім, він зазначив, що його угруповання "не буде просто дивитися", якщо поліція спробує їх роззброїти.

Його партія, ультраправий рух "Єдина Словенія", що виступає проти мігрантів, не пов'язана з угрупованням, наголосив Шишко.

"Громадськість байдужа до Шишко"

Гай Делоні, кореспондент ВВС

Андрей Шишко знаходиться "на околицях" словенської політики.

Він стверджує, що є патріотом, який бореться за збереження ідентичності словенського народу та країни, зважаючи на те, що в набагато більших сусідніх країнах проживають різні етнічні групи.

Подеколи така ідеологічна боротьба виливалася у справжнє насильство.

Шишко відсидів два роки у в'язниці після того, як заклав бомбу в автівку. Також він раніше створював войовничі угруповання або приєднувався до них.

Він радітиме піару, який викликала його остання витівка. Але населенню Словенії до цього байдуже: партія Шишка "Єдина Словенія" на виборах у червні набрала лише 0,6 відсотка голосів.

Політична ситуація

Наступного тижня Словенія має затвердити склад нового уряду з п'яти лівоцентристських партій в парламенті.

Правоцентристська Словенська демократична партія, що виступає проти мігрантів, здобула перемогу на виборах у червні, але партії не вистачило партнерів для коаліції, щоб сформувати уряд.

Антимігрантські настрої посилилися в країні після того, як країною пройшли майже півмільйона мігрантів на шляху до багатших країн ЄС у 2015 та 2016 роках.

Кількість шукачів притулку в країні значно зросла - від 277 у 2015 році до 1717 за цей рік.

Цього року притулок отримали лише 77 людей, у 2017-му - 152 людини, згідно з даними міністерства внутрішніх справ Словенії.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.