Чиновник Трампа: ми захищаємо США від президента

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Деякі співробітники адміністрації президента США Дональда Трампа навмисно саботують плани та дії свого начальника, аби захистити країну від його несприятливих нахилів. Про це написав в газеті New York Times на умовах анонімності високопосадовець з Білого дому.

Автор статті стверджує, що "аморальність та імпульсивність" Трампа призвели до необдуманих та безрозсудних рішень.

В анотації до статті йдеться про те, що New York Times зробила виключення, опублікувавши анонімний матеріал в авторській колонці. Видання погодилося зробити це на прохання автора - високопоставленого представника адміністрації Трампа, особистість якого відома редакції.

Було вирішено надати йому анонімність, щоб в автора не виникли проблеми на робочому місці. Редакція прийшла до висновку, що публікація статті без вказівки автора є єдино правильним рішенням, яке дасть важливе розуміння ситуації читачам.

Сам Трамп назвав анонімного автора боягузливим, а газету - фальшивкою.

Його прес-секретар заявила, що невідомий автор всього лише боягуз, якому не місце на його посаді.

Газета виступила на захист редакційної статті, заявивши: "Ми дуже пишаємося, що опублікували цей матеріал, який значно покращує суспільне розуміння того, що відбувається в адміністрації Трампа".

Матеріал в газеті з'явився через день після того, як в пресу потрапили уривки книги журналіста Боба Вудворда про діяльність Трампа в Білому домі, в якій говориться, що високопоставлені представники команди президента влаштували "адміністративний переворот", щоб захистити від нього країну. Повідомляється, наприклад, що вони прибирали з його столу важливі документи, щоб не дати йому можливість їх підписати.

По суті, це визнання того, що у владі країни можливий справжній переворот.

Автор колонки зазначає, що не є прихильником лібералів, і розділяє багато цілей, які ставить перед собою президентська адміністрація, проте досягати цих цілей вдається не завдяки Трампу, а всупереч його зусиллям.

Що розповідає чиновник про Трампа?

Список критичних зауважень відповідає тому, в чому звинувачують Трампа представники як лівих, так і правих. Це неорганізованість на зустрічах, імпульсивна та дріб'язкова поведінка, нездатність дотримуватися рішень, антипатія до вільної преси та антидемократичні інстинкти.

Автор розповідає про дворівневе президентське правління, коли дії Трампа - наприклад, дружнє ставлення до автократів та диктаторів, зокрема, Кім Чен Ина та Володимира Путіна - стримують і перенаправляють "дорослі в кімнаті".

"Це не робота так званої глибинної держави. Це робота стійкої держави", - пише автор.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Газета New York Times захищає свій крок опублікувати колонку чиновника з адміністрації Трампа на умовах анонімності

Він стверджує, що в адміністрації пошепки говорять про використання 25-ї поправки до Конституції США, яка дозволяє провести голосування за участю віце-президента та членів уряду, аби змістити з посади президента, нездатного виконувати свої обов'язки.

Раніше такий політичний маневр обговорювався в основному лише в кулуарах і був мрією найбільш незадоволених супротивників Трампа.

"Ніхто не хоче втягувати країну в конституційну кризу. Тому ми зробимо все можливе, щоб направляти адміністрацію в потрібному напрямку, поки це тим чи іншим чином не завершиться", - пише автор.

Що відповів Білий дім?

Раніше вже повідомлялося, що в Білому домі хочуть з'ясувати особи людей, що стали джерелами для книги Вудворда "Страх: Трамп в Білому домі". Колонка в NYT, швидше за все, лише піділлє олії в бурхливий вогонь.

Одним з перших коментарів був запис Дональда Трампа у Twitter, що складався лише з одного слова: "Зрада?"

Він також ставить питання, чи існує насправді цей співробітник, або ж його просто вигадала газета.

Трамп додав: "Якщо ця боягузлива анонімна людина все-таки існує, то Times повинна видати його/її владі з міркувань національної безпеки!".

Пізніше він написав ще один твіт: "Я осушую болото, але воно намагається протистояти. Не хвилюйтеся, ми переможемо!"

Речниця Білого дому Сара Сандерс розповсюдила строгий текст офіційного коментаря.

"Людина, яка написала текст, обрала шлях обману, замість того, щоб підтримувати законно обраного президента США. Вона не ставить країну понад усе, а ставить себе і своє его вище волевиявлення американців", - написала Сандерс.

Сандерс та Трамп розкритикували New York Times через її рішення опублікувати колонку. Президент зазначив, що "всі ці фальшиві ЗМІ втратять свій бізнес", коли закінчиться час його правління, тому що їм буде нічого писати.

Ворожіння на кавовій гущі - хто цей анонімний автор?

Стаття дасть старт найулюбленішій грі у Вашингтоні - виявленню невідомого автора. Такої таємничості не було з часів вигаданої повісті "Основні кольори", що відсилає до президентської кампанії Білла Клінтона в 1992 році.

З огляду на особливості тексту, який робить упор на міжнародній політиці, особливу увагу буде прикуто до людей, які займаються зовнішньою політикою та співробітникам Держдепартаменту, Національної ради безпеки та Міністерства оборони.

Швидше за все, анонімного автора попросять розкрити себе.

Водночас деякі користувачі соцмереж припускають, що використання слова lodestar (дороговказ, зірка-орієнтир) щодо померлого сенатора Джона Маккейна вказує на те, що автором може бути віце-президент Майк Пенс. Він неодноразово використовував це слово, яке досить рідко звучить у публічному дискурсі.

"В нас більше немає сенатора Маккейна. Але ми завжди матимемо його приклад - дороговказ для відновлення честі у суспільному житті та нашого національного діалогу. Пан Трамп може побоюватися таких почесних людей, але ми повинні шанувати їх", - пише автор колонки.

"Криза нашого часу полягає в тому, що люди у коридорах влади бачать президента, який віддає "перевагу автократам та диктаторам", схильного до "антидемократичних нахилів", але не протистоять йому відкрито, тим самим дають йому можливість продовжувати", - написав у Twitter конгресмен Дон Бейер.

Анонімне визнання, яке підтверджує побоювання супротивників Трампа, навряд чи можна назвати проявом хоробрості. Але поява цього матеріалу відразу після оголошення про публікацію книги Боба Вудворда "Страх: Трамп у Білому Домі" - це ще один удар по президенту, наслідки якого будуть відчуватися ще довго.

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