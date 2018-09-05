Страх у Білому Домі: одкровення про Трампа і його команду

Копирайт изображения AFP Image caption Боб Вудворд під час Вотергейтського скандалу фактично потопив президента Річарда Ніксона. Тепер журналіст розповідає таємниці адміністрації Трампа

Відвідини Бобом Вудвордом Білого Дому для написання книги стало традицією для президентських адміністрацій, відтоді як легендарний журналіст-розслідувач зробив собі ім'я на Вотергейтському скандалі, що потопив президента Річарда Ніксона. Тепер під мікроскопом опинився Дональд Трамп.

Картина, яку Вудворд презентує читачу - адміністрація у стані "нервового зриву" - вкрай неприємна.

Прибічники Дональда Трампа можуть сказати, що Боб Вудворд символізує істеблішмент у Вашингтоні, з яким президент веде війну.

Проте вірно також те, що цей журналіст має необмежений доступ до коридорів влади, і серед політиків у Вашингтоні склався консенсус - краще говорити з Вудвордом, а не відмовляти йому, адже твої колеги та вороги в будь-якому разі розкажуть про події зі своєї точки зору.

Хоча свідоцтва у книзі Вудворда "Страх. Трамп у Білому Домі" викладені на основі анонімності - епізоди, які журналіст перелічує та цитати, що він згадує, походять від людей, з якими він спілкувався.

Білий Дім та президент особисто вже відреагували на цю книгу, назвавши її "сфабрикованими історіями колишніх незадоволених співробітників".

"Це просто ще одна погана книга", - зазначив Дональд Трамп в інтерв'ю виданню Daily Caller, додавши, що Вудворд "має багато проблем із довірою".

Ось лише кілька вражаючих одкровень, які ми дізналися з вже опублікованих уривків книги Боба Вудворда, що виходить у продаж 11 вересня.

"Я можу зупинити це. Я просто забираю документи з його столу" - Гері Кон

Вудворд описує кілька випадків, коли посадовці адміністрації Трампа - зокрема, головний економічний радник Гері Кон та голова секретаріату Білого дому Роб Портер - забирали документи зі столу президента, аби утримати Дональда Трампа від їхнього підписання.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Згідно з твердженнями у книзі Боба Вудворда, радник Дональда Трампа Гері Кон сховав від президента деякі документи, аби запобігти знищенню зони вільної торгівлі

Це була частина набагато більших зусиль, спрямованих на те, щоб ізолювати адміністрацію та країну від того, що вони розглядали як небезпечні пориви пана Трампа. Документи, які дозволили б президенту вивести США з Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA) та угоду про торгівлю з Південною Кореєю, просто сховали - і США згодом взяли на себе зобов'язання провести переговори щодо цих угод.

Вудворд оцінює такі дії як "адміністративний переворот".

"Не давайте свідчень. Або так, або тюремна роба"

27 січня, за словами Вудворда, особистий адвокат Дональда Трампа Джон Дауд влаштував "тренувальний" допит президента. Він зробив це, аби довести можливість катастрофічного результату у ситуації, коли Дональд Трамп опиниться віч-на-віч із командою спецпрокурора Роберта Мюллера, який вивчає можливі зв'язки між передвиборчою кампанією Трампа та Росією.

Цей "тренувальний" допит не минув добре, адже президент дедалі більше дратувався через кількість запитань, і в якийсь момент назвав розслідування "бісовою брехнею".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Адвокат Дональда Трампа вважав, що зустріч віч-на-віч з спецпрокурором Робертом Мюллером завершиться для Дональда Трампа катастрофою

Дауд хотів зустрітися з Мюллером і, як стверджується, сказати йому, що не може погодитися на допит, тому що не хоче, щоб президент "виглядав як ідіот" і компрометував країну на міжнародній арені.

Коли пізніше з'ясувалося, що президент змінив свою думку і збирався дати свідчення, Джон Дауд пішов у відставку.

"Давайте (нецензурна лексика) вб'ємо його"

Одним із джерел значного занепокоєння співробітників президента, як повідомляє Боб Вудворд, було те, що вони розглядали як небезпечні наміри Дональда Трампа щодо зовнішньої політики.

Після того, як США вирішили, що у квітні 2017 року сирійський уряд здійснив ще одну хімічну атаку, пан Трамп сказав міністру оборони Джеймсу Меттісу вбити президента Башара Асада.

"Давайте вб'ємо (нецензурна лексика) більшість з них", - сказав президент.

