Мільярди на космос: скільки витрачає Україна і світ

Копирайт изображения Getty Images Image caption Американсько-українська ракета-носій Антарес

В середу уряд ухвалив концепцію космічної програми України на 2018 - 2022 роки.

За п'ять років для програми планують залучити 25 мільярдів гривень, що більше ніж 877 мільйонів доларів.

При цьому бюджет Державного космічного агентства на 2018 рік складає 248 млн грн, або 8,7 млн доларів.

На що підуть нові кошти і скільки витрачають на дослідження космосу інші країни?

Що таке космічна програма

Україна входить в перелік космічних держав та виробляє власні ракети-носії.

Згідно із законом "Про космічну діяльність", цільова науково-технічна космічна програма країни затверджується Верховною Радою на п'ять років за поданням уряду.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Запуск ракети-носія Антарес

Ця програма визначає напрямки розвитку космічної галузі України та обсяг державного фінансування.

Цікаво, що на виконання попередньої програми 2013-2017 років планували залучити 2,58 млрд грн. Тобто фінансування космосу має зрости у десять разів.

Нова концепція ставить за мету підвищити ефективність наявного космічного потенціалу країни та поглибити міжнародне співробітництво.

Акцент у 2018-2022 роках зроблять на спостереженні за Землею і телекомунікаціях.

Наприклад, у 2019 році планується запуск першого українського телекомунікаційного супутника "Либідь". Розробка супутника була передбачена програмою 2007-2011 років. Терміни виводу на орбіту неодноразово переносилися. Після анексії Криму Росією станція прийому інформації та управління для супутника залишилась на непідконтрольній території.

Запуск планувався з космодрому "Байконур" в Казахстані на 2018 рік. За повідомленням агентства "Інтерфакс", він не відбудеться через відсутність ракети-носія, яку не встигають зібрати в Україні.

На заміну втраченому у 2012 році супутнику для знімання поверхні Землі "Січ-2" у 2020 році планується новий "Січ-2-1". Попередня версія супутника дозволяла робити знімки в інфрачервоному діапазоні. За ними можна було прогнозувати зони, які знаходяться під ризиком підтоплення та отримувати дані про вирубки лісів.

Планується розробка нових "Либідь-2" та "Січ-3-0", а також "екологічно чистих рушійних установок" для ракет.

У 1,5 раза хочуть підвищити зарплату працівникам підприємств Державного космічного агентства, створити додатково 1 тисячу робочих місць.

Концепція передбачає, що підприємства галузі мають виробляти 20% продукції не космічного призначення.

Уряд також хоче покращити кадрову ситуацію, збільшивши конкурс у навчальних закладах на відповідні технічні спеціальності на 30%.

Скільки витрачають інші країни

Копирайт изображения Getty Images Image caption Річний бюджет NASA в рази більший за бюджети на космос інших агентств

Рекордсменом за бюджетом у світі є американське космічне агентство NASA, яке у 2018 році просило на своє фінансування 19,5 млрд доларів, а в результаті отримало більше ніж 21 млрд доларів.

Бюджетний запит NASA на 2019 рік складає майже 19,9 млрд доларів.

Інші учасники "космічного ринку" мають такі бюджети:

Бюджет міжнародної Європейської космічної агенції у 2018 році склав майже 6,5 млрд доларів. На 2021-2027 роки планується виділити майже 18,5 млрд доларів

Китай не публікує свої видатки на космос, але американський телеканал CNBC оцінює їх у близько 3 млрд доларів на рік

Бюджет Французького космічного агентства у 2018 році склав 2,8 млрд доларів

Японія виділяє на космос у 2018 році 1,39 млрд доларів

Обсяг фінансування російської космічної програми на 2018 рік складає близько 1,3 млрд доларів

Бюджет Канадської космічної агенції на 2018-2019 роки знаходиться в межах 264,6 млн доларів (США)

Копирайт изображения Getty Images Image caption Китайська ракета-носій Changzheng

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