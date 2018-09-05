"Шалено багаті азіати" і зростання нерівності

Копирайт изображения Getty Images Image caption Акторка Констанс Ву на прем'єрі "Шалено багатих азіатів" у Каліфорнії

Фільм "Шалено багаті азіати", що вийшов на великих екранах у серпні, третій тиждень поспіль тримається у лідерах прокату в США. Легка романтична комедія привернула увагу публіки до все більшої кількості супербагатіїв у країнах Азії.

Якщо ви підете в один з численних торгових центрів Сінгапуру, де відбувається дія фільму, ви напевно побачите, як з бутиків Prada, Gucci і Louis Vuitton покупці виходять з великими пакетами, набитими речами з останніх дизайнерських колекцій.

Схожу картину можна спостерігати в багатьох інших містах Азії.

Регіон, який, як здавалося раніше, може стати вдалим прикладом досягнення економічної рівності, зараз привертає увагу економістів через зростання соціального розшарування суспільства.

За даними міжнародної організації Oxfam, кількість супербагатих людей в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні перевищила кількість дуже заможних жителів Північної Америки та Європи.

Сьогодні в Азії живе більше мільйонерів і мільярдерів, ніж у будь-якому іншому регіоні або країні світу. Водночас дві третини жителів цього регіону належать до найбіднішої частини населення Землі.

"Соціальна нерівність у низці країн цього регіону досягла страхітливих масштабів", - говорить голова підрозділу з проблем нерівності в Oxfam Мустафа Талпур.

Згідно з даними Forbes, США як і раніше залишаються лідером за кількістю доларових мільярдерів - їх у країні налічується 585. Втім, Китай з 373 мільярдерами відстає не дуже сильно.

Але, як випливає з розрахунків Oxfam, заснованих на даних щорічної доповіді Credit Suisse - Global Wealth Databook, якщо порахувати мільярдерів в усьому Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, то їх виявиться 600 - більше, ніж у США.

Також у країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону живе найбільше великих бізнесменів, які володіють активами понад 1 млн доларів (при оцінці статків не враховується вартість основного житла).

За даними консалтингової компанії Capgemini за 2018 рік, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні зараз живе 34,1% всіх найзаможніших людей світу, тоді як у Північній Америці - 31,3%.

Мешканці країн Азії володіють 30,8% сукупних статків супербагатих людей в усьому світі, на частку бізнесменів Північної Америки припадає 28,2% цих статків.

Тут доречно згадати, що в 2008 - 2012 роках, коли США і країни Європи зализували рани після масштабної фінансової кризи, економіка Китаю зростала на 8-11%.

"Настільки значному підйому в ті роки сприяли стійке зростання ВВП і фондового ринку, особливо в Китаї та Індії. Також до збільшення числа багатих людей привів стабільний ріст ключових ринків розвинених країн і територій в цьому регіоні - Японії, Гонконгу, Сінгапуру", - каже представник консалтингової компанії Capgemini Чираг Тхакрал.

Супербагатії Азії - хто вони?

Китайський підприємець Ма Хуатен, також відомий як Поні Ма, - найбагатша людина в Азії. Він займає 17-у сходинку в світовому рейтингу Forbes, його статки видання оцінює у 45,3 млрд доларів.

Він очолює раду директорів телекомунікаційного гіганта Tencent Holdings, якому належить неймовірно популярний в Азії месенджер WeChat.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Поні Ма - найбагатший бізнесмен в Азії

У двадцятку найзаможніших людей світу увійшов і голова ради директорів компанії Alibaba Джек Ма. Його статки оцінюють у 39 млрд доларів.

Alibaba - одна з найдорожчих компаній у світі, за минулий рік вартість акцій цього китайського інтернет-рітейлера зросла майже вдвічі.

Також серед 30 найбагатших людей планети - гонконгський підприємець Лі Кашин і китайський бізнесмен Ван Цзяньлінь, їхні статки оцінюють у 34,9 млрд доларів і 30 млрд доларів відповідно.

Чі Кашин, якому в червні виповнилося 90 років, цього року передав управління своїми компаніями старшому синові. Багатопрофільні конгломерати CK Hutchison Holdings і CK Asset Holdings, які належать Лі Кашину, працюють у телекомунікаційному й енергетичному бізнесі, а також мають ряд рітейлерів.

Ван Цзяньлінь очолює китайський конгломерат Dalian Wanda Group, один з найбільших у світі девелоперів комерційної нерухомості. Також Dalian Wanda Group володіє американською мережею кінотеатрів AMC і кіностудією Legendary Entertainment.

Минулого року конгломерат був змушений продати низку активів, зокрема три тематичних парки в Китаї, ймовірно через борги.

Зростання нерівності

Минулого року 79% статків, отриманих в Китаї, дісталися 1% населення; 73% статків, отриманих в Індії, теж дісталися лише 1% населення цієї країни, свідчать дані Oxfam.

В результаті 2017 року 1% населення Китаю володів 47% статків країни, тоді як в Індії 1% населення належало 45% багатства країни.

При цьому, за даними швейцарського банку UBS, в 2017 році сукупні статки азіатських мільярдерів вперше перевищили розмір ВВП Росії, який Росстат оцінив у 1,55 трлн дол.

Про сильне соціальне розшарування суспільства і соціальну нерівність в країнах Азії свідчить зокрема і значення коефіцієнта Джині (статистичний показник ступеня розшарування суспільства країни або регіону).

Коефіцієнт Джині для Китаю становить 0,82, для Індії - 0,88, для всього іншого Азіатсько-Тихоокеанського регіону, за даними Oxfam, в 2015 році значення коефіцієнта становило 0,90.

Про те, що в країні панує соціальна рівність, свідчить значення 0, а про сильне розшарування суспільства говорить коефіцієнт, що дорівнює 1.

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