Пан Меттіс взяв до відома прохання пана Трампа, але після розмови він сказав помічнику, що він не зробить "цього".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Згідно з твердженнями у книзі Вудворда, Дональд Трамп сказав голові Пентагону Джеймсу Меттісу вбити Башара Асада

Вудворд каже, що керівництво адміністрації також стурбувалося, коли президент попросив спланувати проведення превентивного військового удару по Північній Кореї під час розпалу своєї ворожнечі з Кім Чен Ином. Президент також зробив втик провідним генералам через характер війни в Афганістані, заявивши, що наземний контингент міг би зробити кращу роботу.

"Скільки ще смертей? - запитав він. - Скільки ще втрачених кінцівок? Як ще довго ми збираємося там бути?"

"Ми в Crazytown (місті божевільних. - Ред.). Я навіть не знаю, чому хтось із нас перебуває тут. Це найгірша робота, яка колись в мене була"- Джон Келлі

Боб Вудворд змальовує співробітників Білого Дому як людей, яких темпераментний президент зневажає і на яких тисне.

Коли економічний радник Білого дому Кон намагався піти у відставку після того, як президент позитивно відізвався щодо білих націоналістів, що взяли участь у заворушеннях у серпні 2017 року в Шарлоттсвілі, пан Трамп звинуватив його у "зраді". Кон, за словами Вудворда, вважає президента "професійним брехуном".

Дональд Трамп також сказав міністру торгівлі Вілбуру Россу, що він йому не довіряє. "Я не хочу, аби ви продовжували вести переговори. Ваш час минув", - сказав президент.

Президент США також порівнював свого першого керівника апарату Райнса Прібуса із щуром. "Він просто мутить воду", - говорив президент.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Співрозмовники Вудворда розповіли, що президент називає генпрокурора Джефа Сешнса "розумово відсталим" та "тупорилим"

Що ж стосується генерального прокурора Джефа Сешнса, якого президент публічно вилаяв, то в приватному спілкуванні його ставлення було ще більш зневажливим.

"Цей хлопець розумово відсталий. Це тупорилий виходець з Півдня, він навіть не зміг би бути сільським адвокатом в штаті Алабама", - сказав Дональд Трамп про Сешнса Робу Портеру.

"Це вже не президентська адміністрація. Це вже не Білий дім. Це людина, якою вона є"- Роб Портер

Якщо президент ображав своїх співробітників, то, здається, вони певним чином помстилися йому в книзі Вудворда, яка наповнена їдкими цитатами щодо президента, що належать його помічникам та радникам.

Згідно з інформацією, наведеною у книзі чинний голова апарату Білого Дому Джон Келлі неодноразово називав Трампа "ідіотом" і говорив, що "це безглуздо намагатися переконати його у чомусь". Міністр оборони Меттіс сказав помічникам, що президент розуміє зовнішню політику на рівні "учня п'ятого або шостого класу" (11-12-річного віку).

Копирайт изображения Getty Images Image caption Згідно з книгою, чинний голова апарату Білого Дому Джон Келлі неодноразово називав Дональда Трампа "ідіотом"

А попередник Келлі, Райнс Прібус, описує розкішну президентську спальню як "майстерню диявола", з якої пан Трамп стріляє своїми нестримними твітами рано вранці та у вихідні.

Відносини пана Трампа з Рексом Тіллерсоном, як повідомляється, так і не повернулися у звичайне русло після повідомлень ЗМІ про те, що колишній держсекретар колись назвав президента "недоумком". Якщо це так, книга Вудворда може завдати серйозної шкоди в Білому домі у найближчі дні.

"Ніхто не сказав мені про це, а я б волів поговорити з вами. Ви знаєте, що я дуже відкритий для вас. Я думаю, ви завжди були справедливими" - Дональд Трамп

Очікуючи розлючену реакцію Білого Дому на книгу, The Washington Post завдала попереджувальний удар - опублікувала аудіозапис та стенограму телефонної розмови між Дональдом Трампом та Бобом Вудвордом на початку серпня. Під час розмови президент США стверджує, що з ним ніколи не зв'язувалися щодо можливого інтерв'ю і не повідомляли, що книжка пана Вудворда планується до публікації. І це твердження пан Вудворд успішно спростовує.

Дональд Трамп під час телефонної розмови робить кілька спроб скерувати розмову у напрямку своїх зовнішньополітичних досягнень та економічної політики.

"Ніхто ніколи краще за мене не виконував своїх обов'язків на посаді президента", - говорить Трамп журналісту.

Вудворд відповідає Трампу, що завдяки інтерв'ю "він отримав багато оцінок та документації" - і що його книга буде "жорстким поглядом на світ, вашу адміністрацію та вас".

"Я припускаю, це означає, що це буде негативна книга", - зазначає президент.

Журналіст завершує розмову словами: "Я вірю в нашу країну, і оскільки ви наш президент, я бажаю вам успіху".

Ймовірно, Вудворд вважає, що Дональду Трампу знадобиться вся удача, яка тільки може в нього бути.